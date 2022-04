PM Studios va coéditer le très attendu My Time at Sandrock





PM Studios a le plaisir d'annoncer qu'il s'est associé à Pathea Games pour coéditer le très attendu My Time at Sandrock. Avec cette suite du jeu vidéo à succès de Pathea, My Time at Portia, les fans nouveaux et anciens pourront pénétrer dans un monde post-apocalyptique et plein de charme pour aider à redonner à une communauté sa splendeur d'antan. My Time at Sandrock sera jouable au salon PAX East de cette année, qui se déroulera à Boston du 21 au 24 avril, sur le stand de PM Studios (n° 19079).

My Time at Sandrock s'appuie sur les racines établies par My Time at Portia, avec une aventure épique proposant de multiples fonctionnalités qui plairont à coup sûr à tous les joueurs. Nouveaux venus dans la série, ou joueurs expérimentés, tous y trouveront de quoi passer un excellent moment.

Construisez et embellissez votre atelier

Explorez un vaste monde ouvert

Faites connaissance avec plus d'une trentaine de PNJ, et liez-vous d'amitié avec chacun d'eux

Menez des batailles intenses

Développez et libérez des compétences uniques

Mettez à profit votre atelier pour créer des terres cultivables

Cultivez des produits et cuisinez-les

Assistez à des festivals spéciaux

Découvrez des secrets et résolvez des énigmes

Et bien d'autres choses encore !

À propos de PM Studios

Fondé en 2008 et basé à Los Angeles, en Californie, et à Séoul, en Corée, PM Studios, Inc. est un développeur et éditeur indépendant d'applications mobiles et de divertissement interactif. Pour en savoir plus sur PM Studios et ses produits, rendez-vous sur www.pm-studios.com.

À propos de Pathea Games

Fondé en 2010, Pathea Games a pour mission de créer des jeux uniques basés sur de nouvelles technologies, des idées novatrices, et du contenu généré par les utilisateurs. Nous sommes pleinement convaincus que de nombreux domaines de l'avenir du jeu vidéo et du divertissement dépendront de la contribution des utilisateurs. Nous créons actuellement des titres pour PC, consoles et mobiles. Nous sommes basés à Chongqing, en Chine.

