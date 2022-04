APITech annonce sa participation à l'édition 2022 de l'événement AOC Europe





MARLBOROUGH, Massachusetts, 19 avril 2022 /PRNewswire/ -- APITechtm (API Technologies Corp.), un important fournisseur de solutions pour les applications de RF et applications électroniques critiques visant la protection, la puissance et le traitement, est heureux d'annoncer sa participation à l'édition 2022 de l'événement AOC Europe qui aura lieu à Pérols, en France. APITech présentera une exposition au kiosque B19 lors de l'événement qui aura lieu au Parc des Expositions de Montpellier du 10 au 12 mai 2022.

« AOC Europe nous donne une chance unique de rencontrer des nouveaux clients et clients actuels pour discuter de nos produits et technologies soutenant les applications de guerre électronique, a déclaré Michael Schwarm, vice-président des ventes et du marketing à l'échelle mondiale chez APITech. Nous sommes dans une position unique pour aider nos clients du secteur de la défense à relever les défis actuels et nouveaux, tant sur le plan des composantes que des sous-systèmes et ensembles hautement intégrés. »

APITech présentera ses solutions avancées pour la guerre électronique, y compris des amplificateurs à large bande, des filtres de radiofréquence et interférence électromagnétique, des atténuateurs, limiteurs et modules de radiofréquences multifonctions et des interrupteurs de distribution RF.

Plus tard en 2022, APITech participera à IMS, qui aura lieu à Denver en juin, et à AOC US, qui se déroulera à Washington, en octobre.

Pour en savoir plus sur le programme du salon professionnel d'APITech, consultez le https://info.apitech.com/events

À propos d'APITech

APITechtm (API Technologies Corp.) est un concepteur et un fabricant novateur de sous-systèmes, de modules et de composants de haute performance pour les applications de RF et électroniques critiques visant la protection, la puissance et le traitement. Pionnier de la technologie hautement fiable et riche de plus de 70 ans d'héritage, APITech conçoit des produits utilisés par des clients mondiaux de la défense, de l'industrie et du commerce pour différentes applications essentielles dans les domaines de la guerre électronique, des radars, du C4ISR, de l'aérospatiale, de la défense antimissile, de l'aérospatiale commerciale, des communications sans fil, de la médecine et du pétrole et du gaz et au sein d'environnements hostiles.

Contact :

Madeline Lee

APITech

+1 508-251-6486

Madeline.lee@apitech.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/362549/api_technologies_corp__logo.jpg

