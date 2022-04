Début des travaux réalisés par Xplornet pour fournir un accès Internet à 1 gigabit au comté de Brant





Xplornet fournira un accès Internet par fibre optique à environ 1600 foyers et entreprises de Harrisburg, Harley, Fairfield Plain, Burtch, Newport et Middleport

MARKHAM, ON, le 21 avril 2022 /CNW/ - Xplornet Communications inc., le plus important fournisseur Internet spécialisé en régions rurales au pays, annonce aujourd'hui qu'il a entamé les travaux pour offrir un accès Internet par fibre optique à environ 1600 foyers et entreprises dans le comté de Brant. Les résidents de Harrisburg, Harley, Fairfield Plain, Burtch, Newport et Middleport auront ainsi accès à une connexion à 1 gigabit par seconde pour se brancher à ce qui leur tient à coeur.

Ce projet a été octroyé par le Southwestern Integrated Fibre Technology (SWIFT), un programme visant à améliorer l'accès aux connexions Internet à large bande pour les municipalités rurales dans le sud-ouest de l'Ontario.

« Les résidents et les entreprises du comté de Brant pourront bientôt profiter des avantages d'un accès Internet par fibre optique, notamment en matière de débit ultrarapide et de fiabilité accrue, selon Dennis Steiger, le directeur technique principal pour Xplornet Communications inc. Cela ouvre plusieurs possibilités intéressantes pour le télétravail et l'enseignement à distance, en plus de stimuler la croissance économique et de renforcer les liens qui unissent ces collectivités. Tout cela reflète notre engagement à étendre notre réseau pour permettre à nos abonnés de se brancher à ce qui leur tient à coeur, où qu'ils soient situés. »

Le projet devrait être achevé d'ici mai 2023.

Au cours des derniers mois, Xplornet a fait une série d'annonces à propos de l'expansion de son réseau de fibre optique dans les régions rurales de l'Ontario, notamment :

Mandats SWIFT pour ajouter 5574 abonnés dans les comtés de Grey, Middlesex et Bruce.

et Bruce. Installation d'un accès à 1 gigabit par seconde dans le comté de Haldimand et ajout de 19 000 résidences principales et secondaires, entreprises et maisons d'enseignement à son réseau au cours des deux prochaines années.

Acquisitions stratégiques de réseaux existants afin d'accélérer le déploiement de son service par fibre optique.

Xplornet a précédemment annoncé son programme pour mieux servir ses abonnés en région rurale en investissant 500 millions de dollars d'ici 2025 afin de déployer son réseau de fibre optique et d'intégrer la technologie 5G à son réseau fixe sans fil. Ces initiatives et ces améliorations lui ont permis de lancer son service Xplore 50/10 ILLIMITÉ l'an dernier. Grâce à celui-ci, plus de 280 000 abonnés en région rurale peuvent maintenant profiter d'une connexion sans fil offrant des téléchargements pouvant atteindre 50 Mbps et des téléversements pouvant atteindre 10 Mbps, le tout sans aucune limite de données.

À propos de Xplornet Communications inc.

Xplornet Communications inc., dont le siège social est situé à Woodstock au Nouveau-Brunswick, est l'un des plus importants fournisseurs d'accès Internet spécialisé dans les régions rurales au pays. Depuis plus d'une décennie, Xplornet fournit des solutions fixes et mobiles à large bande novatrices à ses clients habitant dans les régions rurales du Canada, tant au travail et à la maison que pendant leurs loisirs. Sa combinaison de réseaux de fibre optique, sans fil et par satellite lui permet d'offrir une gamme complète de services de télécommunications afin que ses clients puissent se brancher à ce qui leur tient à coeur.

