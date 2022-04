Coin Grid, un jeu « play-to-earn » facile, intègre la plateforme NFT Sky Play





SÉOUL, Corée du Sud, 14 avril 2022 /PRNewswire/ -- Le 14 avril 2022, SKY Technology Co., LTD. a annoncé que SKY Entertainment Corp. allait intégrer le jeu Coin Grid sur SKY Play, la plateforme commerciale de NFT développée par SKY Technology.

SKY Entertainment a obtenu des résultats remarquables dans la publication et l'exploitation de jeux mobiles coréo-chinois tels que Love & Producer et Summer Code. La société développera et proposera le jeu « play-to-earn » facile Coin Grid sur SKY Play.

Coin Grid est un jeu relaxant dont l'objectif est de sauver des personnages vivant en Antarctique du réchauffement climatique. Il est accessible à tous grâce à ses modules de compétition en temps réel. Il s'agit du premier jeu NFT présenté par Kyung-Min Kim, le responsable du développement des jeux de SKY Entertainment, qui occupait précédemment le poste de responsable mondial pour Modoo Marble de Netmarble, et il suscite des attentes parmi les communautés de joueurs de jeux NFT.

SKY Technology, qui a récemment créé une société basée à Singapour, est sur le point d'émettre sa propre cryptomonnaie pour l'échanger sur les marchés mondiaux. Elle publiera également une variété de nouveaux contenus « lifestyle » via SKY Play.

Sang-Ok Chang, PDG de SKY Technology, a déclaré : « Comme il s'agit du premier jeu à être introduit avec la plateforme SKY Play, de type « play-to-earn » facile et NFT facile, nous y avons consacré tous nos efforts. Il offrira un tout nouveau niveau de plaisir et de commodité. »

Myungja Kwon, PDG de SKY Entertainment a déclaré : « SKY Entertainment a présenté des jeux uniques et attrayants en tant qu'éditeur compétent. En commençant par Coin Grid, nous ferons de notre mieux pour développer des jeux variés et intéressants. »

SKY Play

En commençant par des jeux « play-to-earn » faciles, SKY Play offrira une riche variété de contenus « lifetstyle », y compris des jeux, des sports, des contenus éducatifs et de l'art, qui seront tous fournis par le biais d'une plateforme commerciale NFT optimisée pour l'interface utilisateur/l'expérience utilisateur sur mobile. SKY Play offrira un espace plus grand et meilleur qu'un simple portail, encourageant les utilisateurs et les fournisseurs de services à se développer et à prospérer dans un écosystème facile à utiliser, fiable et digne de confiance.

SKY Entertainment

SKY Entertainment a accumulé une expertise dans le domaine des services d'édition de jeux en Corée avec des contenus de jeux mobiles provenant de Chine et de Corée. Avec le succès du jeu Love & Producer en Corée, SKY Entertainment a poursuivi son développement et ses services axés sur le marché des jeux mobiles destinés au public féminin.

Communiqué envoyé le 14 avril 2022 à 12:15 et diffusé par :