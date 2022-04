La plateforme d'IEO Starting Block de Bittrex Global se prépare au lancement de YellowHeart





Bittrex Global, première bourse d'actifs numériques, accueille aujourd'hui le protocole YellowHeart, une plateforme NFT qui s'apprête à révolutionner les secteurs de la billetterie et de la musique, au sein de sa plateforme d'offre d'échange initiale (Initial Exchange Offering, IEO), Bittrex Global Starting Block.

Utilisant les technologies blockchain, le protocole YellowHeart transforme les capacités des billets ainsi que la manière dont ils sont créés, vendus et revendus. Grâce au protocole, les billets sont désormais proposés sous forme de jetons non fongibles (non-fungible tokens, NFT), et optimisés grâce aux nouvelles capacités délivrées par le jeton utilitaire HRTS (à prononcer « Hearts »). Contrairement aux billets traditionnels, les billets NFT proposent de la musique, des vidéos et des expériences attrayantes. Ils permettent aux artistes de communiquer directement avec leurs fans, et offrent aux artistes et lieux de réception une part des recettes à chaque fois qu'un billet est revendu.

Le protocole YellowHeart a été créé afin de fédérer tout un écosystème ? composé de fans, d'artistes, d'équipes sportives, de marques, de lieux de réception, de promoteurs d'événements, et bien plus encore ? pour participer à ce bond en avant. Cette communauté se réunit sur la place de marché NFT de YellowHeart, qui est accessible en ligne à l'adresse yh.io, ou via l'application mobile YellowHeart pour iOS et Android.

« Outre les billets NFT, la place de marché de YellowHeart propose également des NFT musicaux, des NFT à collectionner et des NFT communautaires. Il s'agit d'ores et déjà de la première place de marché pour les musiciens souhaitant participer à la révolution des NFT, sur laquelle des artistes tels que Maroon 5, The Beatles et XXXTentacion sont actuellement rejoints par une communauté de créateurs en pleine croissance. Grâce au lancement du jeton HRTS, chacun peut désormais rejoindre cette communauté : les détenteurs de jetons HRTS pourront entrer en contact de manière innovante, créant une plateforme peer-to-peer décentralisée, dédiée à la billetterie et au divertissement. « Nous sommes fiers d'être le membre fondateur et le fournisseur technologique de l'écosystème YellowHeart », a déclaré Josh Katz, fondateur et PDG de YellowHeart LLC.

« Nous sommes heureux d'avoir choisi YellowHeart en tant que premier projet lancé sur Starting Block. Il présente des signes très prometteurs dans la nouvelle ère de la billetterie et de la musique du Web 3, et nous sommes ravis de soutenir et de sensibiliser davantage autour de ce projet, grâce à notre plateforme d'IEO », a déclaré Stephen Stonberg, PDG de Bittrex Global.

« Après que notre équipe a mené un processus de qualification d'IEP exhaustif sur plusieurs mois, HRTS a été choisi pour être le premier projet à faire ses débuts sur Starting Block pour de nombreuses raisons, notamment la qualité de la valeur utilitaire de son jeton, sa valorisation entièrement diluée, l'équilibre de l'offre et de la demande en circulation, la feuille de route de son produit, l'expérience de son équipe, la marque et les accomplissements des partenaires. Nous sommes enthousiastes concernant l'avenir du protocole YellowHeart, et considérons que l'intégration du jeton HRTS à l'écosystème de Bittrex Global offrira une valeur significative à tous les utilisateurs, particulièrement pour ceux qui auront la chance de participer à l'IEO », a déclaré Chris Sinkey, directeur de la cotation et directeur commercial chez Bittrex Global.

Les projets émergents à la recherche d'IEO peuvent utiliser et tirer parti de la réputation de Bittrex Global en tant que bourse d'actifs numériques parmi les plus sécurisées au monde, qui s'engage à utiliser des protocoles de sécurité avancés, tout en se conformant au large éventail de mesures réglementaires à travers le monde.

La vente du jeton (HRTS) du protocole YellowHeart commencera à 13h00 UTC le 10 mai 2022 sur Bittrex Global Starting Block.

En savoir plus : https://global.bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-HRTS

Avis de non-responsabilité :

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis. Les titres pourraient ne pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption en vertu de la loi américaine Securities Act de 1933. Toute offre publique de titres à effectuer aux États-Unis sera effectuée à l'aide d'un prospectus obtenu auprès de l'émetteur ou du détenteur vendeur, et qui contiendra des informations détaillées sur l'émetteur, ainsi que des déclarations financières. Il n'y a aucune intention actuelle d'enregistrer toute partie de l'offre actuelle ou proposée aux États-Unis.

À PROPOS DU PROTOCOLE YELLOWHEART

Le protocole YellowHeart utilise les technologies blockchain et NFT pour révolutionner le secteur de la billetterie, et transformer la manière dont les artistes et les fans entrent en contact.

À PROPOS DE YELLOWHEART LLC

YellowHeart LLC est le fournisseur technologique et partenaire de lancement de la plateforme YellowHeart. Sa place de marché destinée aux billets NFT, aux NFT musicaux, ainsi qu'aux jetons communautaires, attire plusieurs artistes prestigieux tels que Kings of Leon, Maroon 5, XXXTentacion, Brandi Carlile, ZHU, et bien plus encore.

À PROPOS DE BITTREX GLOBAL

Bourse d'actifs numériques la plus sécurisée au monde, Bittrex Global répond aux besoins des clients particuliers et institutionnels dans le monde entier. Engagée à aider ses utilisateurs à se constituer un patrimoine, Bittrex Global facilite l'achat et le commerce de plus de 250 jetons. Grâce à sa technologie de pointe, ses protocoles de sécurité perfectionnés et sa stratégie de portefeuille sophistiquée, élastique et à plusieurs étapes, la société offre une expérience de haut niveau à ses clients professionnels et novices. Bittrex Global joue un rôle central dans l'adoption généralisée de méthodes sécurisées et décentralisées visant à créer de la richesse, tout en restant conforme et en adhérant à un large éventail de mesures réglementaires à travers le monde.

Bittrex Global GmbH est immatriculée auprès de l'Autorité des marchés financiers (Financial Market Authority) en vertu de la loi du 3 octobre 2019 (Token and Trustworthy Technology Service Providers Act, TVTG) sur les jetons et les prestataires de services de haute technologie dignes de confiance (Trustworthy Technology, TT) au Liechtenstein, pour une activité de fournisseur de services de plateforme d'échange TT, de dépositaire de jetons TT, et d'émetteur de jetons au nom et pour le compte de tiers. Bittrex Global (Bermuda) Limited est réglementée par l'Autorité monétaire des Bermudes (Bermuda Monetary Authority), sous licence d'Activité d'actifs numériques de catégorie F en vertu de la loi Bermuda Digital Asset Business Act de 2018, pour une activité de plateforme d'échange d'actifs numériques, de fournisseur de portefeuilles gardés, et de fournisseur de plateforme d'échange d'actifs numériques dérivés.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 avril 2022 à 02:15 et diffusé par :