De grandes sociétés d'assurance vie canadiennes publient une mise à jour conjointe sur la nouvelle norme comptable IFRS 17





TORONTO et WINNIPEG, MB, le 19 avril 2022 /CNW/ - Trois sociétés d'assurance vie canadiennes, à savoir Great-West Lifeco Inc., la Société Financière Manuvie et la Financière Sun Life inc. (collectivement appelées les « Sociétés »), ont annoncé conjointement aujourd'hui qu'elles ont publié un document intitulé « Overview of earnings presentation and reporting under the new IFRS 17 accounting standard », portant sur la norme IFRS 17, Contrats d'assurance, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

L'adoption de cette norme comptable mondiale devrait améliorer la production de rapports liés aux activités d'assurance au titre des normes IFRS publiées par l'IASB. Les Sociétés notent que l'adoption de la norme IFRS 17 ne modifiera pas les éléments fondamentaux sous-jacents de leurs activités, leur solidité financière ou leur capacité à payer les prestations.

Le document présente le point de vue commun des Sociétés sur certains concepts de présentation et de production de rapports prévus au titre de la norme IFRS 17, notamment une représentation simplifiée de l'état des résultats, une illustration de l'analyse des principaux facteurs de bénéfices et des définitions de certains indicateurs clés de performance.

Pour télécharger le document, veuillez cliquer sur les liens ci-après.

https://www.greatwestlifeco.com/fr/nouvelles-et-evenements/evenements/19-avril-2022.html

https://www.manulife.com/fr/investors/results-and-reports.html

https://www.sunlife.com/fr/investors/presentations-and-events/past-events/

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower, de Putnam Investments et de Irish Life. À la fin de 2021, ses compagnies comptaient environ 28 000 employés, 215 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - tous au service de plus de 33 millions de relations clients au sein de ces régions. Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez greatwestlifeco.com/fr.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de son Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. Elle exerce ses activités principalement en Asie et au Canada, ainsi qu'aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 31,8 milliards de dollars canadiens.

Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site suivant manulife.com/fr.html.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs, de la gestion de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2021, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 440 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Great-West Lifeco Inc.

La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

Relations avec les médias

Liz Kulyk

204 391-8515

media.relations@canadalife.com

Relations avec les investisseurs

Deirdre Neary

647 328-2134

deirdre.neary@canadalife.com

Société Financière Manuvie

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Communications avec les médias

Cheryl Holmes

416 557-0945

cheryl_holmes@manulife.com

Relations avec les investisseurs

Hung Ko

416 806-9921

hung_ko@manulife.com

Financière Sun Life inc.

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie

Media Relations

Rajani Kamath

416 979-6070

rajani.kamath@sunlife.com

Relations avec les investisseurs

Yaniv Bitton

416 979-6496

yaniv.bitton@sunlife.com

