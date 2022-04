La Global Esports Federation accueille IMG en tant que partenaire stratégique





SINGAPOUR, 21 avril 2022 /PRNewswire/ -- La Global Esports Federation a annoncé aujourd'hui la nomination d' IMG , un leader mondial du sport, de la mode, des événements et des médias, en tant que partenaire stratégique. IMG collaborera avec la GEF et son partenaire stratégique pour les services d'e-sport, FACEIT , afin de façonner les premiers championnats d'e-sport du Commonwealth à Birmingham en août. IMG soutiendra et fournira également des conseils commerciaux pour la deuxième édition de l'événement phare de la GEF, les Jeux mondiaux d'e-sport d'Istanbul 2022 en décembre.

IMG utilisera son expertise et sa portée mondiale pour accélérer davantage l'expansion mondiale rapide du portefeuille d'événements e-sport de la GEF, grâce à la présentation de contenu en direct, à la création de marques, à la gestion d'événements, au marketing, à la distribution de médias et à la gestion des droits de partenariat.

« Nous sommes fiers d'accueillir IMG dans notre famille Global Esports. Il s'agit d'un partenariat stratégique important, non seulement pour la GEF et IMG, mais aussi pour les joueurs, les fans et les marques du monde entier », a déclaré Lorenzo Giorgetti, membre du conseil d'administration et président de la Commission de la marque, du marketing et des communications de la GEF. « Nous sommes impatients de créer ensemble une valeur considérable pour la GEF et nos propriétés dans le monde entier. »

Paul J. Foster, PDG de la GEF, a souligné : « C'est la connexion et le partage de nos histoires humaines qui débloquent les superpouvoirs de notre époque. Nous sommes fiers de collaborer avec IMG pour aider à unir les marques passionnées avec l'e-sport, le sport, la technologie puissante et l'innovation illimitée de Global Esports. Nous avons vu la magie que de puissants partenariats peuvent créer pour notre communauté. Dans notre communauté #worldconnected, nous renforçons nos forces collectives et débloquons ensemble des opportunités. Notre collectif mondial de partenaires de la GEF partage notre optimisme pour l'avenir et notre engagement profond envers notre communauté, en élevant l'e-sport sur la scène mondiale. »

Richard Wise, vice-président directeur du contenu et des canaux pour l'activité médias d'IMG, a déclaré : « C'est une année passionnante pour la Global Esports Federation et l'e-sport en général, et nous sommes ravis d'apporter notre expertise dans un large éventail de domaines pour garantir le succès de ces événements majeurs. Le monde de l'e-sport s'est énormément développé ces dernières années et ces deux événements offriront un divertissement exceptionnel aux fans du monde entier. »

En 2021, IMG a signé un partenariat de conseil avec le comité d'organisation des Global Esports Games (GEG) et a organisé avec succès les très attendus premiers Jeux mondiaux d'e-sport de Singapour 2021 . Le tout premier GEG a attiré plus de 500 millions de vues accumulées, dont 4,4 millions de vues en direct dans le monde entier lors de l'événement en direct de deux jours à Singapour.

