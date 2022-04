Nel ASA : inauguration officielle de l'usine d'Herøya





Avec l'inauguration officielle du premier site de production d'électrolyseurs entièrement automatisé au monde, Nel est à deux doigts de faire de l'hydrogène vert une réussite incontestée.

L'hydrogène vert renouvelable ne compte actuellement qu'un pour cent de la consommation totale d'hydrogène dans le monde, que ce soit par l'industrie ou par le secteur des transports. Le nouveau site avant-garde de Nel à Herøya, dont l'inauguration officielle a lieu aujourd'hui, est cependant en première place pour inverser la tendance. La baisse du coût de l'hydrogène vert va en outre ouvrir la voie à de nouveaux domaines d'application où l'hydrogène vert sera la meilleure, voire la seule, option de décarbonation.

Tout le secret réside dans l'automatisation et le passage à l'échelle supérieure, qui permettent de réduire le coût de production d'une électrode à un niveau encore jamais inégalé. Nel est en passe de rendre l'hydrogène vert renouvelable aussi bon marché, voire moins cher, que l'hydrogène produit à partir de gaz naturel, et ce d'ici 2025.

Nel confirme son objectif, fournir de l'hydrogène vert à 1,5 dollar au kilo. Pour ce faire, il convient de faire passer les dépenses d'investissement à 25 % de leur niveau actuel.

« Le passage à l'échelle supérieure et une production plus efficace assureront la moitié des économies que nous devons réaliser. Le reste résultera des économies d'échelle et de partenariats industriels performants », a déclaré Jon André Løkke, PDG de Nel.

« À Herøya, nous produisons les meilleurs électrolyseurs alcalins au monde. L'étape suivante consisterait à industrialiser de la même manière notre technologie PEM aux États-Unis », a indiqué M. Løkke, qui a ajouté que Nel investissait également beaucoup de capitaux dans la mise au point de concepts pouvant atteindre 800 MW et plus encore, sur la base de modules de 20, 100 et 200 MW.

« Nos concepts à grande échelle nous permettent d'optimiser nos dépenses d'investissement globales et de dégager des synergies pour réduire nos coûts », a expliqué M. Løkke.

Nel a invité clients et partenaires à l'inauguration de la nouvelle usine, dont le discours d'ouverture sera prononcé par le ministre norvégien de l'Énergie et du Pétrole.

« Cette nouvelle usine Nel à Herøya, c'est un pas dans la bonne direction, un pas vers un avenir sans émissions. Dans le marché de l'hydrogène en pleine croissance, de plus en plus d'électrolyseurs seront nécessaires. La mention "Made in Norway" sera un gage de qualité pour ces électrolyseurs », a déclaré Terje Lien Aasland, ministre de l'Énergie et du Pétrole. « La Norvège est dotée d'environnements industriels compétitifs et compétents qui peuvent contribuer au développement de l'hydrogène, et ce notamment à Herøya. »

Première société de production d'électrolyseurs au monde, Nel a réalisé des projets de grande envergure, proposant des solutions lucratives avec des garanties de résultats ayant fait leurs preuves. De fait, la technologie de Nel appuie actuellement la finalisation des deux plus grandes usines d'électrolyse européennes.

La nouvelle usine avant-garde d'Herøya dispose actuellement d'une capacité de production de 500 MW. Des investissements supplémentaires peuvent porter ce chiffre à 2 GW si le marché le demande, ce qui représente une part importante des 10 GW de capacité que Nel souhaite atteindre d'ici 2025.

À propos de Nel ASA | www.nelhydrogen.com

Société mondiale dédiée à l'hydrogène, Nel offre des solutions optimales pour produire, stocker et distribuer de l'hydrogène à partir d'énergie renouvelable. Avec sa technologie hydrogène dernier cri, Nel ASA est au service des entreprises des secteurs de l'industrie, de l'énergie et du gaz. Depuis sa création en 1927, Nel s'est distinguée en développant et en améliorant en continu les technologies hydrogène. Ses solutions hydrogène couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur, des technologies de production aux centrales de ravitaillement, permettant la transition vers un hydrogène vert et offrant aux véhicules électriques à pile à combustible la même rapidité de recharge et la même autonomie que les véhicules classiques, les émissions en moins.

