Pablo Rodriguez souligne les investissements du budget de 2022 en tournée à Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 14 avril 2022 /CNW/ - Le lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, était de passage à Longueuil pour une première rencontre officielle avec la mairesse Catherine Fournier. Les deux élus ont pu discuter de la façon dont le budget de 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable va soutenir les municipalités pour créer de bons emplois, faire croître notre économie et s'assurer que personne n'est laissé de côté.

« Ça fait des années que je rencontre des maires de partout au Québec et je pense sincèrement que notre budget répond concrètement à plusieurs de leurs besoins. On répond présent en matière de lutte contre les changements climatiques et d'emplois verts, de voitures électriques plus abordables, mais aussi de logements abordables et d'infrastructures municipales. J'en ai évidemment discuté avec la mairesse et je crois vraiment que c'est le début d'une belle collaboration », a déclaré le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec.

« Je tiens à remercier M. Rodriguez pour sa visite à l'hôtel de ville de Longueuil, au cours de laquelle j'ai pu lui faire part des priorités de notre administration, comme l'habitation et la lutte aux changements climatiques. En ce sens, le dernier budget fédéral comprenait de bonnes nouvelles, surtout en matière de financement du transport collectif. En effet, grâce à un investissement substantiel de leur gouvernement, combiné à la contribution du gouvernement du Québec et à une gestion exemplaire du RTL, nous arriverons à combler notre manque à gagner pour cette année. Par ailleurs, je souligne les 1,5 G $ à nouveau consacrés pour l'Initiative pour la création rapide de logements, qui a fait ses preuves dans la dernière année. Rappelons que l'agglomération de Longueuil a obtenu 9 M $ de cette enveloppe budgétaire pour 2021-2022, ce qui a permis de débloquer la construction d'une soixantaine d'unités de logement social et communautaire. Comme près de 1 500 ménages sont en attente d'un loyer abordable sur les listes de l'Office d'habitation de Longueuil, il faudra toutefois des investissements encore plus substantiels pour avoir un effet structurant sur la population longueuilloise, et je sais que le gouvernement en est conscient. Bref, je remercie encore une fois M. Rodriguez pour son écoute et réitère toute ma volonté de collaboration pour l'avenir. » a souligné la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

Dans le cadre sa tournée à Longueuil, en compagnie de sa collègue, la députée fédérale de Longueuil--Charles-LeMoyne, Sherry Romanado et de la directrice générale de DEL - Développement économique de l'agglomération de Longueuil, Julie Ethier, le ministre a eu droit à une visite des installations de l'entreprise de fabrication de véhicules électriques Exprolink. Ils ont pu échanger avec les propriétaires de l'entreprise sur l'important soutien qu'apporte le budget 2022 aux PME du Québec, particulièrement pour appuyer les entreprises de technologies propres.

« J'adore visiter des entreprises dynamiques comme Exprolink! C'est toujours motivant de voir l'expertise des gens de chez nous et c'est pour ce genre d'entreprises que notre budget prévoit des mesures pour soutenir l'innovation dans les technologies propres. On continue à lutter contre les changements climatiques, à créer de bonnes jobs et à faire avancer notre économie », a expliqué le ministre Rodriguez.

« Longueuil et ses environs regorgent d'entreprises en effervescence. C'est important de soutenir les employeurs afin qu'ils puissent offrir de bons emplois aux gens de chez nous et continuer à faire croître leur entreprise. C'est ce que fait notre budget, que ce soit par des mesures pour réduire les impôts des petites entreprises ou pour les aider à effectuer un virage vert. On investit dans les gens », a affirmé la députée de Longueuil--Charles-LeMoyne, Sherry Romanado.

« Notre équipe sur le terrain le constate : les entreprises profitent de l'élan de la relance pour réaliser leurs projets d'investissement. Tout comme Exprolink l'a bien saisi, l'avenir appartient aux PME qui font de l'innovation et de l'écoresponsabilité leurs priorités. Il est encourageant de constater que les aides financières annoncées dans le plus récent budget fédéral vont dans le même sens. Les leviers supplémentaires se traduiront à terme par une économie canadienne plus innovante et verte », s'est réjouie la directrice générale de DEL.

« Fort de notre virage électrique amorcé il y a quelques années, Exprolink s'impose comme un chef de file mondial dans le créneau des véhicules électriques vocationnels. Nous sommes heureux de constater l'appui du gouvernement du Canada au développement de la filière électrique et d'avoir eu la chance de discuter de nos perspectives d'avenir avec le lieutenant Pablo Rodriguez et la députée Sherry Romanado, lors de leur passage à notre usine de Longueuil. », a confié Louis-Martin Durand, copropriétaire d'Exprolink.

