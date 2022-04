CATL s'associe à l'Indonésie pour dynamiser la mobilité électronique avec un investissement de près de 6 milliards de dollars américains





CBL s'associe aux sociétés indonésiennes ANTAM et IBI dans le cadre du projet d'intégration des batteries pour véhicules électriques en Indonésie.

Avec un investissement conjoint de près de 6 milliards de dollars américains, le projet se concentre sur l'extraction et le traitement du nickel, les matériaux des batteries, la fabrication de batteries ainsi que leur recyclage.

Ce partenariat marque une étape importante pour l'expansion de l'empreinte internationale de CATL et permettra de promouvoir l'industrie des véhicules électriques en Indonésie.

NINGDE, Chine, 15 avril 2022 /CNW/ - Le 14 avril, Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co., Ltd. (CBL), une filiale de Guangdong Brunp Recycling Technology Co., Ltd (Brunp), a signé un accord-cadre tripartite avec PT Aneka Tambang (ANTAM) et PT Industri Baterai Indonesia (IBI) afin de coopérer dans le cadre du projet d'intégration des batteries de véhicule électrique (VE) en Indonésie, qui comprend l'extraction et le traitement du nickel, les matériaux des batteries de VE, la fabrication de batteries et leur recyclage. Brunp est une filiale de Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL).

Avec un investissement conjoint de 5,968 milliards de dollars américains, le projet est situé dans le parc industriel FHT de Halmahera Est, dans la province de Maluku Nord, ainsi que dans d'autres endroits du pays.

ANTAM est membre de la société minière d'État MIND ID d'Indonésie. IBI, ou Indonesia Battery Corporation, est une société d'État spécialisée dans l'écosystème des véhicules électriques à batterie et des véhicules électriques, et également une filiale de MIND ID et d'ANTAM.

Le projet renforcera l'empreinte de CATL dans l'industrie des batteries, assurera l'approvisionnement en matières premières et ressources en amont, réduira le coût de fabrication et favorisera le développement de l'activité de recyclage des batteries.

« Ce projet est une étape importante pour CATL alors même que nous élargissons notre empreinte mondiale et il deviendra un emblème de l'amitié éternelle entre la Chine et l'Indonésie, a déclaré Robin Zeng, fondateur et président de CATL. Nous sommes pleinement confiants dans le développement de ce projet à l'avenir. »

« L'accord-cadre que nous avons signé aujourd'hui revêt une importance considérable pour l'Indonésie, alors même que nous nous efforçons de mettre en place un écosystème de VE, a déclaré Luhut Binsar Pandjaitan, ministre coordonnateur des affaires maritimes et des investissements. Je crois que grâce aux efforts concertés de toutes les parties, ce projet sera mis en oeuvre avec succès. »

SOURCE CATL

Communiqué envoyé le 15 avril 2022 à 15:21 et diffusé par :