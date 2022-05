Annonce de la quinzième édition annuelle du palmarès des 50 entreprises détenues et dirigées par des femmes dont la croissance est la plus rapide





Au cours d'une cérémonie de remise de prix, la Women Presidents Organization et JPMorgan Chase soulignent le classement 2022 des 50 entreprises détenues ou dirigées par des femmes qui connaissent la croissance la plus rapide

MONTRÉAL, 9 mai 2022 /CNW/ - La Women Presidents Organization (WPO), en collaboration avec JPMorgan Chase, a publié aujourd'hui la 15e édition de son classement annuel des 50 entreprises détenues ou dirigées par des femmes qui affichent la croissance la plus rapide. Cette année, le palmarès des 50 entreprises dont la croissance est la plus rapide est dirigé par des entreprises axées sur les soins de santé, le gouvernement et la technologie, et pour la deuxième année consécutive, les trois premières entreprises sont dirigées par des femmes de couleur.

Le 15e anniversaire du palmarès des 50 entreprises dont la croissance est la plus rapide a mis en lumière un certain nombre de tendances notables, dont certaines inusitées. Le WPO a reçu plus de candidatures cette année que jamais auparavant, et le palmarès comprend le plus grand nombre de marques grand public depuis sa création, un élément que ne manque pas de refléter le classement. Selon le sondage de cette année mené auprès des candidates, le pourcentage des lauréates déclarant avoir fait des affaires à l'échelle mondiale a diminué à 62 %, un pourcentage qui avait déjà augmenté sur 12 mois et qui représente 4 % de moins qu'en 2021. Plus de 96 % des lauréates déclarent que leurs entreprises ont retrouvé le niveau de rentabilité qu'elles connaissaient avant la pandémie ou qu'elles n'ont jamais été affectées négativement.

« Les 50 entreprises lauréates dont la croissance est la plus rapide de cette année relèvent la barre pour les entrepreneurs d'aujourd'hui, a déclaré Thelma Ferguson, vice-présidente des services bancaires commerciaux chez JPMorgan Chase. Ces propriétaires d'entreprise incroyables, tout comme d'innombrables autres, mettent à l'échelle de nouvelles technologies, réalisent des missions réfléchies et créent de nouvelles voies de réussite qui profiteront aux générations à venir. »

De janvier à décembre 2021, les 50 entreprises dont la croissance est la plus rapide ont généré un revenu combiné de 6,8 milliards de dollars et employé collectivement plus de 30 000 personnes.

Les trois principales lauréates sont :

SimpleHealth, Inc., à New York (New York), une plateforme de télémédecine axée sur la santé génésique, revient sur la liste des 50 entreprises dont la croissance est la plus rapide cette année, s'élevant du deuxième rang de 2021. Dirigée par Carrie SiuButt, chef de la direction, l'entreprise dispose de l'une des plateformes les plus accessibles pour accéder à des produits de contraception en ligne. Celle-ci a plus que doublé de taille et augmenté ses revenus de 571 % au cours des deux dernières années. Le nouveau venu Highlight Technologies, Inc., établie à Fairfax, en Virginie, se place pour ses débuts au deuxième rang de la liste. Highlight, dirigée par Rebecca Andino, fondatrice et chef de la direction, a quadruplé ses revenus au cours des deux dernières années en fournissant des solutions essentielles de développement et de modernisation, de TI sécurisée et de mission à plus d'une douzaine de clients issus du gouvernement fédéral américain. La jeune pousse en technologie financière Stax refait également son apparition, cette fois-ci au troisième rang, ce qui représente une hausse de trois places par rapport à 2022 , et ce, après une année de forte croissance. Stax est une plateforme tout-en-un qui aide les entreprises à simplifier les paiements grâce à une approche novatrice axée sur l'abonnement et proposant des frais fixes. Établie à Orlando , en Floride, et dirigée par Suneera Madhani, fondatrice et chef de la direction à 34 ans, Stax est passée d'un à 180 employés en sept ans et a récemment atteint le statut de « licorne », annonçant une évaluation de 1 milliard de dollars suite à sa dernière ronde d'investissement.

