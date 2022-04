ABN AMRO Bank signe une extension de son partenariat sur le cloud bancaire de Temenos





Le géant bancaire néerlandais ABN AMRO Bank vient de signer une extension pluriannuelle de son contrat d'abonnement avec Temenos (SIX : TEMN) afin de soutenir la croissance de ses clients et d'étendre son activité sur le cloud bancaire de Temenos. L'accord d'extension comprend l'accès des 22 équipes de DevOps de la banque au déploiement continu en tant que service proposé par Temenos.

ABN AMRO Bank est un client de longue date de Temenos qui exerce ses activités de paiements et de services bancaires internationaux pour particuliers et entreprises sur la plateforme ouverte de Temenos. Son engagement renouvelé envers le cloud bancaire de la société atteste de la confiance d'ABN AMRO Bank vis-à-vis de la maturité et des services bancaires composables de la plateforme pour accroître son agilité et son rythme d'innovation.

Depuis l'adoption du déploiement continu de Temenos en 2019, ABN AMRO Bank a réduit ses délais de configuration, de test et de déploiement de changements de logiciels. Ils se chiffraient en semaines et s'expriment désormais en jours, ce qui permet à la banque d'adopter une approche dite de « développement le matin, déploiement l'après-midi ».

La capacité de lancer de nouvelles fonctions et caractéristiques au bénéfice d'une clientèle de plus en plus exigeante est un avantage compétitif pour ABN AMRO Bank. La banque estime que le déploiement continu de Temenos optimise l'efficacité de ses tests de première phase de 30 %, fait passer ses pipelines de test quotidiens de 1 à 15 et accélérera par 10 ses cycles de test, pour une innovation plus fréquente et plus performante. En mettant à la disposition des équipes des environnements qui leur sont propres, la banque leur permet également d'avoir de meilleurs rendements.

Friso Westra, responsable de la division « IT Development Core Banking and Wealth International » d'ABN AMRO Bank, a déclaré : « Cette annonce atteste de notre engagement envers une innovation agile et de la confiance que nous inspire la plateforme de Temenos. Grâce au déploiement continu sur le cloud bancaire de Temenos, nous permettons à nos équipes de DevOps de créer de nouveaux services et de les commercialiser beaucoup plus rapidement. Nous envisageons l'avenir des services bancaires entièrement sur le cloud et ce renforcement de notre collaboration avec Temenos nous rapproche un peu plus de cette vision. »

Max Chuard, président-directeur général de Temenos, a quant à lui indiqué : « Nous sommes ravis qu'ABN AMRO Bank, l'une des banques les plus importantes et les plus innovantes d'Europe, ait étendu sa collaboration avec Temenos pour tirer parti de la puissance de notre cloud bancaire. Adopter une stratégie de DevOps cohérente est essentiel pour devenir et rester compétitif, et ABN AMRO Bank ouvre la voie grâce à ses équipes de développement agiles de classe mondiale. Nous sommes enthousiastes à l'idée de continuer à tisser une étroite relation de travail avec ABN AMRO Bank au moment où elle renforce son adhésion au cloud et à notre plateforme ouverte pour débloquer de nouvelles perspectives de croissance. »

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 premières banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien de leurs transactions et des interactions de plus de 1,2 milliard de clients de services bancaires. Temenos propose des logiciels bancaires natifs du cloud, agnostiques et basés sur l'IA généraux et de front office, de paiements et de gestion de fonds qui permettent aux banques d'offrir une expérience client omnicanal harmonieuse et d'atteindre l'excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51% de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.temenos.com.

