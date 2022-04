Journée de la Terre 2022 : Yadea continue à #InvestirDansNotrePlanète pour créer ensemble un avenir plus radieux





MUNICH, 21 avril 2022 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la Journée de la Terre 2022, des millions de personnes agiront pour appeler les dirigeants à #InvestirDansNotrePlanète et à construire des villes, des pays et des économies sains. En tant que marque leader des deux-roues électriques, Yadea a répondu à l'appel avec des technologies innovantes de produits d'e-mobilité, mobilisant le monde pour protéger la planète ensemble.

« Nous n'avons qu'une seule maison, et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer de la préserver pour les générations futures. Yadea est un pionnier de l'énergie verte et continue à #InvestirDansNotrePlanète avec des concepts, des actions, des innovations et des pratiques durables qui protègent la terre et créent un avenir prospère et équitable pour tous », a déclaré Aska Zeng, directeur général de Yadea.

La mobilité électrique est essentielle dans la lutte contre le changement climatique. Selon les Nations Unies , les combustibles fossiles du secteur des transports représentent environ un quart de toutes les émissions de dioxyde de carbone liées à l'énergie. C'est pourquoi les gouvernements du monde entier préconisent le passage aux véhicules électriques, du programme mondial de mobilité électrique du PNUE à l' interdiction des nouvelles voitures à carburant fossile à partir de 2035 de l'Union européenne.

Depuis sa création, Yadea a apporté une contribution positive à la planète en favorisant les économies d'énergie, en réduisant les émissions et en alignant le développement de ses produits sur les principes ESG. Au cours des deux dernières décennies, la société a vendu 60 millions d'unités, ce qui a permis de réduire la consommation de carburant de 9,84 millions de tonnes et les émissions de CO2 de 34,3 millions de tonnes, soit l'équivalent de la plantation de 1,72 milliard d'arbres.

Parallèlement au développement des produits, Yadea investit dans la planète avec une fabrication durable qui limite l'impact environnemental à chaque étape de la production. Les huit bases de production de l'entreprise dans le monde intègrent les plus grandes lignes de production automatisées haut de gamme, des équipements et des systèmes de gestion à la pointe de l'industrie. En outre, Yadea a mis en place sa propre stratégie de « production plus propre », conformément à l' accord environnemental pour une production plus propre du PNUE, qui comprend des mesures de prévention de la pollution pendant les phases de décharge, d'audit et de contrôle du processus de fabrication.

Au-delà des produits, Yadea prend constamment des mesures pour promouvoir la conservation écologique et mettre l'accent sur la protection de l'environnement. La société a accordé des subventions d'un montant de 100 millions de RMB (15,7 millions de dollars) à ses clients pour qu'ils puissent acheter des véhicules à faibles émissions dans le cadre de son initiative « Green Cycling Initiative ». En parallèle, elle a mis en place un programme de recyclage pour promouvoir l'élimination en toute sécurité des batteries au plomb usagées et s'est associée à des services gouvernementaux et à des personnalités influentes pour promouvoir les voyages durables.

Au sein de l'organisation, Yadea adopte une approche transparente de la durabilité. En octobre 2021, l'entreprise a mis en place un comité ESG interne pour être le fer de lance de la gouvernance moderne et des processus de transformation verte. Yadea a également renforcé activement la divulgation de ses initiatives et résultats en matière de durabilité par le biais de rapports réguliers aux actionnaires et de communications publiques. En 2021, cet investissement continu sur la planète a permis à Yadea de devenir l'une des rares entreprises chinoises notées AAA par MSCI.

À l'avenir, Yadea continuera à consolider sa position de pionnier mondial en matière d'ESG et de leader du marché de la mobilité électrique. En ouvrant la voie aux futures entreprises qui souhaitent #InvestirDansNotrePlanète, Yadea ouvre une nouvelle ère de développement durable en encourageant les gens à électrifier leur vie et à protéger la planète ensemble.

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, y compris les motos électriques, les cyclomoteurs électriques, les vélos électriques et les trottinettes électriques. À ce jour, Yadea a vendu des produits à 60 millions d'utilisateurs dans plus de 88 pays et dispose d'un réseau de plus de 40 000 détaillants dans le monde entier. Avec pour mission d'aider les gens à « électrifier votre vie », Yadea continue d'investir dans la R&D, la production et l'expansion mondiale pour construire un avenir partagé et durable pour l'humanité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

Notre site officiel : https://www.yadea.com/

Facebook : https://www.facebook.com/Yadea.Official

Instagram : https://www.instagram.com/YADEA.GLOBAL/

Twitter : https://twitter.com/YadeaGlobal

Communiqué envoyé le 21 avril 2022 à 09:19 et diffusé par :