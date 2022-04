Avis aux Médias - Le gouvernement du Canada lancera un nouveau programme qui soutiendra la conservation de la biodiversité et l'adaptation aux changements climatiques





HAMILTON, ON, le 20 avril 2022 /CNW/ - Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, fera une annonce concernant le lancement d'un nouveau programme national qui soutiendra la conservation de la biodiversité et l'adaptation aux changements climatiques.

L'honorable Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et députée de Burlington, ainsi qu'Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports et député de Milton, seront aussi présents.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le 21 avril 2022



Heure : 10 h 00 HAE



Lieu : Royal Botanical Gardens - Rock Garden

1185, boulevard York

Hamilton (Ontario)

L0R 2H9

