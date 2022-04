LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE DIAGNOSTIC : Le marché du diagnostic multiplex syndromique entre dans une nouvelle phase de croissance post-pandémique, au moment où les nouveaux acteurs se disputent la place dans un nouveau monde du diagnostic.





YORK, Angleterre, 22 avril 2022 /PRNewswire/ -- Le rapport Marchés du diagnostic multiplex syndromique et des panels :Les stratégies et les tendances, les prévisions par syndrome, établissement, produit et pays avec l'analyse du marché, les guides pour cadres et consultants et la personnalisation de 2022 à 2026 a été publié aujourd'hui et est maintenant disponible auprès de Diagnostics Research, une division de Biopharma Research Ltd.

Le test syndromique fait ses preuves sur le marché, les acteurs signalant une croissance à deux chiffres. La pandémie de COVID a ouvert la voie à un nouveau monde de diagnostic des maladies infectieuses réduisant les coûts, améliorant les résultats et contribuant même à la lutte contre la résistance aux antimicrobiens (RAM). Les deux tendances clés que sont les tests au point de service (POC) et les diagnostics moléculaires (MDx) rencontrent un succès spectaculaire. Ils pourraient éventuellement remplacer la plupart des protocoles de test de première ligne ET permettre d'économiser de l'argent par la même occasion. Découvrez ce marché, y compris les enjeux et les perspectives.

Le diagnostic des maladies infectieuses est en pleine mutation ; un marché déjà en pleine expansion peut-il se développer encore plus rapidement ? Les tests ciblés pour des pathogènes spécifiques seront-ils bientôt obsolètes ?

Dans une section spéciale, le rapport examine les chiffres sur la façon dont le diagnostic moléculaire syndromique remplace l'ordre traditionnel des tests de maladies infectieuses basés sur des panels.

Le rapport prévoit la taille du marché jusqu'en 2026 et comprend des ventilations détaillées pour 14 pays et 5 régions.

Nombre de pages : 516

Principaux domaines couverts :

1. Guides du marché à l'intention des dirigeants et des analystes en placement

2. Introduction

a. Définition du marché

b. Méthodologie

c. Perspective : Soins de santé, industrie des DIV et pandémie de COVID-19

3. Maladies infectieuses ? Guide des agents pathogènes

4. Aperçu de l'industrie

a. Participants

b. Segments de marché des laboratoires cliniques

c. Structure de l'industrie

5. Tendances du marché

a. Facteurs de croissance

b. Facteurs limitant la croissance

c. Instrumentation et automatisation

d. Développement de la technologie diagnostique

6. Tests syndromiques ? Développements récents

a. 47 nouveaux éléments

7. Profils d'entreprise clés

a. 70 entreprises

8. Le marché mondial des diagnostics multiplex syndromiques 2022 à 2026 (41 pages)

Le rapport fournit des prévisions détaillées pour la période 2022 à 2026, en donnant des estimations de marché et des taux de croissance par pays, établissement, syndrome et produit. Les données sont disponibles en format Excel sur demande avec la licence d'entreprise.

Le rapport comprend 47 tableaux et 45 illustrations.

