PortsToronto publie la septième édition de son rapport annuel sur la durabilité





Programme Seabin, mais aussi transformation du Marilyn Bell I en traversier électrique à l'Aéroport Billy Bishop, font partie des points saillants du Rapport sur la durabilité 2021 de PortsToronto

TORONTO, le 22 avril 2022 /CNW/ - En ce Jour de la Terre, PortsToronto est fière de présenter la septième édition de son rapport annuel sur la durabilité, qui donne un aperçu global des efforts déployés l'année dernière par l'organisation dans le cadre de sa mission de longue date axée à la fois sur la protection des eaux de Toronto, sur l'apport d'un soutien à sa communauté et sur l'introduction d'innovations visant à assurer un avenir viable.

Ce rapport dresse un véritable bilan, puisqu'il rend compte de notre performance environnementale en 2021, assure un suivi d'indicateurs clés tels que les émissions de gaz à effet de serre (GES) et l'incidence économique, et mesure nos progrès en regard des pratiques exemplaires d'organisations du monde entier en matière de présentation de rapports.

Ce qui est nouveau cette année, et complémentaire de l'importante méthodologie de la Global Reporting Initiative (GRI) à laquelle nous nous référons pour la production de rapports, c'est la description détaillée de notre contribution à la réalisation des objectifs de développement durable de Nations Unies (ODD) - description que vous trouverez dans un tableau figurant en annexe du rapport.

« Gagner du terrain dans les domaines du développement durable et de l'action pour le climat nécessite des années d'efforts de planification, d'investissement et de collaboration. PortsToronto se réjouit de faire partie, depuis 2010, des principaux consommateurs d'énergie verte au pays, et de participer ainsi à un mouvement en plein essor visant à aider le Canada à se doter progressivement d'un réseau électrique à faibles émissions de carbone. En modernisant le Marilyn Bell I, qui est ainsi devenu en 2021 le tout premier traversier canadien à émissions nulles entièrement alimenté à l'énergie renouvelable grâce à notre partenariat avec Bullfrog, nous avons montré notre détermination à investir et agir pour tirer parti des possibilités d'amélioration de notre fonctionnement, dans l'intérêt de notre communauté, de nos activités et, surtout, de l'environnement au sein duquel nous travaillons. »

- Geoffrey Wilson, chef de la direction de PortsToronto

En 2021, PortsToronto a continué à mettre en oeuvre des pratiques durables, à soutenir la communauté, à favoriser le bien-être de ses employés, et à investir dans des programmes et des infrastructures contribuant à la protection de l'environnement ainsi qu'à la croissance de l'économie de Toronto. Voici un aperçu de ces initiatives :

Le Marilyn Bell I , qui permet de transporter des passagers, des véhicules et diverses fournitures jusqu'à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto , a été transformé : il est aujourd'hui le premier traversier canadien entièrement électrique propulsé par un système de batteries au lithium-ion, et notre partenariat avec Bullfrog Power nous permet d'utiliser uniquement de l'énergie renouvelable éolienne et solaire pour alimenter ces batteries. Les composants de ce nouveau système de propulsion électrique n'ont pas besoin de carburant pour fonctionner : l'exploitation du traversier ne génèrera donc plus d'émissions de GES, ce qui devrait se traduire par une réduction d'environ 530 tonnes des émissions annuelles directes (émissions entrant dans le champ d'application 1) de l'aéroport.

, à ce jour, notre port et notre aéroport sont encore les seuls au à utiliser uniquement de l'électricité renouvelable - ce qui signifie que les émissions de PortsToronto relevant du champ d'application 2 sont nulles depuis plus d'une décennie. En collaboration avec des organismes locaux, nous avons planté plus de 600 arbres et arbustes à la Marina de l'avant-port. Au fil des années, en grandissant, ils absorberont du CO 2 présent dans l'atmosphère, limiteront l'érosion en consolidant le sol, fourniront habitat et nourriture aux oiseaux et autres espèces sauvages de la région, et contribueront à l'accroissement du couvert arboré de Toronto .

Pour lire ce rapport dans son intégralité, cliquez ici ou rendez-vous à l'adresse suivante : www.portstoronto.com.

À propos de PortsToronto

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, la Marina de l'avant-port (l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada) et le terminal maritime 52, qui propose aux entreprises des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables et a investi plus de 12 millions de dollars depuis 2009 dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux collectivités le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de neuf membres représentant les trois ordres du gouvernement.

À propos du Delphi Group

Les priorités environnementales décrites dans le Rapport sur la durabilité de PortsToronto ont été évaluées par le Delphi Group. Pionnier de la durabilité et de la gestion du risque environnemental, le Delphi Group a passé plus de 25 années à aider certaines des entreprises canadiennes les plus connues à améliorer la durabilité de leur organisation - ainsi que la durabilité des collectivités locales et mondiales au sein desquelles elles exercent leurs activités.



