Avis aux Médias - Le gouvernement du Canada lancera un nouveau programme qui soutiendra la conservation de la biodiversité et l'adaptation aux changements climatiques





LAVAL, QC, le 20 avril 2022 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, fera une annonce concernant le lancement d'un nouveau programme national qui soutiendra la conservation de la biodiversité et l'adaptation aux changements climatiques.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le 21 avril 2022



Heure : 10 h 00 HAE



Lieu : Bois de l'Équerre,

49, rang de l'Équerre,

Laval (Québec)

