Dialogue Technologies de la Santé fait l'acquisition de Tictrac pour ajouter un service de bien-être à sa Plateforme de santé intégrée

MONTRÉAL, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - Dialogue Technologies de la Santé inc. (TSX : CARE) (« Dialogue » ou la « Société »), la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente pour acquérir Tictrac Ltd. (« Tictrac »), basée à Londres, au Royaume-Uni, pour un montant pouvant atteindre 56 millions1 de dollars, sous réserve de certaines conditions et des ajustements habituels. Tictrac est un logiciel-service qui fournit une plateforme mondiale de santé et de bien-être permettant à tous de vivre une vie plus saine. Tictrac soutient les employeurs et les assureurs en incitant leurs équipes et leurs clients à améliorer leur bien-être général et en obtenant des résultats positifs grâce à des données importantes. La transaction devrait être conclue dans les 30 jours, sous réserve des conditions habituelles pour ce type de transaction.

« C'est avec grand plaisir que nous ajoutons la technologie innovante, l'expertise approfondie et la méthodologie éprouvée de Tictrac à Dialogue », a déclaré Cherif Habib, président-directeur général de Dialogue. « Cette acquisition est notre plus importante à ce jour et contribue directement aux objectifs de croissance ambitieux que nous avons énoncés dans notre plan d'introduction en bourse il y a un an. Tictrac nous permet de renforcer notre Plateforme de santé intégréeMC grâce à un nouveau service dont le taux d'engagement est très élevé, tout en obtenant une exposition sur des marchés internationaux attrayants ayant un fort potentiel en matière de santé et de bien-être. »



________________________________ 1 Tous les montants en dollars sont en dollars canadiens, sauf indication contraire. Tous les montants relatifs aux résultats financiers de Tictrac et au prix d'achat sont convertis de livres sterling en dollars canadiens selon un taux de change de 1,60.

Raisonnement de l'acquisition

L'acquisition de Tictrac représente une occasion unique d'accélérer le développement de la Plateforme de santé intégréeMC (« PSI ») de Dialogue par l'ajout d'une offre numérique de santé et de bien-être à marge élevée, basée sur le modèle de logiciel-service. Dialogue vise à acquérir des entreprises qui peuvent améliorer ses opérations et ses capacités, soit en ajoutant de nouveaux clients, soit en ajoutant de nouveaux services, soit en donnant accès à de nouveaux marchés. La transaction actuelle s'aligne sur les trois objectifs énoncés. Plus précisément, l'acquisition de Tictrac permet à Dialogue de :

Étendre son continuum de soins pour couvrir le bien-être et la prévention jusqu'au diagnostic et au traitement : Tictrac permet à Dialogue d'étendre sa PSI, en ajoutant un service de bien-être pour aider à améliorer les résultats globaux de la santé des membres et à générer de solides rendements pour ses clients. L'offre unique et complète de Tictrac en termes d'étendue et de profondeur du contenu est hautement complémentaire à la PSI de Dialogue et fournira des occasions significatives de ventes croisées et de ventes incitatives aux clients actuels et potentiels.





Tictrac permet à Dialogue d'étendre sa PSI, en ajoutant un service de bien-être pour aider à améliorer les résultats globaux de la santé des membres et à générer de solides rendements pour ses clients. L'offre unique et complète de Tictrac en termes d'étendue et de profondeur du contenu est hautement complémentaire à la PSI de Dialogue et fournira des occasions significatives de ventes croisées et de ventes incitatives aux clients actuels et potentiels. Élargir ses possibilités de croissance et son marché total visé : Les marchés mondial et canadien du bien-être en entreprise sont importants, fragmentés et en croissance rapide, évalués respectivement à 58 milliards 2 de dollars américains (73 milliards de dollars) et à 2,7 milliards 3 de dollars américains (3,4 milliards de dollars). Tictrac tire ses revenus de 5 des 7 principaux marchés mondiaux que Dialogue a cernés comme ayant une valeur stratégique élevée dans le domaine du bien-être en entreprise, y compris les États-Unis et le Royaume-Uni.





Les marchés mondial et canadien du bien-être en entreprise sont importants, fragmentés et en croissance rapide, évalués respectivement à 58 milliards de dollars américains (73 milliards de dollars) et à 2,7 milliards de dollars américains (3,4 milliards de dollars). Tictrac tire ses revenus de 5 des 7 principaux marchés mondiaux que Dialogue a cernés comme ayant une valeur stratégique élevée dans le domaine du bien-être en entreprise, y compris les États-Unis et le Royaume-Uni. Susciter un haut niveau d'engagement au sein de sa base d'utilisateurs : La plateforme de Tictrac offre des taux d'engagement de premier ordre, ce qui permet d'établir un premier point de contact et une puissante fonctionnalité de « plaque tournante » pour promouvoir d'autres services. Certains clients très engagés de Tictrac affichent des taux d'utilisateurs actifs mensuels (« UAM ») de plus de 40 %, et 45 % de ces UAM accèdent à la plateforme au moins 4 fois par semaine.





La plateforme de Tictrac offre des taux d'engagement de premier ordre, ce qui permet d'établir un premier point de contact et une puissante fonctionnalité de « plaque tournante » pour promouvoir d'autres services. Certains clients très engagés de Tictrac affichent des taux d'utilisateurs actifs mensuels (« UAM ») de plus de 40 %, et 45 % de ces UAM accèdent à la plateforme au moins 4 fois par semaine. Ajouter un modèle d'affaires basé sur le logiciel-service à marge élevée, évolutif et très bien aligné : Tictrac fonctionne selon un modèle d'abonnement de logiciel-service par membre par mois (« PMPM ») et structure généralement les contrats sur des durées de 3 à 5 ans, créant ainsi un niveau élevé de fidélité des clients et de prévisibilité des revenus. Sa stratégie de mise en marché comprend une approche interentreprises (« B2B ») ainsi qu'une approche de distribution aux assureurs (« B2I »), en travaillant avec des employeurs et des partenaires d'assurance, y compris 4 des plus grands assureurs mondiaux, afin de promouvoir des résultats plus sains pour leurs équipes et leurs clients. Un aperçu des principaux partenaires peut être consulté à www.tictrac.com .





Tictrac fonctionne selon un modèle d'abonnement de logiciel-service par membre par mois (« PMPM ») et structure généralement les contrats sur des durées de 3 à 5 ans, créant ainsi un niveau élevé de fidélité des clients et de prévisibilité des revenus. Sa stratégie de mise en marché comprend une approche interentreprises (« B2B ») ainsi qu'une approche de distribution aux assureurs (« B2I »), en travaillant avec des employeurs et des partenaires d'assurance, y compris 4 des plus grands assureurs mondiaux, afin de promouvoir des résultats plus sains pour leurs équipes et leurs clients. Un aperçu des principaux partenaires peut être consulté à . Améliorer son profil financier en accélérant la croissance des revenus et en augmentant la marge brute : Tictrac offre un produit à marge élevée avec un potentiel de croissance et de synergie significatif. Grâce à une marge brute de près de 90 %, le flux de revenus sera bénéfique à la rentabilité globale de Dialogue. Sur la base des prévisions actuelles, Tictrac s'attend à des produits récurrents annuels 4 d'environ 13 millions de dollars (8 millions de livres sterling) à la fin de 2022, et à des produits pour l'année entière d'environ 10,5 millions de dollars (6,5 millions de livres sterling). De plus, une analyse préliminaire suggère que Dialogue pourrait réaliser des synergies de produits récurrents annuels de 8 à 10 millions de dollars d'ici la fin de 2024 sur son marché canadien grâce au lancement d'une offre de bien-être aux clients B2B actuels et nouveaux, ainsi qu'aux assureurs et aux autres partenaires. Dialogue voit également un potentiel de vente croisée de sa thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (« TCCi ») aux clients internationaux existants de Tictrac et d'ajouter des services supplémentaires au fil du temps qui peuvent s'étendre rapidement dans de nombreuses régions géographiques.





Tictrac offre un produit à marge élevée avec un potentiel de croissance et de synergie significatif. Grâce à une marge brute de près de 90 %, le flux de revenus sera bénéfique à la rentabilité globale de Dialogue. Sur la base des prévisions actuelles, Tictrac s'attend à des produits récurrents annuels d'environ 13 millions de dollars (8 millions de livres sterling) à la fin de à des produits pour l'année entière d'environ 10,5 millions de dollars (6,5 millions de livres sterling). De plus, une analyse préliminaire suggère que Dialogue pourrait réaliser des synergies de produits récurrents annuels de 8 à 10 millions de dollars d'ici la fin de 2024 sur son marché canadien grâce au lancement d'une offre de bien-être aux clients B2B actuels et nouveaux, ainsi qu'aux assureurs et aux autres partenaires. Dialogue voit également un potentiel de vente croisée de sa thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (« TCCi ») aux clients internationaux existants de Tictrac et d'ajouter des services supplémentaires au fil du temps qui peuvent s'étendre rapidement dans de nombreuses régions géographiques. Renforcer son équipe de direction existante : L'équipe de direction de Tictrac est motivée à l'idée de rejoindre Dialogue et de combiner ses efforts au sein d'une organisation plus grande et complémentaire. Les deux entreprises partagent des cultures opérationnelles similaires de remise en question du statu quo et sont stratégiquement alignées dans leurs missions respectives d'amélioration de la santé et du bien-être. Martín Blinder, cofondateur et président-directeur général de Tictrac, continuera à diriger l'équipe de Tictrac, sous la responsabilité de Cherif Habib, président-directeur général de Dialogue.