« C'est un honneur de célébrer les leadeuses talentueuses et novatrices de ces 50 entreprises qui ont connu une croissance exponentielle de leur taille et de leurs revenus sur le marché d'aujourd'hui, a déclaré Camille Burns, chef de la direction de la Women Presidents Organization. Le WPO et JPMorgan Chase sont enthousiastes à l'idée de reconnaître et d'élever ces entreprises inspirantes et diversifiées, détenues et dirigées par des femmes, qui non seulement fournissent des produits et des services précieux et génèrent une croissance économique, mais changent la perception du public à l'égard des femmes et le dialogue portant sur les entreprises détenues par des femmes. »

Pour être admissibles au classement, les entreprises doivent être privées, détenues ou dirigées par des femmes, et doivent avoir atteint des revenus annuels d'au moins 500 000 $ au cours de chacune des cinq dernières années. Les candidates n'étaient pas tenues de se joindre au WPO ou d'en être membres. Toutes les entreprises admissibles ont été classées selon une formule de croissance des ventes qui combine le pourcentage et la croissance absolue. Les 50 premières ont été retenues pour la liste.

Voici plus d'informations sur les 50 entreprises dont la croissance est la plus rapide de cette année :

Âge moyen des lauréates : 51

Moyenne d'années en activité : 18

78 % ont démarré l'entreprise.

74 % font du télétravail.

70 % offrent un horaire flexible.

74 % font affaire avec des entreprises Fortune 1000

Les 50 entreprises dont la croissance est la plus rapide seront honorées au cours d'un dîner et d'une cérémonie au congrès annuel du WPO, le 5 mai 2022 à Montréal, Québec, au Fairmont Le Reine Elizabeth. Immédiatement après la cérémonie, JPMorgan Chase organisera également une discussion et une séance de questions et réponses avec les lauréates des 50 entreprises dont la croissance est la plus rapide, qui partageront des idées et des conseils à l'intention des membres du WPO qui cherchent à faire croître leur entreprise.

