Cürex Group annonce un accord avec le groupe Siemens pour autoriser la plateforme d'analyse de données Cipher





Cürex Group, société de services d'exécution des opérations de change institutionnelles et d'analyse de données basée à New York, annonce aujourd'hui la signature d'un accord avec Siemens pour lui assurer la fourniture d'analyses de données avancées, avant et après négociation, par l'intermédiaire de la plateforme Cipher SM.

Siemens et Cürex entretiennent une relation de négociation sur le marché des changes depuis que Cürex a lancé son système ECN unique, sans last look, et ses indices de référence exécutables, FTSE Russell et Cürex FX. En tant que leader et défenseur des meilleures pratiques d'exécution, Siemens a soutenu les efforts de Cürex pour apporter plus de transparence et d'équité à la communauté buy-side. La décision de Siemens d'utiliser Cipher lui permettra de mieux gérer ses décisions en matière de trading FX, de réduire ses coûts de trading et d'être plus performant. Siemens a également accepté de donner son avis à Cürex à l'avenir, en cas d'intégration de nouveaux outils et d'améliorations de la plateforme Cipher.

Cürex a introduit Cipher à la mi-2021. Cipher comprend des analyses avant et après négociation complètes, ainsi que des analyses en temps réel et disponibles pour les clients qui exécutent leur algo-trading dans le pool de liquidités de Cürex. La suite avant négociation de Cipher comprend, entre autres, un estimateur des coûts de trading, une comparaison des prix de transfert de risque et une analyse de la volatilité en continu. L'immobilisation corporelle (IC) après négociation de Cipher permet aux clients de mesurer la performance relative de l'algo-bancaire basée sur des indices de référence dérivés indépendamment de Cürex, la comparaison du transfert de risque, le slippage et la performance par rapport aux conditions existantes du marché au moment de l'ordre adressé par le client. La capacité de Cürex à établir un lien entre les résultats après négociation et les conditions avant négociation est fondamentale pour améliorer la performance des opérations de trading sur Forex.

James Singleton, président-directeur général de Cürex, a déclaré : « Siemens est un client sophistiqué et apprécié. Il a soutenu nos efforts visant à améliorer les résultats des transactions buy-side sur un marché où le soutien est minimal pour parvenir à de tels résultats. Leur décision d'utiliser Cipher souligne la valeur du contenu analytique en continu de Cipher. Nos données nous permettent d'obtenir de meilleurs résultats que ceux offerts par les alternatives proposées par d'autres fournisseurs. Nous sommes reconnaissants à Siemens pour avoir approuvé notre plateforme et nos efforts en matière de meilleure exécution ».

Peter Rathgeb, trésorier du groupe Siemens, a ajouté : « Dans le contexte actuel du paysage en rapide évolution, la numérisation et la collaboration interdisciplinaire sont les principaux moteurs de l'innovation et du succès commercial. Notre partenariat de longue date avec Cürex a conduit au développement d'une plateforme d'analyse de trading unique et indépendante qui nous permettra de surveiller et d'atteindre les meilleurs protocoles d'exécution et d'accroître la transparence de nos activités de trading sur Forex. Nous sommes heureux de continuer à développer notre relation avec Cürex et de soutenir ses efforts visant à améliorer les résultats des transactions du buy-side ».

À propos de Cürex Group

Cürex Group Holdings, LLC est un fournisseur de services d'exécution et d'analyse de données orienté vers le marché des changes. Cürex exploite un FX ECN avec une liquidité robuste sans last look et une transparence totale. Nos analyses uniques du marché et du trading fournissent des renseignements significatifs à nos clients. Nos indices de référence FTSE Russell et Cürex FX offrent des mesures en temps réel destinées à évaluer les résultats sur trading et fournir des paramètres d'évaluation. Notre mission est de travailler en partenariat avec nos clients pour apporter une clarté inégalée à toutes leurs activités de change. Cürex, dont le siège social est situé à New York, est un groupe détenu et exploité de manière indépendante. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site Web www.curexgroup.com

À propos de Siemens

Siemens AG (Berlin et Munich) est une entreprise technologique spécialisée dans l'industrie, les infrastructures, les transports et les soins de santé. Qu'il s'agisse d'usines plus efficaces en matière de ressources, de chaînes d'approvisionnement résilientes, de bâtiments et de réseaux plus intelligents, de transports plus propres et plus confortables ou de soins de santé progressistes, l'entreprise crée des technologies qui offrent une véritable valeur ajoutée à ses clients. En combinant le monde réel et le monde numérique, Siemens permet à ses clients de transformer leurs secteurs et leurs marchés, les aidant ainsi à transformer le quotidien de milliards de personnes. Siemens détient également une participation majoritaire dans la société cotée en bourse Siemens Healthineers, un fournisseur leader de technologies médicales au niveau mondial qui façonne l'avenir des soins de santé. En outre, Siemens détient une participation minoritaire dans Siemens Energy, leader mondial dans le transport et la production d'énergie électrique.

Au cours de l'exercice 2021, clos au 30 septembre dernier, le groupe Siemens a réalisé un chiffre d'affaires de 62,3 milliards d'euros et un bénéfice net de 6,7 milliards d'euros. Au 30 septembre 2021, l'entreprise comptait environ 303 000 employés dans le monde. De plus amples informations sont disponibles sur Internet à l'adresse www.siemens.com.