Le budget de 2022 investit dans la croissance économique et l'innovation qui sont des éléments clés pour assurer la prospérité à long terme du Canada. Il lancera notamment un nouveau fonds de croissance du Canada de classe mondiale qui attirera des dizaines de milliards de dollars en investissements privés dans les industries canadiennes et les emplois canadiens, et établira une nouvelle agence d'innovation et d'investissement qui aidera à stimuler la productivité et la croissance dans l'ensemble de notre économie. Le budget propose aussi de mettre en oeuvre la première stratégie sur les minéraux critiques du Canada, qui créera des milliers d'emplois de qualité et tirera parti d'un besoin croissant des minéraux utilisés dans tout, depuis les téléphones jusqu'aux voitures électriques. Les mesures comprennent également des plans visant à renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement et à réduire les impôts pour les petites entreprises canadiennes en croissance.

« Le budget de 2022 vise à faire croître notre économie, à créer de bons emplois et à bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte. Notre plan est responsable et réfléchi, et il se traduira par un plus grand nombre de logements et d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens, un air plus pur et une eau plus propre pour nos enfants et une économie plus forte et plus résiliente pour les années à venir. »

Faire en sorte que le Canada puisse doubler la construction de nouveaux logements au cours des dix prochaines années;

Aider les Canadiens à acheter leur première propriété, notamment en instaurant le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété et en doublant le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation;



Établir un nouveau fonds pour accélérer la construction de logements qui ciblera la création de 100 000 nouveaux logements nets au cours des cinq prochaines années.



Élaborer une charte des droits des acheteurs de propriété et créer un plan national visant à mettre fin aux offres à l'aveugle;



Interdire aux acheteurs étrangers d'acquérir des propriétés résidentielles non récréatives pour une période de deux ans;



Instaurer un crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles qui permettra de verser un soutien pouvant atteindre 7 500 $ pour la construction d'un logement secondaire ou d'un appartement.

Offrir un financement de plus de 3 milliards de dollars pour rendre les véhicules zéro émission plus abordables et établir un réseau national de bornes de recharge;



Réaliser de nouveaux investissements importants pour protéger les terres, les lacs et les océans;



Établir un fonds de croissance du Canada pour aider à attirer des dizaines de milliards de dollars en capital privé qui serviront à bâtir une économie carboneutre d'ici 2050.

Fournir 5,3 milliards de dollars sur cinq ans pour offrir des soins dentaires aux Canadiens dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 $. Les soins dentaires seront d'abord offerts aux jeunes de moins de 12 ans en 2022, puis aux moins de 18 ans, aux aînés et aux personnes en situation de handicap en 2023. La mise en oeuvre complète du régime est prévue pour 2025. Le programme serait limité aux familles dont le revenu familial annuel inférieur à 90 000 $, et toute personne ayant un revenu annuel inférieur à 70 000 $ n'aurait pas à payer de quote-part;



Fournir jusqu'à 3,8 milliards de dollars pour mettre en oeuvre la première stratégie sur les minéraux critiques du Canada ;

Investir 11 milliards de dollars supplémentaires pour continuer de soutenir les enfants et les familles autochtones et aider les communautés autochtones à poursuivre leur croissance et à façonner leur avenir;



Investir plus de 8 milliards de dollars supplémentaires pour améliorer l'équipement des Forces armées canadiennes, renforcer les contributions du Canada à l'égard de ses principaux alliés, dont celles de l'OTAN et du NORAD, et renforcer la cybersécurité du Canada ;

Soutenir davantage l' Ukraine et le peuple ukrainien à la suite de l'invasion illégale du pays par la Russie, notamment en offrant jusqu'à 1 milliard de dollars en nouvelles ressources sous forme de prêt au gouvernement ukrainien par l'intermédiaire d'un nouveau compte administré pour l' Ukraine au Fonds monétaire international (FMI), et en offrant 500 millions de dollars supplémentaires en aide militaire;

Imposer aux plus grandes banques et sociétés d'assurance-vie du pays un dividende temporaire pour la relance au Canada représentant une taxe unique de 15 % sur tout revenu imposable ayant excédé 1 milliard de dollars en 2021, afin de soutenir la relance globale du Canada ;

Augmenter de façon permanente le taux d'imposition du revenu des entreprises de 1,5 point de pourcentage sur le revenu imposable des grandes banques et sociétés d'assurance-vie au-dessus du seuil de 100 millions de dollars.

