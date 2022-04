L'ÉQUIPE DE HOCKEY MINEUR DE L'ALBERTA GAGNE 100 000 $ POUR UN ORGANISME DE BIENFAISANCE ET PASSE À L'HISTOIRE DE LA COUPE DES BONNES ACTIONS CHEVROLET





L'équipe les Blazers (M13 féminin) de Lloydminster est devenue la première équipe entièrement féminine à remporter la Coupe des bonnes actions Chevrolet; elle va remettre le grand prix à un organisme de bienfaisance local, afin de rendre l'aréna de hockey de sa ville plus accessible

OSHAWA, ON, le 18 avril 2022 /CNW/ - L'équipe les Blazers (M13 féminin) de Lloydminster, en Alberta, a été élue championne de la sixième saison de la Coupe des bonnes actions Chevrolet et, ce faisant, est passée à l'histoire. En effet, il s'agit de la première équipe de hockey mineur entièrement féminine à remporter ce trophée. Les Blazers vont donner le grand prix de 100 000 $, remis par Chevrolet Canada, à l'organisme Inclusion Lloydminster. Ce don servira à rendre la patinoire locale plus accessible, en permettant aux membres de la communauté d'y jouer, d'y faire du bénévolat et d'avoir du temps de glace, et ce, indépendamment de leurs capacités.

« Nous constatons encore le lien authentique que le programme de la Coupe des bonnes actions Chevrolet crée et les retombées qu'il a partout au Canada, a déclaré Michael MacPhee, directeur de la marque, Chevrolet Canada. Ce programme est l'un des moyens les plus importants que notre marque utilise pour créer des liens avec les familles de hockey; le niveau de dévouement et d'empathie que nous observons dans les communautés à l'échelle du pays est toujours une source d'inspiration pour nous; ces qualités tirent leur origine du jeu que nous connaissons bien et que nous adorons. »

Dans une saison consacrée à rendre le hockey plus inclusif que jamais, l'équipe les Blazers (M13 féminin), de Lloydminster, était l'une des 12 équipes finalistes régionales, réparties dans l'ensemble du pays, en concurrence pour remporter la Coupe des bonnes actions Chevrolet 2022. Dans sa vidéo de présentation, l'équipe a décrit comment une patinoire entièrement accessible donnerait un meilleur accès aux personnes aux capacités différentes, y compris un parent qui ne pouvait accéder à l'espace réservé au chronométreur des matchs dans leur aréna. L'équipe a également organisé un événement de hockey inclusif et a plaidé en faveur d'un aréna biprovincial de parahockey sur glace accessible à tous. L'équipe s'est hissée au rang de finaliste régionale, car elle remplissait les critères de sélection préétablis. Parmi ces critères, figuraient entre autres la créativité dont faisait preuve la description de la bonne action ainsi que son caractère inclusif, de même que la faisabilité de la proposition et, surtout, les retombées générales pour la communauté; ce sont toutefois les votes des Canadiens qui ont propulsé les Blazers au rang de championnes.

« Notre équipe est particulièrement sensible aux changements qui vont se produire à la patinoire, a déclaré Nicole Drobot, directrice des Blazers (M13 féminin), de Lloydminster. Non seulement l'aréna va?t?il mieux répondre aux besoins de l'équipe et à ceux des parents bénévoles, mais son accessibilité va aussi devenir la marque que les Blazers vont laisser dans la communauté; ce sera aussi l'héritage de ces hockeyeuses tout simplement extraordinaires. Nous sommes tellement fiers de ce que ces jeunes femmes ont accompli! »

Les Blazers ont eu droit à une reconnaissance nationale pendant la diffusion de la Soirée du hockey, pour souligner leur réalisation remarquable. Les hockeyeuses ont eu toute une surprise à l'aréna Russ Robertson lorsqu'on leur a remis le grand prix et qu'elles ont pu soulever la coupe, afin de célébrer leur victoire toutes ensemble. Alors qu'il assistait à la cérémonie de remise du prix, Ross Ulmer, du concessionnaire local Ulmer Chevrolet, a surpris l'équipe en faisant un don équivalant au grand prix de 100 000 $, afin d'apporter son soutien à Inclusion Canada, la section nationale d'Inclusion Lloydminster. Diverses personnalités ont assisté à l'événement : des représentants de l'organisme Inclusion Lloydminster, de Chevrolet Canada et de Hockey Canada; Anthony Stewart, du diffuseur national; ainsi que des athlètes olympiques : Caroline Ouellette, six fois championne du monde et quatre fois médaillée d'or, et Sarah Nurse, d'Équipe Canada, championne du monde et aussi médaillée d'or; de même que Tyler McGregor, deux fois champion du monde et médaillé paralympique. Le maire de Lloydminster, Gerald Aalbers, était aussi présent pour féliciter l'équipe et pour prononcer quelques mots sur les retombées locales de la « bonne action » de l'équipe.

« Les Blazers (M13 féminin) de la Lloydminster Minor Hockey Association (association du hockey mineur de Lloydminster) ont donné vie à la signification réelle de la vision du projet de place Lloydminster, a conclu Gerald Aalbers, maire de la ville du même nom. Témoins de première main des conséquences de l'inaccessibilité d'un aréna pour les autres membres de la communauté, les joueuses et le personnel entraîneur des Blazers ont cherché des moyens de rendre les patinoires accessibles à tous. Les hockeyeuses ont démontré un réel leadership dans la défense de leur cause, afin de faire en sorte que la Lloydminster Minor Hockey Association et notre toute nouvelle place Lloydminster deviennent vraiment inclusives. »

Les Blazers (M13 féminin) de Lloydminster auront leur nom gravé sur la Coupe des bonnes actions Chevrolet, ce qui commémorera leur contribution remarquable à la communauté. Le nom de chacune des coéquipières des Blazers sera gravé à côté de celui des gagnants des années précédentes, dont les Victoria Admirals (2020-2021), de la Colombie-Britannique; les Northeast Eagles (2019-2020), de Torbay, à Terre-Neuve-et-Labrador; les West Carleton Warriors (2018-2019), de l'Ontario; les Huskies (2017?2018), de Le Pas, au Manitoba, et les Glace Bay Miners (2016-2017), de la Nouvelle?Écosse.

Pour de plus amples renseignements sur la Coupe des bonnes actions, visitez le site Web Coupe des bonnes actions Chevrolet.

