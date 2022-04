Maxon améliore les fonctionnalités et ajoute une valeur sans précédent à Maxon One





Maxon, le développeur de solutions logicielles professionnelles pour les monteurs, les cinéastes, les motion designers et les artistes VFX, a annoncé aujourd'hui que tous les produits Maxon sont désormais inclus dans son abonnement : Cinema 4D, Redshift, Red Giant, Universe, Forger et maintenant ZBrush, racheté en décembre de l'année dernière, sont tous inclus dans Maxon One pour le même prix avantageux. En outre, Maxon a dévoilé ses mises à niveau de produits du printemps 2022 qui comprennent un ensemble incroyable de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations. Cette mise à jour multi-produits et riche en fonctionnalités illustre une fois de plus l'engagement de Maxon à fournir un développement de produits cohérent et une valeur ajoutée forte à l'offre Maxon One.

"Notre objectif est de fournir aux artistes une technologie et des workflows révolutionnaires pour faciliter la création dans toutes les disciplines", déclare David McGavran, PDG de Maxon. "Cette mise à jour de grande envergure pour tous les outils de création de Maxon décuple les possibilités créatives de Maxon One pour un tarif très abordable »

Découvrez Maxon One en action au NAB 2022 et sur The 3D and Motion Design Show

Maxon organisera des présentations exclusives d'artistes de premier plan sur son stand (#N5920) au NAB 2022, du 24 au 27 avril 2022. Pour ceux qui ne pourront pas assister au salon, les présentations seront diffusées simultanément sur 3DMotionShow.com.

Les nouvelles améliorations et mises à jour excitantes des produits Maxon One incluent :

Cinema 4D S26: L'accent a été mis sur l'unification des workflows entre les meilleures technologies de la famille Maxon avec les ajouts de Redshift CPU et des outils de retopologie automatique de ZBrush. La version 26 de Cinema 4D Subscription comprend également d'importantes améliorations pour tout le workflow 3D - Modélisation, Animation, Simulation, Rendu.

Redshift: Redshift est Partout. Avec la sortie officielle de Redshift CPU, les utilisateurs peuvent utiliser les puissants matériaux et le rendu de Redshift sur n'importe quel ordinateur et sur un nombre croissant de logiciels de création, comprenant Houdini, Maya, 3ds max, Blender, Katana, Vectorworks et Archicad. Le nouveau matériau Redshift Standard est facile à utiliser et offre divers modèles d'ombrage pour encore plus de photoréalisme.

Red Giant:

VFX Suite 3 propose de véritables Lens Flares basés sur une simulation de modèles optiques qui tracent les rayons de lumière. Cet aperçu technologique est appelé à évoluer avec la participation de notre communauté artistique.

propose de véritables Lens Flares basés sur une simulation de modèles optiques qui tracent les rayons de lumière. Cet aperçu technologique est appelé à évoluer avec la participation de notre communauté artistique. Magic Bullet Suite 16 ajoute de nouveaux outils de Halation et de Diffusion Optique pour Looks, ainsi que la prise en charge d'OpenColorIO.

ajoute de nouveaux outils de Halation et de Diffusion Optique pour Looks, ainsi que la prise en charge d'OpenColorIO. Trapcode Suite 18 est compatible avec les processeurs M1 pour tous les outils Trapcode, et introduit les Layer Maps pour Particular.

Universe: Universe 6 ajoute de nouveaux outils excitants offrant de nombreuses nouvelles options créative pour améliorer le workflow des artistes. Sketchify ajoute des effets de type croquis et toon au métrage, ChromaTown crée des stries et des flous chromatiques pour des transitions et des looks déformés, Box Bokeh offre des effets bokeh de lentille en forme de carré ou de diamant, et Stretch Transition ajoute un fondu enchaîné élastique entre les clips pour une transition tout en déformation. Combiné à plus de 70 nouveaux préréglages, Universe 6 aide les artistes à obtenir rapidement des résultats impressionnants de manière ludique et intuitive.

Forger: La dernière version de Forger dévoile la première étape du plan de Maxon visant à fournir de puissantes capacités de modélisation hard-surface aux artistes 3D. Bâti sur la base de modélisation polygonale de Cinema 4D, Forger offre désormais une sélection de primitives polygonales : plans, cubes, sphères, cylindres, tore, pyramides, capsules, citernes, etc...

Les abonnés à Maxon One peuvent télécharger immédiatement toutes les mises à jour des produits depuis la Maxon App. Une version d'essai de 14 jours de l'ensemble de l'offre Maxon One est disponible pour tous avec la Maxon App pour découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités de l'ensemble de la famille des produits Maxon.

