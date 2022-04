ZEFER et H2ME livrent 100 taxis à hydrogène à Copenhague et franchissent un cap important pour le transport en Europe





Deux initiatives paneuropéennes ont collaboré pour fournir des taxis à hydrogène zéro émission et une nouvelle station de ravitaillement en hydrogène à la capitale danoise.

Les projets ZEFER (Zero Emission taxi Fleets for European Rollout) et H2ME2 (Hydrogen Mobility Europe), tous deux financés par le « Clean Hydrogen Partnership » européen1, ont déployé 100 taxis à hydrogène à Copenhague en collaboration avec la société de taxi basée sur application DRIVR. Les véhicules de type Toyota Mirai fonctionnent à l'hydrogène vert produit à partir de sources d'énergie renouvelable et pourront profiter de l'installation et de l'ouverture d'une nouvelle station de ravitaillement en hydrogène (SRH) dans la ville.

Ce dernier déploiement de taxis en date signifie que le projet ZEFER a, dans son ensemble, pu déployer une gamme complète de 180 VPC dans trois capitales européennes (Paris, Londres et Copenhague) au sein de flottes captives à taux d'utilisation élevés. Ce déploiement de taxis à Copenhague succède au déploiement de 60 taxis auprès de Hype, la flotte dédiée à l'hydrogène de la société STEP à Paris, et au déploiement d'autres véhicules privés à Londres, pour la firme de location Green Tomato Cars (50) d'une part et la police métropolitaine d'autre part (10).

Jusqu'à présent, 120 véhicules fonctionnant uniquement à l'hydrogène ont parcouru plus de sept millions de kilomètres dans le cadre du projet ZEFER. Ce kilométrage élevé a pu être atteint alors que le projet cible expressément les applications caractérisées par un très long kilométrage quotidien et convenant mieux aux véhicules à hydrogène. Ils sont parvenus à ce résultat sans incident de sécurité ou de fiabilité grave et les performances des véhicules ont été extrêmement bien notées par les automobilistes et les gestionnaires de flotte, les pannes et problèmes directement liés à la transmission à hydrogène étant restés très limités.

L'objectif du gouvernement danois est de faire en sorte que tous les taxis soient zéro émission d'ici 2030 et c'est DRIVR qui a remporté l'appel d'offres pour proposer ces services de taxi particuliers dans la ville de Copenhague. Les 100 nouveaux taxis à hydrogène viennent compléter la flotte existante basse émission de DRIVR, qui comprend déjà des véhicules hybrides, électriques et à hydrogène.

« Nous sommes terriblement fiers que la tâche cruciale d'aider la municipalité de Copenhague à atteindre ses objectifs environnementaux ait été confiée à DRIVR, et nous sommes très reconnaissants de la collaboration avec Toyota, qui nous a permis de satisfaire leurs besoins grâce aux nouveaux véhicules à hydrogène Toyota Mirai », a déclaré Haydar Shaiwandi, PDG de DRIVR.

« Tout en ayant pour objectif de déployer sa plateforme dans quinze nouvelles villes d'ici 2024, Hype pense que l'hydrogène est l'une des solutions de mobilité intensive et aléatoire les plus pertinentes et que le marché des taxis peut jouer un rôle clé dans l'accélération de l'adoption de l'hydrogène à grande échelle par les professionnels. Nous sommes heureux de voir DRIVR intensifier l'intégration de l'hydrogène à ses solutions. Cela prouve que, grâce au soutien de programmes comme ZEFER, un nombre croissant d'acteurs du marché optent pour l'hydrogène. Ceux qui l'adoptent de manière précoce auront indubitablement un avantage et pourront tirer parti de leur expérience pour continuer à avancer », a affirmé Mathieu Gardies, président de Hype.

1Précédemment appelé « Fuel Cell and Hydrogen 2 Joint Undertaking » (FCH2 JU)

