Athleta lance la collection en série limitée Athleta Girl x Simone Biles





La marque célèbre un an de partenariat avec l'athlète en lançant une vaste campagne qui encourage les filles à s'affirmer comme actrices du changement, coéquipières, athlètes et militantes.

SAN FRANCISCO, le 20 avril 2022 /CNW/ - Pour célébrer le premier anniversaire de leur partenariat et réaffirmer leur mission commune, qui est d'aider les jeunes filles à réaliser leur plein potentiel, Simone Biles et Athleta lancent la première collection exclusive de vêtements de sport de Simone Biles pour Athleta Girl. Les vêtements de la collection en série limitée visent à motiver et à insuffler de la confiance aux jeunes filles de 6 à 12 ans qui les porteront.

Au cours de la dernière année, Simone Biles a travaillé avec l'équipe de conception d'Athleta pour créer une collection qui la représente véritablement, comme femme et comme athlète. Tous les modèles portent sa signature unique : des mantras inspirants qu'elle se répète à elle-même chaque jour. La collection, qui comprend des tissus mats et lustrés, des imprimés à effet de craie qui rappellent le gymnase et une palette de couleurs vives, évoque la grâce, la résilience et la force de Simone Biles avec ses détails uniques, destinés à inspirer les jeunes filles.

« Mon but avec cette collection était de créer des vêtements à la fois jolis et confortables que les filles peuvent porter pour aller à l'école et faire du sport, et qui les motivent à poursuivre leurs rêves. », indique Simone Biles. « Je rêvais depuis longtemps de concevoir une gamme de vêtements de sport, et créer cette collection pour Athleta Girl a une signification spéciale pour moi. Je veux que les filles se sentent inspirées quand elles portent les vêtements de la collection. Je veux qu'elles sachent qu'il n'y a rien à leur épreuve. »

Athleta lance sa deuxième campagne d'envergure avec Simone Biles, qui vise à encourager les jeunes filles à s'affirmer comme actrices du changement, coéquipières, athlètes et militantes. En continuant de rejoindre les filles où elles sont ? avec leurs amies, en train de faire du sport ou dans le monde virtuel ? Athleta et Simone Biles poursuivent leur objectif de montrer aux jeunes qu'elles ont le pouvoir de franchir tous les obstacles, dans le sport et dans la vie.

Athleta est l'une des premières marques axées sur la performance et le style de vie à établir un partenariat avec une célébrité pour créer une gamme dédiée aux jeunes filles. Elle réitère ainsi son engagement envers cette catégorie de produits unique et renforce sa stratégie de différenciation de la marque.

Athleta Girl est un important facteur de croissance pour Athleta et joue un rôle clé dans l'objectif de la marque de réaliser 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires net d'ici 2023, grâce à ses éléments de différenciation, comme les tenues assorties pour mères et filles, les collaborations autour de produits novateurs (p. ex., la trousse pour les règles Girl-On-The-Go de Lola) et le partenariat unique avec Simone Biles.

L'automne dernier, le premier produit créé en collaboration avec Simone Biles, le chandail à capuchon In Your Element, est devenu le produit le plus regardé sur le site athleta.com quelques heures après sa mise en vente.

« Depuis son lancement en 2016, Athleta Girl est devenue une catégorie clé de notre marque qui contribue activement à l'atteinte de notre objectif de réaliser 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires net d'ici 2023. », indique Mary Beth Laughton, présidente et chef de la direction d'Athleta. « Simone est la partenaire idéale pour nous appuyer dans notre mission, qui est d'aider les jeunes filles à s'épanouir dans le sport, les études et les loisirs. Nous sommes vraiment emballés de lancer cette collection Athleta Girl avec elle. »

L'an dernier, Athleta s'est alliée à Simone Biles pour créer un partenariat d'une ampleur unique entre une marque et une athlète. Athleta a mis en vedette Simone Biles dans sa campagne publicitaire estivale, afin de souligner l'importance qu'elle accorde à sa famille et à sa communauté, l'a soutenue inconditionnellement dans son aventure à Tokyo, a montré la femme derrière l'athlète dans son contenu sur AthletaWell (la plateforme numérique de la marque) et l'a nommée tête d'affiche du Gold Over America Tour, un événement célébrant la gymnastique féminine. Les deux partenaires continuent d'explorer de nouveaux moyens d'aider les jeunes filles à réaliser leur plein potentiel; Athleta a notamment versé un don de 50 000 $ au fonds La force au féminin à l'occasion du Met Gala 2021, auquel Simone Biles a participé.

Athleta adhère à une philosophie de partenariat axée sur l'authenticité et le partage de valeurs, dans le but de promouvoir ses activités tout en oeuvrant dans la communauté. La marque appuie ses partenaires en tant que femmes, et pas seulement en tant qu'artistes ou athlètes. Simone Biles se joint à Allyson Felix et Alicia Keys, deux autres partenaires influentes et engagées, afin de donner vie aux valeurs de la marque.

La nouvelle collection est offerte en ligne et en magasin dès maintenant. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site athleta.ca .

Renseignements sur Simone Biles :

Simone Biles est l'une des plus grandes athlètes féminines de tous les temps. Première femme à avoir remporté cinq fois le titre de championne du monde au concours général, elle est la gymnaste la plus décorée de l'histoire des Championnats du monde (hommes et femmes confondus) avec 25 médailles, dont 19 médailles d'or. Elle est également détentrice de 7 médailles des Jeux olympiques, dont 4 médailles d'or. Nommée trois fois Laureus World Sportswoman of the Year, la gymnaste a inventé quatre figures qui portent son nom : une à la poutre, deux au sol et une au saut. Les réalisations extraordinaires de Simone Biles ont été largement reconnues, comme en témoigne sa nomination aux classements TIME 100 Most Influential, Forbes 30 Under 30, Ebony Power 100, People Women Changing the World et USA Today 100 Women of the Century. Elle a également été nommée deux fois athlète féminine de l'année par Associated Press. Son autobiographie, Courage to Soar, a figuré parmi les meilleurs vendeurs du New York Times et a été adaptée par Lifetime en une émission de télévision à succès. De plus, sa série documentaire, Simone vs Herself, diffusée sur Facebook Watch, a été nommée aux Sports Emmy Award. Simone Biles se sert de sa tribune pour aborder les enjeux de santé mentale et appuyer des initiatives en faveur de l'éducation et du bien-être des enfants et des adolescents adoptés ou placés en famille d'accueil.

Renseignements sur Athleta :

Athleta est une marque certifiée B Corporation axée sur la performance et le style de vie dont la mission est de créer une communauté de filles et de femmes actives. Les vêtements Athleta sont des vêtements polyvalents et de haute qualité qui conviennent aussi bien à l'activité physique qu'à la vie de tous les jours, et sont conçus par des femmes pour les femmes dans l'optique de promouvoir l'inclusivité. Fondée en 1998, la marque Athleta intègre des caractéristiques techniques et de performance dans l'ensemble de ses vêtements afin de permettre aux femmes de les porter dans toutes leurs activités : du yoga à l'entraînement, en passant par le voyage et la détente. La société a lancé Athleta Girl en 2016 afin de proposer ses tenues performance distinctives à la future génération de femmes. Établie à San Francisco, en Californie, la marque Athleta, qui fait partie de Gap Inc. (NYSE : GPS), propose ses produits dans plus de 220 magasins partout aux États-Unis et au Canada, par l'intermédiaire de son catalogue, ainsi que sur sa boutique en ligne, à l'adresse athleta.ca.

