Le DigiTruck de Huawei dévoile la suite de son programme francilien en faveur l'inclusion numérique





Après une première édition dans les Hauts-de-France qui a accueilli 1 500 apprenants, le DigiTruck poursuit sa route avec le soutien de ses partenaires Close The Gap et WeTechCare. Depuis le 28 février et jusqu'au mois de juillet, il dispense des formations gratuites au numérique dans plusieurs villes franciliennes, avec comme objectif de favoriser l'inclusion numérique.

Après une première étape dans le 17e arrondissement de Paris et une seconde à Noisy-le-Grand, l'édition francilienne du DigiTruck dévoile la suite de son programme :

Villes franciliennes Période d'activité Maurepas Du 19 au 29 avril Montereau-Fault-Yonne Du 2 mai au 14 mai Massy Du 16 mai au 4 juin Antony Du 6 juin au 25 juin Poissy Du 27 juin au 9 juillet Arnouville et Sarcelles Du 11 au 22 juillet

Un programme pour faciliter l'accès au numérique

Alors que 35 % des Français éprouvent « au moins une forme de difficulté les empêchant d'utiliser pleinement les outils numériques »1, le programme DigiTruck se concentre sur les « Quartiers Prioritaires de la Ville » (QPV) et s'adresse aux jeunes adultes, demandeurs d'emploi et seniors qui ont besoin d'améliorer leur accès à la formation et de renforcer leur insertion sociale et professionnelle qui se fait de plus en plus à travers les outils et services numériques.

Des ateliers pour s'initier ou se perfectionner au numérique

Le DigiTruck est ouvert du lundi au samedi et propose trois ateliers thématiques par jour. Ils durent entre 1h30 et 3 heures, et se concentrent sur trois objectifs : utiliser pleinement et en toute sécurité les outils informatiques, avoir accès aux services administratifs numériques et améliorer sa compétitivité en matière d'emploi. Les participants peuvent notamment se familiariser avec un ordinateur, configurer leur smartphone, utiliser les services de messagerie ou les outils de conférence en ligne. Certains ateliers répondront également à des besoins spécifiques tels que « mettre en forme son CV », « postuler à des offres d'emploi sur Internet » ou « réserver une consultation avec un professionnel de santé via une application ».

Le camion connecté met à la disposition des participants 20 postes de travail équipés d'ordinateurs, tablettes et smartphones Huawei reconditionnés. L'installation est alimentée par des panneaux solaires installés sur le toit du DigiTruck.

Les inscriptions au DigiTruck se font sur place, par téléphone (06 46 75 98 25) ou sur Internet (via digitruck@wetechcare.org ou https://bit.ly/digitruck).

1 Selon le baromètre du numérique 2021 réalisé par le Crédoc