Classement Entrepreneuse Société Ville/État (ou province) 1 Carrie SiuButt SimpleHealth New York, New York 2 Rebecca Andino Highlight Technologies, Inc. Fairfax, en Virginie 3 Suneera Madhani Stax Orlando, en Floride 4 Asma Ishaq Modere Newport Beach, en Californie 5 Kimberly L. Bunton et Sheila Kavanaugh TKT & Associates, Inc. Louisville, au Kentucky 6 Shital Daftari SNT Biotech (faisant affaire sous le nom de Saris and Things) Naperville, en Illinois 7 Erica Brune Lever1 Kansas City, au Missouri 8 Patricia Bible Katom Restaurant Supply Inc. Kodak, au Tennessee 9 Roopa Makhija et Neha Shah GEP Clark, au New Jersey 10 Pamela O'Rourke ICON Consultants Houston, au Texas 11 Merrilee Kick BuzzBallz/Southern Champion Carrollton, au Texas 12 Eleanor Alvarez LeaderStat Powell, en Ohio 13 Snejina Zacharia Insurify Cambridge, au Massachusetts 14 Aisha Yang Herbaland Naturals Inc. Richmond, en Colombie-Britannique 15 Michelle Accardi Logically Portland, dans le Maine 16 Kara Trott Quantum Health Dublin, en Ohio 17 Ranjini Poddar Artech L.L.C. Morristown, au New Jersey 18 Marsha Serlin United Scrap Metal, Inc. Cicero, en Illinois 19 Tamira Chapman Storehouse In A Box LLC Farmington, au Michigan 20 Janet Casey Marketing Doctor, Inc. Northampton, au Massachusetts 21 Andrea Wagner Berkshire Sterile Manufacturing Lee, au Massachusetts 22 Paula Blankenship Cameron Heirloom Traditions Paint Taylorsville, au Kentucky 23 Lauren Brooks Little Waisted dba Bakery Bling Oklahoma City, en Oklahoma 24 Anna Hung CCIntegration, Inc. San Jose, en Californie 25 Arlene Inch TransPak, Inc. Hayward, en Californie 26 Heather Blease SaviLinx, LLC Brunswick, dans le Maine 27 Jayne S Edison Office Furniture Innovations, LLC Houston, au Texas 28 Rebecca Cenni-Leventhal Atrium New York, New York 29 Teresa Yeager MuniSight Ltd Edmonton, en Alberta 30 Emily Victoria Wilburn Wilburn Medical USA Kernersville, en Caroline du Nord 31 Allison Long On the Spot Utility Resources, LLC Evansville, en Indiana 32 Rachel Landau Grey Matter Concepts New York, New York 33 Shelby Taylor Chickapea Collingwood, en Ontario 34 Jenny Zhu Triangle Home Fashions, LLC East Brunswick, au New Jersey 35 Diana Lee Constellation Agency New York, New York 36 Danielle Mizia AEC Group LLC Oakdale, en Pennsylvanie 37 Sarah Valentini Radius financial group inc. Norwell, au Massachusetts 38 Kerry Michaels W.M.Golf, Inc Austin, au Texas 39 Anna Cicur Fast-Trak Construction, Inc. Fort Worth, au Texas 40 Tracy Call Media Bridge, Inc. Minneapolis, au Minnesota 41 Amy Myers AMMD, LLC Austin, au Texas 42 Lora Fischer-DeWitt Scout Curated Waters Holyoke, au Massachusetts 43 Dao Jensen Oak Rocket Inc. San Francisco, en Californie 44 Ann Ramakumaran Ampcus Inc. Chantilly, en Virginie 45 Paula Marshall The Bama Companies, Inc. Tulsa, en Oklahoma 46 Nancy Erardi NYCAN Builders New York, New York 47 Kristi Alford-Haarberg E2 Optics Englewood, au Colorado 48 Donna Dorozinsky Just in Time GCP Warrington, en Pennsylvanie 49 Heather Podesta Invariant LLC Washington D.C. 50 Soyini Chan-Shue Overwatch Services LLC, DBA, City Safe Partners Security New York, New York

À PROPOS DE LA WOMEN PRESIDENTS ORGANIZATION (WPO)

La Women Presidents Organization (WPO) est une organisation sans but lucratif qui permet à des femmes chefs d'entreprises dynamiques et diversifiées du monde entier de bénéficier d'une vision collective et d'un accès exclusif à l'égalité entrepreneuriale, aux idées novatrices et à la formation des cadres. Les membres de la WPO ont guidé les entreprises afin de générer au moins 2 millions de dollars américains de ventes annuelles brutes (ou 1 million de dollars américains pour une entreprise de services). Chaque section de la WPO sert de groupe consultatif de pairs, animé par des professionnelles, où les membres peuvent exploiter le dynamisme découlant de leurs succès et cultiver de nouvelles stratégies qui les mèneront encore plus loin. Pour en savoir plus, visitez le site women-presidents.com .

À PROPOS DE JPMORGAN CHASE

JPMorgan Chase & Co. (NTSE: JPM) est une société de services financiers de premier plan établie aux États-Unis d'Amérique (« É.-U. »), qui exerce ses activités dans le monde entier. JPMorgan Chase détenait 4,0 billions de dollars d'actifs et 285,9 milliards de dollars d'actions le 31 mars 2022. La firme est un des principaux acteurs dans la banque d'investissement, les services financiers pour les consommateurs, les petites entreprises et la banque commerciale, le traitement des transactions financières et la gestion d'actifs. Sous ses différentes marques, JPMorgan Chase & Co. dessert des millions de clients aux États-Unis et nombre d'entreprises, institutions et gouvernements parmi les plus importants dans le monde. Des renseignements sur JPMorgan Chase & Co. sont disponibles à www.jpmorganchase.com .

© 2022 JPMorgan Chase & Co. Tous droits réservés. JPMorgan Chase Bank, N.A. Membre de la FDIC. Visitez jpmorgan.com/cb-disclaimer pour obtenir des informations complètes et des avis de non-responsabilité concernant ce contenu.

