Air Canada souligne le Jour de la Terre en allouant du carburant d'aviation durable à quatre vols au moyen de son Programme de voyages Laissez moins





La combustion de CAD pendant ces quatre vols réduira les émissions de GES d'approximativement 39 tonnes d'équivalent CO 2 , ce qui correspond à deux allers-retours en voiture entre Ottawa et Vancouver .

MONTRÉAL, le 22 avril 2022 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle allouerait du carburant d'aviation durable (CAD) à quatre vols commerciaux reliant San Francisco à ses grandes plaques tournantes, soit Toronto, Vancouver, Calgary et Montréal.

Au moyen de son Programme de voyages Laissez moins, Air Canada s'approvisionne en CAD auprès de Neste, un important producteur de carburants renouvelables, qui fournira à la société aérienne le carburant Neste MY Sustainable Aviation FuelMD. Les avions consommant des CAD réduisent directement à la source les émissions de gaz à effet de serre (GES). Ces quatre vols permettront à Air Canada de réduire ses émissions d'approximativement 39 tonnes d'équivalent CO 2 , comparativement à la combustion de carburant d'aviation conventionnel d'origine fossile. Cela correspond à deux allers-retours en auto entre Ottawa et Vancouver, soit environ 19 000 km.

« Aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement ferme et continu à l'égard de l'aviation durable et de l'atteinte de la carboneutralité, c'est-à-dire zéro émission nette de GES d'ici 2050, a déclaré Teresa Ehman, première directrice - Affaires environnementales à Air Canada. Notre société participe à la promotion et au développement de carburants d'aviation durable, et nous sommes fiers de continuer à ouvrir la voie au Canada en ce qui concerne l'action pour le climat. Les CAD constituent la principale avenue qui permettra à Air Canada et à l'ensemble du secteur de l'aviation de réduire leurs émissions de GES, pendant que l'industrie poursuit la mise au point d'autres technologies aéronautiques, comme l'alimentation électrique, hybride ou à hydrogène, à grande échelle commerciale.

« Le chemin vers la décarbonisation de l'aviation exige un effort collectif, aussi Air Canada travaille activement avec le gouvernement, les producteurs et les parties prenantes de l'industrie pour accélérer et développer une production commerciale de CAD au Canada. Comme les CAD joueront un rôle clé dans la décarbonisation de l'industrie, nous invitons les entreprises canadiennes à se joindre à notre Programme de voyages Laissez moins afin d'augmenter la demande pour les CAD sur le marché canadien, tout en réduisant les répercussions de leurs voyages d'affaires sur l'environnement. »

Vols réguliers alimentés par CAD

Numéro de vol Liaisons Horaire Type d'appareil AC738 San Francisco-Toronto 22 avril 2022 737 MAX 8 de Boeing AC575 San Francisco-Vancouver 22 avril 2022 737 MAX 8 de Boeing AC8648 San Francisco-Calgary 22 avril 2022 CRJ-900 de Mitsubishi AC760 San Francisco-Montréal 23 avril 2022 A220-300 d'Airbus

Programme de voyages Laissez moins

Par l'entremise du Programme de voyages Laissez moins d'Air Canada, les entreprises clientes peuvent acheter des CAD, des crédits de compensation carbone ou une combinaison des deux pour compenser ou réduire les émissions de GES liées à leurs voyages d'affaires et diminuer leur empreinte carbone. Ce programme est l'une des nombreuses initiatives exhaustives qu'Air Canada a mises en oeuvre pour concrétiser son Plan d'action climatique et constitue une nouvelle étape vers la réalisation de son objectif à long terme de carboneutralité d'ici 2050.

Air Canada s'est engagée entre autres, dans son Plan d'action climatique, à investir 50 millions de dollars dans les CAD ainsi que dans les technologies de réduction et d'élimination du carbone. Selon l'IATA, les CAD ont le potentiel de réduire dans une proportion allant jusqu'à 80 % le cycle de vie des émissions de GES par rapport au carburant d'aviation conventionnel.

Collaborations clés reliées aux CAD

Air Canada est l'un des membres cofondateurs du Conseil canadien des carburants d'aviation durables, un nouvel OSBL qui vise à accélérer la production commerciale et le déploiement des CAD au Canada .







est l'un des membres cofondateurs du Conseil canadien des carburants d'aviation durables, un nouvel OSBL qui vise à accélérer la production commerciale et le déploiement des CAD au . Air Canada est le premier transporteur aérien canadien à se joindre à l'Aviation Climate Taskforce (ACT), dont elle est membre cofondateur, créé pour relever le défi des émissions croissantes de CO 2 produites par l'aviation commerciale. Formé de dix sociétés aériennes internationales et du Boston Consulting Group, cet organisme a été mis sur pied dans le but d'accélérer la recherche et faire progresser les technologies émergentes de décarbonisation, notamment par le développement de carburants d'aviation durables.







est le premier transporteur aérien canadien à se joindre à l'Aviation Climate Taskforce (ACT), dont elle est membre cofondateur, créé pour relever le défi des émissions croissantes de CO produites par l'aviation commerciale. Formé de dix sociétés aériennes internationales et du Boston Consulting Group, cet organisme a été mis sur pied dans le but d'accélérer la recherche et faire progresser les technologies émergentes de décarbonisation, notamment par le développement de carburants d'aviation durables. ·Air Canada s'est jointe à la coalition Clean Skies for Tomorrow. Cette dernière a pour mission d'accélérer le déploiement et l'utilisation de technologies de CAD pour que ceux-ci représentent 10 % de l'approvisionnement mondial en carburant d'aviation d'ici 2030.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le transporteur national du Canada, la plus grande société aérienne au pays à exploiter des services intérieurs et internationaux et un membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens. C'est, en Amérique du Nord, la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles décernée par la firme de recherche indépendante britannique Skytrax qui, en 2021, lui a aussi attribué les prix du Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, du Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, du Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord et du Transporteur par excellence face à la COVID-19. Également en 2021, Air Canada a été proclamée Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la troisième année de suite. En janvier 2021, Air Canada s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

Internet : aircanada.com/medias

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 22 avril 2022 à 10:19 et diffusé par :