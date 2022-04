LifeLabs et le Collège Anderson collaborent pour appuyer le développement de carrière des technologues de laboratoire médical





TORONTO, le 14 avril 2022 /CNW/ - LifeLabs et le Collège Anderson sont fiers d'annoncer qu'ils ont travaillé ensemble sur la création d'un programme hybride de deux ans pour technologues de laboratoire médical, qui accueillera des étudiants à compter de mai 2022. Dans le cadre du programme, des étudiants de deuxième année travailleront aux côtés de technologues de laboratoire médical titulaires expérimentés dans les locaux de LifeLabs. Ils acquerront ainsi une expérience pratique qui viendra compléter leur formation en classe et en laboratoire au Collège Anderson. Une fois les étudiants qualifiés, LifeLabs s'engage à leur offrir des postes de technologues de laboratoire médical.

« Nous sommes fiers de cette importante collaboration entre LifeLabs et le Collège Anderson pour offrir une expérience pratique aux nouveaux technologues de laboratoire médical », a déclaré Haleh Bahrami, vice-présidente des opérations de laboratoire à LifeLabs, qui a elle-même une formation de technologue de laboratoire médical. « Notre collaboration aidera à produire une nouvelle génération de technologues de laboratoire médical, répondant aux besoins d'analyse en laboratoire des collectivités de l'Ontario. »

Les technologues de laboratoire médical jouent un rôle important en aidant les fournisseurs de soins de santé à produire des résultats positifs en matière de soins de santé. Ils ont apporté une contribution importante pendant la pandémie, en plus de jouer un rôle précieux dans la collectivité.

Toutefois, il existe actuellement d'importantes pénuries de technologues de laboratoire médical, et il reste du travail à faire pour appuyer les candidats dans ce cheminement de carrière. L'Association des professionnels des laboratoires médicaux de l'Ontario (APLMO) a indiqué dans un récent rapport sur les ressources humaines en santé qu'il y a un écart important entre le nombre de postes de technologues de laboratoire médical ouverts et le nombre de nouveaux candidats. 66 % des laboratoires ont déclaré que les postes sont demeurés vacants pendant plus de trois mois. De plus, 41 % des technologues de laboratoire médical actifs seront admissibles à la retraite d'ici deux à quatre ans.

« En travaillant ensemble, le Collège Anderson et LifeLabs sont dans une position unique pour aider à combler les pénuries auxquelles fait face la profession de technologue de laboratoire médical », a déclaré Rose Elia, chef d'exploitation du Collège Anderson. « Ce partenariat représente une valeur énorme, non seulement pour le Collège Anderson et LifeLabs, mais aussi pour le système de santé de l'Ontario dans son ensemble. »

LifeLabs et le Collège Anderson se réjouissent à l'idée de poursuivre cette initiative et d'appuyer le cheminement de carrière des technologues de laboratoire médical afin de répondre à la demande pour leurs services professionnels. Nous sommes fiers de collaborer à cette importante initiative. LifeLabs a hâte d'accueillir la première cohorte de diplômés du Collège Anderson dans l'équipe en 2024.

À propos de LifeLabs

LifeLabs est le chef de file au Canada en matière de données de diagnostic de laboratoire et de solutions de connectivité en santé, tirant parti d'outils numériques novateurs et personnalisés qui permettent aux clients de vivre pleinement leur vie. Notre équipe dévouée et talentueuse de 6 000 employés effectue 20 millions de visites de laboratoire et plus de 100 millions de tests en laboratoire chaque année.

LifeLabs appartient à 100 % à des intérêts canadiens, soit OMERS Infrastructure, le gestionnaire des investissements dans les infrastructures de l'un des plus importants régimes de retraite à prestations déterminées au Canada. Pour en savoir plus : www.lifelabs.com

À propos du Collège Anderson

Depuis plus de 40 ans, le Collège Anderson est le partenaire de milliers d'étudiants qui ont surmonté leurs défis professionnels et fait la transition vers la prochaine étape de leur vie. Les programmes offerts couvrent les soins de santé, les affaires et la chaîne d'approvisionnement, la technologie, le droit et la formation linguistique en anglais. Comptant cinq établissements en Ontario et un en Colombie-Britannique, il est reconnu pour sa faculté de haut calibre, son programme d'enseignement axé sur la carrière, sa formation professionnelle, pratique et concrète et sa culture de soutien. Pour en savoir plus, visitez le www.andersoncollege.com

