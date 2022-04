La ministre Hutchings souligne les investissements en logement du budget de 2022 qui profiteront aux Albertains





Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, a souligné les investissements en logement et les mesures proposées dans le budget de 2022, notamment instaurer le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, doubler à 10 000 $ le crédit d'impôt pour l'achat d'une première maison, appuyer les programmes de location avec option d'achat et interdire l'investissement étranger dans l'immobilier résidentiel pour éviter que le coût du logement augmente au Canada.

L'achat d'une maison constitue, pour les Canadiens, une étape essentielle dans leur parcours qui les mènera à bâtir leur avenir et à entrer dans la classe moyenne. Les mesures liées au logement contenues dans le budget de 2022 permettront au Canada de doubler la construction de logements au cours des 10 prochaines années, d'aider les Canadiens à épargner et à acheter leur première maison, d'interdire les investissements étrangers dans le logement canadien et de mettre un frein aux pratiques injustes qui font grimper le prix du logement pour les Canadiens. Le budget de 2022 comprend des investissements pour permettre aux travailleurs canadiens d'acquérir les compétences dont ils ont besoin pour occuper les emplois bien rémunérés d'aujourd'hui et de demain, et facilitera l'accueil des immigrants qualifiés dont notre économie a besoin pour qu'ils soient ici, chez eux.

Citations

« Le budget de 2022 vise à faire croître notre économie, à créer de bons emplois et à bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte. Notre plan est responsable et réfléchi, et il se traduira par un plus grand nombre de logements et d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens, un air plus pur et une eau plus propre pour nos enfants, et une économie plus forte et plus résiliente pour les années à venir. »

- La vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland

« En raison de la hausse du prix des loyers et des maisons, les jeunes sont nombreux à se demander s'ils pourront mener une vie aussi bonne que celle de leurs parents. Nous devons aider les Canadiens à atteindre leur objectif d'accession à la propriété. Le budget de 2022 aidera les locataires à devenir propriétaires pour la première fois et contribuera à faire en sorte que les jeunes Canadiens puissent économiser leur mise de fonds plus rapidement tout en réduisant les frais de clôture qui sont appliqués lors de l'achat d'une maison. En aidant les Canadiens à acheter leur première habitation, nous ferons croître la classe moyenne et nous continuerons de faire avancer le Canada, au profit de tous. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

Faits en bref

Les mesures du budget de 2022 visant à rendre le logement plus abordable comprennent :

faire en sorte que le Canada puisse doubler la construction de nouveaux logements au cours des dix prochaines années;

aider les Canadiens à acheter leur première propriété, notamment en instaurant le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété et en doublant le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation;



établir un nouveau fonds pour accélérer la construction de logements qui soutiendra la création de 100 000 nouveaux logements nets au cours des cinq prochaines années.



élaborer une charte des droits des acheteurs de propriété et créer un plan national visant à mettre fin aux offres à l'aveugle;



interdire aux acheteurs étrangers d'acquérir des propriétés résidentielles non récréatives pour une période de deux ans;



instaurer un crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles qui permettra de verser un soutien pouvant atteindre 7 500 $ pour la construction d'un logement secondaire ou d'un appartement.

