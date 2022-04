FONDATION AUTISTE & MAJEUR : DESJARDINS FACILITE LE DÉVELOPPEMENT DE CENTRES DE JOUR AU QUÉBEC





MONTRÉAL, le 14 avril 2022 /CNW Telbec/ - Sophie Prégent et Charles Lafortune sont fiers d'annoncer que Desjardins s'associe à la Fondation Autiste & majeur. Le don de 500 000 $ de l'institution financière servira au développement de centres de jour pour les jeunes adultes autistes à travers le Québec.

Plus précisément, l'engagement de Desjardins permettra à la Fondation de s'impliquer activement dans le déploiement de centres de jour ou de bonifier des services actuels, et ce, en partenariat avec des organismes déjà bien implantés dans leur milieu et détenant une expertise auprès des personnes autistes. Ces organismes seront choisis en fonction de leurs besoins et de leur implication spécifique envers les personnes autistes et majeures.

« Chez Desjardins, nous voulons offrir aux jeunes les conditions gagnantes pour qu'ils se développent et atteignent leur plein potentiel. Notre engagement envers la jeunesse concerne toutes celles et ceux qui en ont besoin, dont les personnes neuro-atypiques. Nous espérons du fond du coeur que notre investissement dans le développement de centres de jour pour les jeunes adultes autistes fera une différence dans leur vie et celle de leur famille. », nous dit Guy Cormier, président et chef de la direction de Desjardins. Sophie Prégent ajoute que: « Ce geste philanthropique de la coopérative témoigne de son souci d'accompagner les jeunes afin qu'ils trouvent leur place dans notre société et y contribuent généreusement. Je suis aussi vraiment touchée que Desjardins ait pensé aussi à appuyer des initiatives qui s'adressent à des jeunes différents! ».

À l'heure actuelle, très peu de centres de jour sont destinés uniquement aux adultes autistes. Une grande majorité d'établissements conjuguent les services pour personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) avec des services pour personnes handicapées ou personnes ayant des déficiences intellectuelles. Or, les personnes autistes adultes ont plutôt besoin d'un environnement adéquat et adapté à leur situation. Se concentrant sur l'acquisition des compétences liées à l'autonomie, ces lieux encouragent la participation sociale et l'apprentissage par la musique, l'art, l'informatique, la cuisine, les études ou autres.

UN ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE POUR ALLER PLUS LOIN

Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins a également accepté la présidence d'honneur de la 1re édition de l'événement « Grande soirée & cause majeure de la Fondation Autiste & Majeur ». L'événement se tiendra le mercredi 1er juin 2022 et réunira quelque 250 personnes. Les entreprises et le grand public peuvent d'ailleurs contribuer au succès de l'activité de trois façons : en devenant commanditaire, en achetant des billets ou en faisant un don.

Pour en savoir plus, consultez le site web www.fondationautisteetmajeur.com/evenements

À PROPOS DE LA FONDATION AUTISTE & MAJEUR

La Fondation Autiste & majeur, lancée en octobre 2020, a pour mission d'améliorer la qualité de vie ainsi que l'intégration dans la société des jeunes adultes ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA), en finançant des programmes qui touchent le développement continu, le maintien des acquis et la poursuite de l'éducation.

À PROPOS DE DESJARDINS

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 397 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2021 au Canada par MediaCorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

