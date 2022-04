Les fournisseurs en transport adapté de Montréal préviennent le gouvernement et la mairie d'un bris de service imminent





MONTRÉAL, le 20 avril 2022 /CNW Telbec/ - Les fournisseurs en transport adapté de Montréal, Taxi Para-Adapté, Van Medic, Rosemont Transport Van Adapté et Taxelco, préviennent le gouvernement du Québec et la mairie de Montréal qu'une pénurie dans le domaine du service en transport adapté dans la métropole est à nos portes et, avec elle, un imminent bris de service pour sa clientèle la plus vulnérable.

Trois raisons sont identifiables dans cet important problème auquel font face les fournisseurs en transport adapté de Montréal :

Le coût élevé de l'essence; Un programme de subvention au ministère des Transports du Québec (MTQ) inadapté en raison de montants insuffisants et du fait que les véhicules ciblés sont trop dispendieux; La concurrence indirecte des taxis réguliers liée à la hausse probable du prix du taxi, ce qui aura pour effet de réduire l'offre en transport adapté.

« Le domaine du transport rémunéré de personnes est en péril. Tous les chauffeurs de taxi vivent ces problèmes présentement, et c'est particulièrement le cas pour ceux qui transportent les usagers à mobilité réduite ou qui vivent des enjeux psychosociaux importants. Nous appelons les gouvernements à intervenir rapidement, dans l'optique d'offrir à cette strate extrêmement vulnérable de la population les moyens de subvenir à leurs besoins. La dernière chose que l'on souhaite, c'est de devoir entraver bien malgré nous l'accès à des services essentiels ou des soins aux personnes handicapées, atteints de TSA ou de dystrophie musculaire, pour ne nommer qu'eux. Ainsi, nous proposons une hausse des budgets octroyés par la Ville de Montréal et le MTQ aux sociétés de transports afin de rendre ce secteur d'emploi plus attractif pour la main-d'oeuvre potentielle, et ainsi pouvoir contribuer à offrir un service de transport adapté sécuritaire et professionnel sur l'île de Montréal. Dans le même ordre d'idées, il est également impératif d'augmenter les subventions pour la transformation des véhicules accessibles. Il faut pallier le manque à gagner rapidement, afin de protéger la dignité et le droit à la santé de tous les Québécois et Québécoises », affirment de concert MM. Yung Cuong, Ayman Al-Sayed, Jebrine Kabalan et Frédéric Prégent, porte-paroles des fournisseurs en transport adapté de Montréal.

À propos des fournisseurs en transport adapté de Montréal

Taxi Para-Adapté, Van Medic, Rosemont Transport Van Adapté et Taxelco sont des entreprises montréalaises de transport adapté et en continu à une clientèle vulnérable par le biais d'une offre de service professionnelle et ergonomique en faisant preuve d'une grande responsabilité sociale. Elles sont essentielles à la mobilité des personnes les plus à risque d'isolement.

SOURCE Taxelco

Communiqué envoyé le 20 avril 2022 à 12:03 et diffusé par :