L'Association canadienne du propane nomme Shannon Watt au poste de présidente-directrice générale





OTTAWA, 20 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d'administration de l'Association canadienne du propane (ACP) a le plaisir d'annoncer la nomination de Shannon Watt au poste de présidente-directrice générale de l'Association. Mme Watt occupe ses fonctions depuis le 18 avril 2022.



Mme Watt se joint à l'ACP après avoir occupé le rôle de vice-présidente du développement durable pour l'Association canadienne de l'industrie chimique pendant plus de sept ans, où elle avait pour mandat de superviser les engagements du secteur de la chimie dans le cadre de l'initiative Gestion responsable ainsi que de veiller à la défense des politiques de l'Association en matière d'environnement et de santé, en plus de chapeauter ses initiatives internes de développement durable.

« Au nom du conseil d'administration de l'ACP, c'est avec un grand bonheur que j'annonce que nous avons trouvé une personne exceptionnelle pour diriger notre association, a déclaré Nancy Borden, la présidente du conseil d'administration de l'ACP. Shannon se joint à nous avec plus de 17 ans d'expérience au sein d'associations et avec la capacité de défendre les questions de durabilité environnementale avec un grand pouvoir d'influence sur les processus décisionnels à tous les niveaux de gouvernement. Le conseil est confiant que les connaissances techniques de Shannon, combinées à son approche novatrice et axée sur les personnes en matière de communications, lui serviront d'assise pour faire progresser efficacement le mandat de l'ACP. »

« Il s'agit d'un moment crucial pour l'industrie. Les gouvernements fédéral et provinciaux élaborent des objectifs ambitieux et des politiques globales pour contrer les changements climatiques et soutenir l'économie, sans toutefois disposer d'une réelle compréhension à l'égard du rôle de l'industrie de l'énergie ou du secteur du propane », a déclaré Mme Watt.

« Il s'agit pour moi d'un défi stimulant que de travailler avec les membres de l'ACP pour développer une vision convaincante pour le secteur ainsi qu'une feuille de route pour l'avenir. C'est avec enthousiasme que j'aborde mon nouveau rôle au sein de l'équipe de l'ACP et je suis impatiente de tirer parti de mon réseau industriel et gouvernemental pour rehausser le profil de l'industrie du propane et mettre en oeuvre une stratégie qui assurera sa compétitivité à long terme. »

S'exprimant couramment en français et en anglais, Mme Watt est titulaire d'une maîtrise ès sciences en météorologie de l'Université de Guelph et d'un baccalauréat en sciences de la vie environnementale de l'Université Queen's.

Le conseil d'administration souhaite exprimer ses plus sincères remerciements à Allan Murphy, premier vice-président des Relations gouvernementales de l'ACP, qui a agi à titre de président-directeur général par intérim au cours des derniers mois.

Au sujet de l'Association canadienne du propane

Forte de plus de 400 membres, l'Association canadienne du propane (ACP) représente à l'échelle nationale une industrie de plusieurs milliards de dollars qui est en plein essor et qui emploie des dizaines de milliers de Canadiens. L'ACP élabore et produit du matériel de formation pour l'industrie, offre un plan d'intervention d'urgence à ses membres et défend les intérêts de ces derniers et de l'ensemble de l'industrie du propane.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Patrick Voyer, Gestionnaire des Communications, au 613 683-2273 ou à media@propane.ca.

