Air Canada facilite le transport aérien des Ukrainiens à destination du Canada grâce au programme d'entraide Aéroplan





Don de 100 millions de points Aéroplan pour le transport par Air Canada et par des partenaires commerciaux Star Alliance

100 millions de points Aéroplan pour le transport par Air Canada et par des partenaires commerciaux La Fondation Shapiro doublera les dons des membres Aéroplan jusqu'à concurrence de 50 millions de points; Miles4Migrants gérera et facilitera les réservations

MONTRÉAL, le 20 avril 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle donnait 100 millions de points Aéroplan en appui à l'initiative du gouvernement canadien visant à faire venir des Ukrainiens au Canada; ces points contribueront à faciliter leur transport et pourront être utilisés pour des vols exploités par Air Canada et ses partenaires commerciaux Star Alliance, dont Lufthansa, LOT Polish Airlines, SWISS et United Airlines. La Fondation Shapiro contribue à cet effort et l'OSBL Miles4Migrants gérera et facilitera les réservations.

« Nos employés et nous sommes déterminés à appuyer le plan du gouvernement canadien pour faire venir des Ukrainiens au pays, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Notre don de 100 millions de points Aéroplan, notre réseau mondial et la force de nos partenariats Star Alliance faciliteront le transport aérien de ces personnes jusqu'au Canada. Nous sommes fiers d'épauler d'autres organismes et programmes internationaux pour contribuer à l'objectif d'acheminer jusqu'à 10 000 personnes au Canada le plus rapidement possible. »

« Miles4Migrants aspire à un monde où les personnes déplacées de toutes origines peuvent retrouver la sécurité et la vie en communauté dans de nouveaux foyers, a affirmé Diane Padilla, directrice générale de Miles4Migrants. Face au grand nombre de déplacés ukrainiens, notre communauté de donateurs a une fois de plus répondu à l'appel au cours des dernières semaines en faisant des dons pour permettre à des familles ukrainiennes de trouver refuge.

« Nous sommes honorés de pouvoir nous joindre au gouvernement du Canada, à la Fondation Shapiro et à Air Canada afin de multiplier les effets de notre action et d'aider des milliers d'Ukrainiens à gagner leur nouveau pays. Nous sommes convaincus que les secteurs publics et privés canadiens se joindront à nous pour financer les vols. »

« Nous sommes touchés de pouvoir aider les familles ukrainiennes chaleureusement accueillies par les Canadiens, a confié Ed Shapiro, fiduciaire de la Fondation Shapiro. Nous savons que l'accès aux vols est un besoin essentiel, et nous sommes fiers de collaborer avec Air Canada. Nous doublerons les dons des membres Aéroplan pour aider les Ukrainiens dans leurs déplacements, et nous donnerons jusqu'à l'équivalent de 50 millions de points Aéroplan pour aider encore plus de personnes à se rendre au Canada. »

Les membres Aéroplan peuvent contribuer à l'effort de facilitation du transport d'Ukrainiens au Canada en donnant des points Aéroplan au Fonds d'aide à l'Ukraine. Dès le 20 avril et jusqu'en juillet cette année, les membres qui font don de points Aéroplan au Fonds d'aide à l'Ukraine ou à Miles4Migrants verront la portée de leur contribution doublée, puisque la valeur des points donnés sera égalée par la Fondation Shapiro, jusqu'à concurrence de 50 millions de points.

Le soutien d'Air Canada aux opérations de secours en Ukraine comprend à ce jour :

un don d'Air Canada de 10 $ par réservation effectuée sur son site Web depuis le 22 mars, jusqu'à concurrence de 250 000 $, pour l'aide d'urgence à l' Ukraine ;

; un don de 170 000 $ des employés d'Air Canada et de la Fondation Air Canada pour les secours en Ukraine ;

; un vol tout-cargo humanitaire assuré par Air Canada le 9 mars au nom d'Airlink et d'autres partenaires humanitaires pour transporter des lits d'hôpital, des fournitures de première nécessité et médicales à Varsovie, en Pologne, ainsi que des médicaments destinés à la population de Lviv, en Ukraine ;

; le transport continu de fournitures médicales vers l' Europe , avec l' Ukraine comme destination finale;

, avec l' comme destination finale; le transport d'équipes d'intervention rapide pour accroître les opérations d'aide aux familles ukrainiennes arrivantes sur le territoire européen.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le transporteur national du Canada, la plus grande société aérienne au pays à exploiter des services intérieurs et internationaux et un membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens. C'est, en Amérique du Nord, la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles décernée par la firme de recherche indépendante britannique Skytrax qui, en 2021, lui a aussi attribué les prix du Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, du Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, du Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord et du Transporteur par excellence face à la COVID-19. Également en 2021, Air Canada a été proclamée Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la troisième année de suite. En janvier 2021, Air Canada s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias , suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn , et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

Internet : aircanada.com/medias

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 20 avril 2022 à 14:40 et diffusé par :