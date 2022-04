Plus de 140 personnes feront de la descente en rappel du haut d'une tour de bureaux de Toronto en vue d'amasser 4 millions de dollars dans le cadre du Défi SP de la tour aux millions de dollars





TORONTO, 21 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société canadienne de la sclérose en plaques est ravie de présenter le Défi SP de la tour aux millions de dollars, à savoir un nouvel événement renversant de collecte de fonds dont l'objectif consiste à amasser 4 millions de dollars pour le financement de travaux de recherche essentiels sur la sclérose en plaques (SP) menés au Canada. Ce défi, qui se tiendra les 9, 10 et 11 mai prochains et qui a été commandité par la firme KingSett Capital en marge de son 20e anniversaire, permettra à des donateurs et donatrices de descendre en rappel, à partir du toit, un édifice du centre-ville de Toronto situé au 700, avenue University. Les personnes qui souhaitent faire un don à l'occasion de cet événement pour encourager les participants et les participantes qui oseront se lancer dans le vide peuvent visiter le mstowerchallenge.ca (site en anglais seulement).



Ce défi, qui a déjà permis de recueillir plus de 3 millions de dollars, s'inscrit dans le cadre de la campagne « Derrière chaque victoire ». À l'occasion de celle-ci, la Société de la SP s'est fixé un objectif ambitieux de 75 millions de dollars dans le but d'accélérer le rythme des découvertes sur la SP et de permettre aux personnes atteintes de cette maladie de mener une vie aussi satisfaisante que possible. Plus de 140 personnes faisant partie d'une trentaine d'équipes se lanceront du haut de l'édifice de Toronto afin de soutenir les gens touchés par la SP. Parmi ces équipes figureront des membres du personnel et du conseil consultatif de KingSett Capital, de même que des partenaires de l'entreprise et des membres de la collectivité canadienne de la SP.

« Je suis enchanté du soutien extraordinaire que nos amis, nos collègues, nos partenaires d'affaires et les membres de la collectivité de la SP ont manifesté à l'occasion du Défi SP de la tour aux millions de dollars », a mentionné Jon Love, chef de la direction de KingSett Capital. « Comme pour bien d'autres gens de notre pays, la cause des personnes atteintes de SP en est une très personnelle pour ma femme et moi, puisque notre fils Jason a reçu un diagnostic de SP il y a 11 ans. Jason va bien, mais notre famille s'implique maintenant dans la lutte contre cette maladie, qui touche plus de Canadiens et de Canadiennes en proportion que dans tout autre pays. Je serai l'un des premiers à descendre fièrement la tour du 700, avenue University en mai. »

« La Société de la SP est honorée de collaborer avec Jon, sa femme, Nancy, et l'équipe de KingSett Capital à la mise en oeuvre de cet événement inspirant, qui est tenu dans le cadre de la campagne Derrière chaque victoire », a affirmé David White, vice-président de la philanthropie à la Société canadienne de la SP. « Grâce au généreux soutien de KingSett Capital, tous les fonds qui seront amassés à l'occasion du Défi SP de la tour aux millions de dollars seront consacrés à l'accélération du rythme de la recherche sur la SP et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes aux prises avec cette maladie. Compte tenu de l'appui remarquable qu'a suscité cette initiative jusqu'ici, je suis persuadé que celle-ci nous permettra de nous rapprocher de la découverte d'un remède contre cette maladie complexe et imprévisible qu'est la SP. »

Fondée en 2002, la firme KingSett Capital a connu une croissance qui lui a permis de devenir le chef de file du capital-investissement immobilier au Canada, avec des actifs de près de 20 milliards de dollars. Le portefeuille immobilier de KingSett Capital comporte notamment l'édifice du 700, avenue University, lequel fera l'objet d'un repositionnement considérable en 2023. Font entre autres partie des changements prévus la modernisation de l'espace réservée aux commerces de détail, l'ajout de quatre étages au sommet de l'édifice qui permettra l'aménagement de locaux consacrés aux sciences de la vie, et la construction d'une tour résidentielle qui comportera 56 étages de logements locatifs.

Avis aux représentants et représentantes des médias : Veuillez communiquer avec l'une des personnes-ressources mentionnées ci-dessous si vous souhaitez réaliser une entrevue sur le toit du 700, avenue University et connaître les possibilités de prise de photos durant l'événement, qui se tiendra les 9, 10 et 11 mai prochains.

À propos de KingSett Capital

KingSett Capital est le chef de file du capital-investissement immobilier au Canada. Fondée en 2002, la firme a réuni 13,4 milliards de dollars en capitaux propres dans le cadre de ses stratégies de fonds de croissance, de revenu, d'aménagements urbains, de prêts hypothécaires et de logements abordables, réalisant des transactions pour plus de 50 milliards de dollars à ce jour. Kingsett Capital possède plus de 17 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans son portefeuille de 19 milliards de dollars. KingSett Capital est toujours en quête d'occasions variées d'investissement dans les domaines des propriétés immobilières, du développement, des coentreprises et des prêts hypothécaires.

À propos de la sclérose en plaques et de la Société canadienne de la SP

Le Canada affiche l'un des taux de sclérose en plaques (SP) les plus élevés du monde. En moyenne, douze Canadiens reçoivent un diagnostic de SP chaque jour. La SP est une maladie auto-immune chronique ciblant le système nerveux central (cerveau et moelle épinière). On la considère comme une maladie épisodique, c'est-à-dire qu'elle se caractérise par la survenue de troubles invalidants dont la gravité et la durée varient et qui sont souvent suivis par des phases de rémission. Cette affection peut aussi se présenter sous une forme progressive. Elle se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société de la SP procure du soutien et de l'information aux personnes touchées par la SP et elle défend les droits et les intérêts de ces dernières. Elle subventionne par ailleurs la recherche sur la cause et le remède de la SP en vue de nous rapprocher d'un monde sans SP. Pour obtenir plus d'information sur la sclérose en plaques ou sur la Société de la SP, pour vous impliquer auprès de notre organisme ou pour faire un don afin de soutenir les personnes de notre pays touchées par la SP, rendez-vous à scleroseenplaques.ca ou composez le 1 800 268-7582.



