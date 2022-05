LE CANADA SOULIGNE L'INAUGURATION D'UN IMMEUBLE CONSTRUIT GRÂCE À L'INITIATIVE POUR LA CRÉATION RAPIDE DE LOGEMENTS À WATSON LAKE





WATSON LAKE, YT , le 6 mai 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. Le logement abordable est essentiel à la reprise du Canada par suite de la pandémie, y compris à Watson Lake.

Aujourd'hui, Brendan Hanley, député fédéral du Yukon, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Ranj Pillai, ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon, Stephen Charlie, chef de la Première Nation de Liard, et Christopher Irvin, maire de Watson Lake, ont annoncé l'inauguration d'un nouveau triplex à Watson Lake, qui a reçu du financement dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements du gouvernement fédéral.

Le triplex comprend deux logements d'une chambre et un logement de deux chambres. Deux des logements sont accessibles et tous les logements sont destinés à des citoyens vulnérables, dont un expressément destiné aux femmes et à leurs enfants. Des personnes inscrites sur la liste d'attente de la Société d'habitation du Yukon aménageront dans l'immeuble au cours des prochaines semaines.

Trois triplex ont été construits dans la dernière année, grâce à 3 millions de dollars fournis par le gouvernement du Canada dans la première phase du volet des projets de l'Initiative pour la création rapide de logements, ainsi qu'au financement de 1,3 million de dollars de la Société d'habitation du Yukon et de 1,1 million de dollars du Fonds pour le logement dans le Nord du gouvernement fédéral. L'Initiative pour la création rapide de logements offre des occasions de construire des logements communautaires abordables et écoénergétiques pour les personnes du Yukon ayant des besoins urgents en matière de logement. Les deux autres triplex construits grâce à ce financement sont situés à Mayo et à Whitehorse.

Les nouveaux investissements dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements créeront des milliers de bons emplois dans les secteurs de l'habitation et de la construction, feront prospérer la classe moyenne et renforceront les collectivités, tout en nous rapprochant de notre objectif d'éliminer l'itinérance chronique au Canada.

« Aucune relation n'est plus importante pour notre gouvernement que celle qu'il entretient avec les peuples autochtones. C'est pourquoi, dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements, plus de 40 % de tous les logements seront construits pour soutenir les Autochtones partout au pays, y compris ici même, au Yukon. C'est notre Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« La Stratégie nationale sur le logement, qui prévoit un investissement de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans, vise à accroître le nombre de logements abordables pour les communautés autochtones. En cette période critique, ces ensembles résidentiels offriront aux membres de la communauté des logements stables, ainsi qu'un accès direct à du soutien et à d'autres ressources pour les aider à trouver un logement fiable et sûr. L'annonce d'aujourd'hui à Watson Lake n'est qu'un exemple de la façon dont nous travaillons pour faire une différence dans la vie des personnes qui en ont le plus besoin. » - Brendan Hanley, député fédéral du Yukon

« La Société d'habitation du Yukon innove dans son travail avec ses partenaires pour offrir des solutions en matière de logement, en particulier en obtenant des fonds de l'Initiative pour la création rapide de logements du gouvernement fédéral afin de construire des logements à Watson Lake. C'est formidable de voir l'aboutissement d'un projet communautaire aussi important qui aidera les citoyens et les citoyennes de Watson Lake en leur offrant de nouveaux logements et un chez-soi. » - L'honorable Ranj Pillai, ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon

« Au nom de la Ville de Watson Lake, nous tenons à remercier la Société d'habitation du Yukon et le gouvernement du Yukon de continuer à répondre à nos besoins en matière de logement social. Le triplex de l'Initiative pour la création rapide de logements à Watson Lake est une bonne nouvelle dans notre collectivité. Nous avons hâte de travailler avec vous sur de nombreux autres projets comme celui-ci en vue afin de contribuer à combler la pénurie de logements à Watson Lake. » - Christopher Irvin, maire de Watson Lake

Le financement de 3 millions de dollars versé par le gouvernement du Canada dans la première phase du volet des projets de l'Initiative pour la création rapide de logements a contribué à la création de neuf logements abordables dans trois collectivités différentes du Yukon : Watson Lake, Mayo et Whitehorse .

La Société d'habitation du Yukon a fourni 2,4 millions (1,3 million du budget de la Société d'habitation du Yukon et 1,1 million du Fonds pour le logement dans le Nord du gouvernement fédéral) pour construire les trois triplex dans le contexte de la hausse des prix des matériaux et des coûts de construction liée à la pandémie de COVID-19.

a fourni 2,4 millions (1,3 million du budget de la Société d'habitation du et 1,1 million du Fonds pour le logement dans le Nord du gouvernement fédéral) pour construire les trois triplex dans le contexte de la hausse des prix des matériaux et des coûts de construction liée à la pandémie de COVID-19. Les neuf logements sont destinés aux Autochtones, aux personnes handicapées et à d'autres populations cibles, et deux logements sont expressément destinés aux femmes et à leurs enfants.

Les triplex sont situés aux adresses suivantes :

100, croissant Morley, Watson Lake

, Watson Lake

308, 3e Avenue, Mayo

Avenue,

2, rue Sycamore, Whitehorse

L'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est un programme de 2,5 milliards de dollars visant à répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes vulnérables au Canada , surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables.

, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables. L'ICRL permettra de créer de nouveaux logements écoénergétiques et abordables pour les personnes et les populations vulnérables.

L'ICRL a suscité beaucoup d'intérêt de la part des groupes autochtones, de sorte que 41 % de tous les logements créés dans le cadre du programme sont destinés aux Autochtones.

Les logements doivent être construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs du programme (à quelques exceptions près). Les logements pour les communautés et collectivités des régions nordiques et des régions à accès particulier doivent être construits dans les 18 mois.

Près de 33 % de ce nouveau financement sera consacré à des ensembles résidentiels ciblant les femmes. Les logements seront construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la Stratégie nationale sur le logement : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2, les personnes racisées et noires du Canada , ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées. La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

