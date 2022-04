East Ventures lance son premier rapport sur le développement durable 2022





East Ventures a enregistré plus de 86 milliards de dollars de valeur brute de la marchandise annualisée et 6,7 milliards de dollars de financement de suivi, renforçant sa position de leader dans la région de l'Asie du Sud-Est pour apporter plus d'impacts à la société

Le rapport sur le développement durable 2022 d'East Ventures présente les solides progrès réalisés par East Ventures et son écosystème en vue d'un avenir durable et inclusif, où 25 % de son portefeuille actif compte au moins une femme fondatrice et où l'écosystème a contribué à 16 objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies

JAKARTA, Indonésie, 21 avril 2022 /PRNewswire/ -- East Ventures, une société de capital-risque pionnière et leader dans son secteur en Indonésie, a lancé aujourd'hui son rapport inaugural intitulé « rapport sur le développement durable 2022 ». Ce rapport met en évidence les progrès considérables et une série d'initiatives de la société et de son écosystème dans l'engagement des cadres et des pratiques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la réalisation d'un avenir plus durable et inclusif.

Avec plus d'une décennie d'expérience en tant qu'investisseur, East Ventures a travaillé avec des centaines d'entrepreneurs qui ont changé la direction de l'économie de l'Asie du Sud-Est grâce à des technologies innovantes pour améliorer la société dans son ensemble. La société a également enregistré plus de 86 milliards de dollars de valeur brute de marchandises (VMB) annualisée et 6,7 milliards de dollars de financement complémentaire, ce qui renforce encore sa position de leader pour avoir plus d'impact et s'engager davantage dans la voie de la durabilité.

Ce rapport résume la vaste expérience d'East Ventures et de son écosystème et sert de guide pour mieux comprendre et guider toutes les parties prenantes vers la durabilité. L'engagement continu d'East Ventures en faveur des pratiques durables s'est traduit par des initiatives stratégiques et des progrès, notamment en étant la première société de capital-risque en Indonésie à signer les Principes de l'investissement responsable (PRI) soutenus par les Nations unies (ONU), en comptant 52 % de femmes parmi ses employés au mérite et 33 % de femmes parmi ses partenaires investisseurs, etc. L'écosystème d'East Ventures a contribué à 16 ODD et 25 % de son portefeuille actif compte au moins une femme fondatrice.

À travers ce rapport, East Ventures annonce également la mise en place de son équipe de direction ODD pour gérer ses investissements responsables et durables. Cette structure de gouvernance solide a défini et continuera de définir les responsabilités et de superviser la conformité, les politiques, les processus d'investissement et les ODD au sein d'East Ventures. Non seulement East Ventures se concentre sur l'amélioration de ses politiques internes, mais elle s'efforce également de promouvoir la même application dans l'ensemble de son portefeuille et de son écosystème.

Ce rapport présente le cadre d'investissement durable, qui fournit des lignes directrices pour maximiser les opportunités de création d'impact et atténuer les risques ESG dans les transactions potentielles tout au long du cycle de vie de ces investissements. Cette stratégie d'investissement durable s'inscrit dans une approche à deux volets d'East Ventures : faire le bien et éviter tout problème. De plus, le fondement de la stratégie d'investissement durable d'East Ventures est sa déclaration d'impact, qui consiste à « permettre aux entreprises à fort potentiel de développer des propositions de marché durables, favorisant ainsi une société plus inclusive et la prospérité de l'économie de la région ».

« Nous sommes heureux de lancer ce rapport dans le cadre de nos engagements en faveur d'un avenir plus durable et plus inclusif. Nous croyons que la connectivité numérique se superpose à la durabilité, où elle sert de base et de propulseur clé pour la croissance économique et l'amélioration des moyens de subsistance sur les marchés. La durabilité est au coeur de tout ce que nous faisons, et nous pensons que ce rapport transcendera et fournira des directives applicables à toutes les parties concernées dans leurs pratiques quotidiennes », a déclaré Avina Sugiarto, partenaire d'East Ventures.

East Ventures estime que l'investissement permet d'obtenir trois résultats principaux, où la numérisation sert de base solide pour accélérer le progrès, à commencer par l'inclusion financière, l'amélioration de l'éducation et des soins de santé, et un environnement durable et vivable. C'est pourquoi East Ventures s'est employé à créer et à soutenir certaines initiatives dans ces domaines, notamment Indonesia PASTI BISA (IDPB) pour surmonter la crise sanitaire, East Ventures - Digital Competitiveness Index (EV-DCI) pour stimuler la transformation numérique, ainsi que Women with Impact Forum pour promouvoir une société plus égalitaire et plus inclusive. De plus, East Ventures estime que la numérisation, les initiatives et les partenariats continus sont nécessaires pour promouvoir un avenir écologique, efficace et durable.

« East Ventures veillera à la création et au partenariat des bonnes initiatives pour soutenir notre progression vers le développement durable, ce qui va de la transformation numérique à la façon dont les investissements que nous avons faits devrait avoir des impacts pour la société et l'environnement dans son ensemble », a ajouté Avina.

Le rapport complet d'East Ventures, le Rapport sur le développement durable 2022, peut être téléchargé à l'adresse www.east.vc/sustainability-report

À propos d'East Ventures

East Ventures est une société de capital-risque pionnière et leader dans son secteur, dont le siège se situe à Singapour. Fondée en 2009, East Ventures s'est transformée en une plateforme holistique qui fournit des investissements à plusieurs stades, notamment le démarrage et la croissance, à plus de 200 entreprises en Asie du Sud-Est.

Croyant très tôt en l'écosystème des startups en Indonésie, East Ventures est le premier investisseur des licornes indonésiennes, à savoir Tokopedia et Traveloka. Parmi les autres entreprises notables du portefeuille figurent Ruangguru, SIRCLO, Kudo (acquise par Grab), Loket (acquise par Gojek), Tech in Asia, Xendit, IDN Media, MokaPOS (acquise par Gojek), ShopBack, KoinWorks, Waresix et Sociolla.

East Ventures a été désigné comme l'investisseur de capital-risque le plus performant au niveau mondial par Preqin, et comme l'investisseur le plus actif en Asie du Sud-Est et en Indonésie par plusieurs médias. De plus, East Ventures est le premier fonds de capital-risque en Indonésie à signer les Principes de l'investissement responsable (PRI), soutenus par les Nations unies (ONU). East Ventures s'engage à assurer un développement durable et à avoir un impact positif sur la société grâce à ses initiatives et à ses pratiques ESG.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1800517/East_Ventures___Sustainability_Report_2022.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1800518/Infographic_of_East_Ventures___Sustainability_Report_2022.jpg

