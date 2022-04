La DNDi et BenevolentAI collaborent pour accélérer la recherche de médicaments vitaux contre la dengue





- La collaboration utilisera l'IA pour identifier des cibles biologiques et des thérapies potentielles qui pourraient être réorientées vers la dengue afin de prévenir la progression de la maladie

- La dengue est une maladie négligée sensible au climat et l'une des dix principales menaces pour la santé publique mondiale, avec environ 390 millions d'infections chaque année. Il n'existe pas de traitement efficace

- BenevolentAI a fait ses preuves en utilisant sa plateforme d'intelligence artificielle pour accélérer la recherche sur les vies humaines, ayant identifié un traitement de pointe contre la COVID-19 début 2020

LONDRES, 21 avril 2022 /PRNewswire/ -- BenevolentAI, une société de premier plan dans le domaine de la découverte de médicaments basée sur l'intelligence artificielle (IA) au stade clinique, et la Drugs for Neglected Disease initiative (DNDi), une organisation de recherche et développement (R&D) à but non lucratif qui se concentre sur les maladies négligées, ont annoncé aujourd'hui le lancement d'un projet de recherche commun pour s'attaquer à la dengue, l'une des maladies infectieuses les plus répandues au monde.

Alors que les efforts de R&D de BenevolentAI se concentrent sur l'utilisation de la Benevolent Platformtm - sa puissante plateforme de découverte de médicaments par l'IA - pour découvrir et développer de nouveaux candidats thérapeutiques, pendant la pandémie de COVID-19, la société a développé des flux de travail de reconversion de médicaments sur mesure qui ont permis à ses chercheurs d'identifier un traitement existant qui pourrait être reconverti pour traiter la COVID-19. Les recherches de BenevolentAI ont donné lieu à des essais cliniques mondiaux, qui ont abouti à l'approbation du médicament par la FDA pour une utilisation d'urgence.

L'approche améliorée par l'IA de Benevolent sera déployée dans le cadre d'une collaboration non commerciale avec la DNDi, afin de fournir une liste de cibles biologiques potentielles (protéines pouvant être ciblées par un médicament potentiel) et de candidats à la reconversion de médicaments qui pourraient être efficaces pour prévenir la progression vers la dengue sévère.

Le projet combinera la Benevolent Platformtm avec l'expertise de la DNDi et son réseau mondial de partenaires dans le domaine de la dengue pour donner aux chercheurs les moyens de découvrir des informations qu'ils n'auraient pas pu trouver en utilisant uniquement le raisonnement humain. À l'aide d'une base de données construite à partir de sources de données diverses et indépendantes, telles que la littérature scientifique, les brevets, la génétique, la chimie, les données d'essais cliniques et plus encore, les scientifiques de BenevolentAI et de la DNDi utiliseront des outils d'IA pour interroger les mécanismes sous-jacents impliqués dans la dengue, mieux formuler des hypothèses et identifier rapidement des cibles ou des thérapies qui pourraient être réadaptées pour prévenir la progression vers la dengue sévère.

Les candidats médicaments les plus prometteurs identifiés dans le cadre du projet de recherche conjoint seront ensuite testés dans le cadre d'essais cliniques en collaboration avec des pays partenaires où la dengue est endémique.

« Il n'existe aucun traitement efficace contre la dengue et des millions de patients à travers le monde ont besoin de toute urgence d'options de traitement sûres, efficaces, abordables et accessibles. Le fait de pouvoir appliquer une technologie d'IA de pointe dans le cadre de ce partenariat avec BenevolentAI pour aider les patients négligés ouvre une nouvelle possibilité passionnante d'identifier rapidement des candidats médicaments prometteurs et de les tester ultérieurement dans le cadre d'essais cliniques, » a déclaré le Dr Charles Mowbray, directeur des découvertes à la DNDi."

Bien que les efforts internes de R&D de BenevolentAI se concentrent sur la découverte et le développement de nouveaux candidats thérapeutiques, en dehors de cette mission principale, BenevolentAI s'engage à utiliser sa plateforme et son expertise scientifique pour trouver des médicaments qui pourraient être rapidement reconvertis pour répondre à des besoins médicaux urgents non satisfaits, comme la dengue.

« La dengue se propageant à un rythme rapide et le changement climatique devant encore intensifier l'impact et la propagation de la maladie, il est d'autant plus important d'accélérer la recherche de nouvelles options de traitement, » a déclaré Anne Phelan, directrice scientifique de BenevolentAI. « La réponse scientifique mondiale à la pandémie de COVID-19, et la recherche de BenevolentAI sur la COVID-19, ont fourni un exemple clair de la façon dont l'IA peut nous aider à répondre aux défis urgents de la santé mondiale. Le vaste graphe de connaissances intégré de BenevolentAI, associé à nos outils d'IA, nous permet de construire une représentation complète de la biologie des maladies et d'accélérer la découverte de nouveaux traitements. Notre partenariat avec la DNDi s'appuie sur cette approche, avec pour objectif de répondre aux besoins urgents des patients et de contribuer à soulager la pression sur des systèmes de santé surchargés. »

La dengue représente l'une des dix principales menaces pour la santé publique mondiale. Malgré une estimation de 390 millions d'infections par an dans plus de 100 pays, aucun traitement spécifique n'est encore disponible. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné que les agents pathogènes transmis par les insectes, tels que la dengue, pourraient être à l'origine de la prochaine pandémie.

BenevolentAI est une société leader dans la découverte de médicaments par l'IA au stade clinique. Grâce aux capacités combinées de sa plateforme d'IA, de son expertise scientifique et de ses installations de laboratoire humide, BenevolentAI est bien placée pour proposer de nouveaux candidats-médicaments ayant une probabilité de succès clinique plus élevée que ceux développés par des méthodes traditionnelles. BenevolentAI a constamment fait ses preuves en matière de découvertes scientifiquement validées. La BenevolentAI Platformtm alimente un pipeline interne croissant de plus de 20 programmes de médicaments, allant de la découverte de cibles aux études cliniques, et entretient des collaborations commerciales fructueuses avec les principales sociétés pharmaceutiques. BenevolentAI a également identifié le baricitinib d'Eli Lilly comme candidat-médicament de repurposing pour COVID-19, qui a été autorisé pour une utilisation d'urgence par la FDA. Le siège de BenevolentAI est situé à Londres, avec un centre de recherche à Cambridge (Royaume-Uni) et un autre bureau à New York. Pour plus d'informations, rendez-vous sur leur site Web .

Organisation de recherche et de développement à but non lucratif, la DNDi travaille à la mise au point de nouveaux traitements pour les patients négligés, ceux qui vivent avec la maladie de Chagas, la maladie du sommeil (trypanosomiase humaine africaine), la leishmaniose, les infections filariennes, le mycétome, le VIH pédiatrique et l'hépatite C. La DNDi coordonne également un essai clinique visant à trouver des traitements pour les cas légers à modérés de COVID-19 en Afrique.?Depuis sa création en 2003, la DNDi a livré neuf nouveaux traitements à ce jour, dont de nouvelles associations médicamenteuses pour le kala-azar, deux antipaludéens à dose fixe, et la première nouvelle entité chimique développée avec succès par la DNDi, le fexinidazole, approuvé en 2018 pour le traitement des deux stades de la maladie du sommeil. Pour plus d'informations, rendez-vous sur leur site Web .

