Voici la solution pour un minage de cryptomonnaies simplifié





HELSINKI, 6 mai 2022 /PRNewswire/ -- Dual Miners ( www.dualminers.com/ ) a franchi la barre des 45 millions de dollars US de commandes et de préventes. Les plateformes de minage récemment proposées par Dual Miners ont dépassé ce que propose actuellement le marché des cryptomonnaies. La raison est simple : cette innovation a rendu le minage unique et plus facile. Le manuel fourni avec l'appareil facilite d'autant plus les choses. Pas besoin d'être un professionnel de la technologie pour comprendre son fonctionnement.

Grâce aux progrès de la technologie des puces ASIC, Dual Miners Ltd a mis au point trois solutions préconfigurées pour une utilisation facile et qui promettent un retour sur investissement en seulement un mois. La société, dirigée par certains des spécialistes les plus expérimentés en minage de cryptomonnaies, est basée au Royaume-Uni.

La société propose actuellement les produits DualPro, DualPro Max et le plus récent DualPremium, tous conçus pour permettre des opérations lucratives sur la blockchain de son choix.

Fondée à Londres, Dual Miners est une société de conception et de fabrication de puces qui possède des bureaux en Finlande, en Corée du Sud et en Australie, en plus de son siège au Royaume-Uni. Elle dispose de plusieurs équipes possédant une connaissance approfondie, entre autres, de la technologie blockchain et de la conception technologique.

En plus de fournir des services de développement de portefeuilles de cryptomonnaie, l'entreprise fournit des unités de traitement graphique aux utilisateurs. La société possède des bureaux sur trois continents. Grâce à son expérience considérable acquise sur le marché, Dual Miners jouit d'une réputation solide dans le secteur de la blockchain.

Dual Miners couvrira donc à la fois les frais d'expédition et les droits d'importation, ce qui permettra aux utilisateurs de ne pas dépenser plus que le coût de l'appareil et d'obtenir tout ce dont ils ont besoin pour se lancer sans frais supplémentaires.

À propos de Dual Miners

Fondée en 2015 dans l'intention de développer et de commercialiser les premiers mineurs de cryptomonnaies doubles de premier plan dans le monde utilisant la technologie SHA-256 ou Scrypt, Dual Miners se présente comme la première société de minage double au monde. La société affirme être la première entreprise de minage double au monde. Avec le DualPro, nous voulions fournir une plus grande puissance à un coût inférieur à ce qui était disponible jusqu'à lors. Dual Miners a son siège social à Londres, au Royaume-Uni, et possède plusieurs bureaux dans le monde, y compris aux États-Unis. Le site Web de la société, www.dualminers.com , fournit des renseignements supplémentaires sur la société et ses produits.

