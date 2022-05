Nomination de Paul Johnstone à titre de président des activités canadiennes de Chubb; départ à la retraite de John Alfieri après près de deux décennies de service





WHITEHOUSE STATION, N.J., le 6 mai 2022 /CNW/ - Chubb a annoncé aujourd'hui que Paul Johnstone occupera désormais le rôle de président des activités de l'entreprise au Canada, sous réserve des approbations réglementaires. À l'heure actuelle, M. Johnstone est chef de l'exploitation au Canada. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions débutant le 1er juillet, M. Johnstone assumera la direction opérationnelle des activités d'assurance de biens et de dommages de l'organisation, notamment les secteurs des assurances des particuliers pour clientèle accomplie ainsi que les assurances accident et maladie proposées aux clients canadiens desservis par des agents et courtiers d'assurance indépendants.

M. Johnstone succède à John Alfieri. Ce dernier prendra sa retraite de Chubb en juillet, après avoir été au service de l'entreprise pendant près de deux décennies. M. Johnstone relèvera de Chris Maleno, vice-président principal, Groupe Chubb et président de division, Opérations régionales, Amérique du Nord.

« Fort d'une expérience de presque 30 ans sur le marché de l'assurance au Canada, Paul est prêt à occuper ce rôle de leader, a déclaré M. Maleno. Son parcours est vaste et profond et l'a mené en souscription, en marketing et en distribution dans nos segments cibles de clientèle et groupes de produits. Chubb est réputé pour la grande expertise de ses cadres et la promotion de Paul démontre la force de notre équipe de direction dans nos activités diverses et florissantes au Canada. »

M. Maleno a ajouté : « John a été un collègue formidable et un leader influant tout au long de sa carrière chez Chubb. Il s'est joint à l'entreprise en 2004 et a occupé de nombreux postes d'importance, dont les tâches consistaient entre autres de développer la région de New York pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui et constituer notre équipe de cadres responsables de la clientèle et la structure globale de notre division au service de grands clients nationaux et multinationaux. Sous la direction de John, la croissance des activités canadiennes d'assurances des particuliers et des entreprises a été importante, ce qui a préparé son successeur à poursuivre cette trajectoire ascendante. Nous remercions John pour ses nombreuses contributions et lui souhaitons la meilleure des retraites. »

M. Johnstone possède près de trois décennies d'expérience sur le marché canadien de l'assurance, dans les secteurs de la réassurance et de l'assurance de biens et de dommages. Avant l'acquisition de Chubb par ACE en janvier 2016, il était vice-président principal, Service des risques des particuliers, chez Chubb au Canada. Dans le cadre de ce poste, il a piloté la modernisation des systèmes d'exploitation et l'expansion stratégique de la distribution. Il s'est joint à Chubb en 1994 à titre d'associé en assurance des entreprises. M. Johnstone détient un baccalauréat ès arts de l'Université de Windsor et possède aussi le titre de gestionnaire canadien des risques (CRM) et un certificat en administration publique.

À propos de Chubb

Chubb est le plus important groupe d'assurance IARD coté en bourse du monde. Présente dans 54 pays et territoires, Chubb offre des assurances de biens et de dommages aux particuliers et aux entreprises, des assurances accident et maladies complémentaires pour les particuliers, ainsi que de la réassurance et de l'assurance vie à une grande variété de clients. En tant que souscripteurs, nous évaluons, gérons et assumons les risques avec perspicacité et rigueur. Nous réglons les dossiers et indemnisons les clients équitablement et rapidement. Nous sommes également réputés pour notre large éventail de produits et services, notre vaste capacité de distribution, notre stabilité financière exceptionnelle, en plus de notre présence locale à travers le monde. Chubb Limited, la société mère de Chubb, est cotée à la bourse de New York (NYSE : CB) et est incluse dans l'indice S&P 500. Les bureaux de direction de Chubb se trouvent à Zurich, New York, Londres, Paris et ailleurs. À l'échelle mondiale, la société compte environ 31 000 employés. D'autres renseignements sont accessibles au chubb.com/ca-fr.

Chubb du Canada Compagnie d'Assurance a des bureaux à Toronto, Calgary, Montréal et Vancouver et offre ses produits et services par l'intermédiaire de courtiers d'assurance agréés partout au Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez le chubb.com/ca-fr.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1812686/Chubb_Paul_Johnstone.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1812687/Chubb_John_Alfieri.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/448252/Chubb_Logo.jpg

SOURCE Chubb

Communiqué envoyé le 6 mai 2022 à 17:28 et diffusé par :