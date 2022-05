6sense annonce son intégration dans Outreach pour une meilleure génération des revenus grâce à l'IA





Un accès bonifié à des données exploitables pour créer des propositions pertinentes et personnalisées

SAN FRANCISCO, 6 mai 2022 /CNW/ - 6sense - la plus importante plateforme de génération de revenus prévisibles pour les organisations interentreprises - et Outreach - la plateforme de ventes qui aide les entreprises à générer une croissance efficace et prévisible - ont annoncé une intégration avancée commune qui permet de mettre fin aux expériences d'achat génériques et de donne aux équipes chargées des revenus les moyens de transformer les informations sur les acheteurs en revenus concrets.

Pour les clients communs de 6sense et Outreach, les données recueillies par 6sense grâce à l'intelligence artificielle (IA), incluant les intentions d'achats, les données firmographiques et technographiques, deviennent accessibles directement dans la plateforme de Outreach, en plus de prévisions et recommandations à l'étape d'achat, afin de susciter un plus grand intérêt au niveau des comptes. Ces informations approfondies sur les comptes procurent des signaux critiques par rapport au parcours d'achat, permettant ainsi aux vendeurs de déterminer les comptes prioritaires et de communiquer le bon message au bon moment pour créer des expériences d'achat supérieures.

« Lorsque les vendeurs ont des données et des informations pertinentes, ils prennent des décisions plus éclairées. Et lorsqu'ils savent qu'un client potentiel est réceptif, se renseigne sur ce qui est offert, sur les offres concurrentes et sur les propositions technologiques, ils peuvent lui transmettre un message pertinent au bon moment pour créer ou nourrir une occasion de vente, a déclaré Mark Ebert, vice-président des ventes chez 6sense. Nous sommes ravis de pouvoir mettre à leur portée ces renseignements précieux dont ils ont besoin. Cette intégration unique aidera les équipes de vente à dénicher plus d'occasions, à accélérer les cycles d'affaires et à optimiser l'efficacité des revenus. »

L'ajout des capacités de 6sense est la première intégration native à être effectuée dans l'interface utilisateur d'Outreach, permettant ainsi de présenter sur une seule et même plateforme toutes les activités connues et anonymes dans les comptes. En intégrant ces informations inestimables de 6sense dans l'interface utilisateur d'Outreach, les équipes chargées des revenus évitent de passer d'un système à l'autre et améliorent leur efficacité en mettant à la disposition des vendeurs tout ce dont ils ont besoin pour les démarches de vente sur lesquelles ils travaillent déjà. Ensemble, 6sense et Outreach permettent désormais aux utilisateurs de regrouper les analyses et données provenant de différents outils et de l'ensemble du parcours d'achat. L'IA de 6sense permet de solliciter plus facilement et plus efficacement les comptes réceptifs avec des propositions personnalisées et opportunes capables d'accélérer la conversion et générer plus de revenus de manière prévisible.

« 6sense a fait un travail fantastique en exploitant les dernières capacités d'expansion de la plateforme Outreach, en fournissant à nos clients mutuels des informations, des prédictions, des recommandations et des tableaux de bord directement à partir de notre plateforme d'exécution des ventes, a déclaré Melton Littlepage, directeur du marketing chez Outreach. En intégrant les analyses sur les acheteurs de 6sense de manière transparente dans les flux de travail des représentants commerciaux sur Outreach, les vendeurs peuvent maximiser leur efficacité, améliorer l'exécution des transactions et les conclure plus rapidement. »

« Une entreprise de notre taille cherche toujours à améliorer l'efficacité et les capacités de ses représentants commerciaux, et à les déployer à plus grande échelle. Cette nouvelle intégration permet à tous nos représentants d'utiliser la puissance de l'IA de 6sense pour obtenir des informations sur les intentions de l'acheteur, afin de personnaliser aisément toutes leurs propositions au moyen de Outreach. », a déclaré Anabel Customer, cheffe de la génération de demande chez Windstream.

À propos de 6sense

6sense réinvente la façon dont les entreprises créent, gèrent et convertissent le pipeline de possibilités en revenus réels. La plateforme Revenue AIMC de 6sense capte les signaux d'achat anonymes, prédit les bons comptes à cibler au moment idéal et recommande les canaux et les messages pour stimuler les revenus. En éliminant les approximations, les frictions et les efforts commerciaux gaspillés, 6sense permet aux équipes de vente, de marketing et de réussite client d'améliorer considérablement la qualité des projets potentiels, d'accélérer la vitesse de vente, d'augmenter les taux de conversion et d'accroître les revenus de manière prévisible. 6sense a été reconnue pour sa technologie de pointe par Forbes Cloud 100, G2, TrustRadius et Gartner, et pour sa culture forte par Glassdoor, Inc. Magazine, et Comparably. Pour en savoir plus, visitez 6sense ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter .

