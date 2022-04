TIP publie son rapport annuel 2021 intitulé "Planet, People, Productivity"





Dans sa lettre aux parties prenantes, Bob Fast, président et chef de la direction, présente une année de productivité et de durabilité durant laquelle TIP a réussi à tirer parti de son échelle pour améliorer son BAIIA et son bénéfice d'exploitation, et a lancé sa plateforme ESG:

"Malgré l'incertitude économique, nous avons connu une année excellente, réalisant même un record des unités louées (105 000 unités) grâce à une solide demande du marché. Le chiffre d'affaires a augmenté de 4% à 955 millions EUR, la marge de BAIIA s'élève à 45% (contre 43% en 2020) et l'activité a généré une solide performance en termes de bénéfice d'exploitation.

Cette année, nous nous sommes concentrés sur notre stratégie de durabilité, nos innovations écologiques, et sur les jalons posés pour notre plateforme ESG afin de contribuer au développement durable dans les années à venir.

Enfin, en 2021 nous avons refinancé nos importantes facilités de financement au côté de nos partenaires existants, reflétant ainsi la confiance dont bénéficie notre activité, soutenue par notre croissance, et nous avons également amélioré notre position de liquidités afin de soutenir notre vision à long terme."

Le rapport annuel TIP est disponible dans son intégralité sur:

https://www.tipeurope.com/about-us/annual-report/

À propos de TIP

Basée à Amsterdam, aux Pays-Bas, TIP est l'un des principaux fournisseurs de services d'équipement en Europe et au Canada, spécialisé dans le leasing, la location, l'entretien et la réparation de remorques ainsi que dans d'autres services à valeur ajoutée que la société fournit à ses clients dans les secteurs du transport et de la logistique, dans toute l'Europe et le Canada. Les clients de TIP sont répartis sur plus de 102 sites, dans 17 pays européens et au Canada.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter: https://www.tipeurope.com

