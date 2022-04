Les ventes des Rías Baixas (DO) au Canada augmentent de 93 % grâce à la popularité des vins Albariño auprès des consommateurs et des spécialistes du vin





- Le Canada est le sixième marché d'exportation mondial de la région du vin blanc la plus célèbre d'Espagne

RÍAS BAIXAS (DO), Pontevedra, Espagne, 21 avril 2022 /CNW/ - La région vinicole espagnole de Rías Baixas (DO) a déclaré que les ventes de ses célèbres vins blancs Albariño de renommée ont presque doublé en 2021 sur le marché canadien depuis 2017. Au cours des cinq dernières années, les exportations de vins Rías Baixas (DO) vers le Canada ont augmenté de 93 % en volume pour atteindre 318 336 litres, et de 93 % en valeur pour atteindre 2,6 millions de dollars, selon les données sur les ventes de fin d'année en 2021. Le Canada se classe au sixième rang des marchés d'exportation des Rías Baixas (DO), devançant d'autres marchés clés du vin espagnol comme l'Allemagne et le Mexique.

La croissance des exportations canadiennes reflète l'appréciation continue des consommateurs pour les vins blancs Albariño des Rías Baixas (DO). Ces résultats sont particulièrement dignes de mention, compte tenu des défis constants dans le secteur de l'hôtellerie en ce qui a trait à la COVID-19 et aux retards dans la chaîne d'approvisionnement.

Les analystes de la région des Rías Baixas (DO) attribuent la croissance des ventes canadiennes à la reconnaissance constante de la qualité et à la demande pour

les vins Albariño. Les consommateurs sont prêts à dépenser davantage pour le vin populaire Albariño, un cépage de raisin indigène dont les origines remontent à la région galicienne de la côte atlantique du nord-ouest de l'Espagne. Vifs et rafraîchissants, avec des arômes prononcés d'agrumes, de fruits à noyau et de fleurs, les vins Albariño des Rías Baixas sont les préférés des sommeliers et profitent de grandes capacités de distribution dans les succursales de la SAQ, de la LCBO et de la BCLIQUOR.

Les vins des Rías Baixas (DO) ont surpassé ceux de la catégorie des vins espagnols au Canada au cours de la même période s'étalant sur cinq ans; les ventes de vin espagnol au Canada ont augmenté de 23 % en volume et de 29 % en valeur (de 2017 à 2021). Pour soutenir la croissance du marché canadien, l'appellation d'origine Rías Baixas (DO) a lancé en 2019 un programme de marketing et d'éducation commerciale pour positionner les vins des Rías Baixas comme des vins blancs de classe mondiale au même niveau que les meilleurs vins de la France, de la Nouvelle-Zélande et d'autres régions.

Les résultats du Canada reflètent une tendance globale positive pour les Rías Baixas (D0). 107 des 179 établissements vinicoles de la région exportent du vin dans plus de 70 pays à travers le monde. La plupart de ces établissements vinicoles sont de petites entreprises familiales, et leurs exportations contribuent de façon dynamique aux retombées économiques de la Galice. À l'échelle mondiale, les exportations de vins Rías Baixas en 2021 ont augmenté de 17 % en volume pour atteindre 9,48 millions de litres et de 27,5 % en valeur pour atteindre 77 millions de dollars, représentant ainsi un résultat de ventes mondiales exceptionnel pour la région. La perception de la qualité (mesurée par l'augmentation de la valeur) est également très favorable, car les établissements vinicoles ont signalé une augmentation de 9 % du prix moyen par litre par rapport à l'année précédente.

Rias Baixas (DO) : Exportations de vin en 2021 par pays

Pays Volume en litres en 2021 1 États-Unis 2 667 600 2 Royaume-Uni 2 273 718 3 Porto Rico 504 318 4 Irlande 502 940 5 Hollande 384 489 6 Canada 318 336 7 Allemagne 307 495 8 Mexique 283 299 9 Suède 270 299 10 Suisse 226 841 11 Autres pays 1 743 623

Total 9 483 091

Pour de plus amples informations sur les vins des Rías Baixas (DO), ou pour obtenir des échantillons, veuillez communiquer avec Laurain Aydinian, laurain@gregoryvine.com ou Elodi Bodamer, elodi@gregoryvine.com .

À propos de l'appellation d'origine Rías Baixas L'appellation d'origine (DO) Rías Baixas est connue pour le raisin Albariño, une variété indigène qui produit certains des meilleurs vins blancs du monde. Située dans la région de la Galice, au nord-ouest de l'Espagne, l'appellation d'origine a été officiellement créée en 1988. Le cépage blanc Albariño a toujours été le fleuron de cette région côtière de l'Atlantique. Profitant du climat unique des Rías Baixas, l'Albariño partage les mêmes sols riches en minéraux et le même climat frais que les principales régions de vin blanc du monde, dont la vallée de la Loire, la Nouvelle-Zélande et le Rhin. Pour en savoir plus sur les vins Albariño de Rías Baixas, cliquez ici