« Nous sommes ravis de rejoindre Dialogue et de combiner notre solution numérique de bien-être et notre taux d'engagement élevé à leurs capacités de diagnostic et de traitement », a déclaré Martín Blinder, cofondateur et président-directeur général de Tictrac. « Nous avons hâte de collaborer avec leur équipe et leurs clients afin d'apporter nos solutions de bien-être au Canada et, par conséquent, de favoriser de meilleurs résultats de santé partout. »



Aperçu de la transaction

Dialogue acquiert Tictrac pour un montant maximal de 56 millions de dollars (35 millions de livres sterling) dans le cadre d'une transaction qui sera financée par une combinaison d'encaisse et d'une émission d'actions ordinaires du trésor de la Société. Une contrepartie de 24 millions de dollars (15 millions de livres sterling) sera payée en espèces à la date de clôture et le reste de la contrepartie conditionnelle pouvant atteindre 32 millions de dollars (20 millions de livres sterling) sera payable à l'atteinte de certains objectifs de revenus. La contrepartie conditionnelle, à son maximum, sera payée à 54 % en espèces et à 46 % en actions ordinaires de Dialogue. Les actions ordinaires seront émises à un prix réputé être le plus élevé du prix moyen pondéré en fonction du volume pour les 5 jours de bourse se terminant le jour de bourse précédant l'émission, ou 8,43 $ par action. Sur la base du prix d'achat total de 56 millions de dollars, qui comprend la réalisation complète des objectifs de la clause d'indexation sur le résultat, la transaction comporte une évaluation implicite à terme de 3,9 fois les produits récurrents annuels, à la fin de la période de la clause d'indexation sur le résultat en date du 31 mars 2023.

Conseillers

McCarthy Tétrault LLP a été le conseiller juridique de Dialogue. finnCap Cavendish a été le conseiller financier de Tictrac et Armstrong Teasdale LLP a été le conseiller juridique.

À propos de Tictrac

Tictrac est une entreprise mondiale de santé et de bien-être numérique dont le siège social est situé à Londres, au Royaume-Uni. La plateforme de bien-être des employé(e)s de Tictrac fournit aux clients du contenu de bien-être personnalisé et des campagnes, des programmes et des défis de consolidation en équipe dynamiques et thématiques, qui apportent un changement de comportement significatif à ceux et à celles qui en ont le plus besoin. Tictrac aide les assureurs et les employeurs du monde entier à s'engager auprès de leurs communautés, à informer avec des renseignements pertinents et à obtenir des résultats plus sains.

À propos de Dialogue

Constituée en société par actions en 2016, Dialogue est la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, offrant un accès abordable et sur demande à des soins de qualité. Par l'entremise de notre équipe de professionnel(le)s de la santé, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à coeur la santé et le bien-être de leurs employé(e)s, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégréeMC est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de ses programmes dans une application conviviale, offrant un accès aux services 24 heures par jour, 365 jours par année à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette.

Mesures financières non conformes aux normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »)

Le présent communiqué de presse fait référence à certaines mesures non conformes aux normes IFRS. Ces mesures ne sont pas reconnues par les normes IFRS et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les normes IFRS; par conséquent, il est peu probable que ces mesures soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d'information additionnelle en complément des mesures conformes aux normes IFRS afin de permettre une meilleure compréhension de nos résultats d'exploitation du point de vue de la direction. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de façon isolée ni comme des mesures de remplacement dans l'analyse de notre information financière présentée conformément aux normes IFRS. La direction croit en outre que d'autres utilisateurs, comme les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties concernées, ont fréquemment recours à des mesures non conformes aux normes IFRS, notamment dans leur évaluation des émetteurs.

La direction a également recours à des mesures non conformes aux normes IFRS pour faciliter les comparaisons de la performance opérationnelle d'une période à l'autre, pour préparer les prévisions et les budgets d'exploitation annuels et pour déterminer les composantes de la rémunération des dirigeants. Selon le cas, nous présentons un rapprochement quantitatif clair des mesures financières non conformes aux normes IFRS et de la mesure la plus directement comparable conforme aux normes IFRS.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » et des « déclarations prospectives » (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. L'information prospective peut avoir trait à nos perspectives financières (dont les produits et les revenus récurrents annuels), ainsi qu'à des événements ou à des résultats anticipés; elle peut porter sur notre situation financière, notre stratégie commerciale, nos stratégies de croissance, nos marchés potentiels, nos budgets, nos activités d'exploitation, nos résultats financiers, nos impôts, notre politique en matière de dividendes, nos plans et nos objectifs.

Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, il est possible de repérer les déclarations prospectives par l'emploi de verbes ou d'expressions de nature prospective tels que « planifier », « viser », « s'attendre à », « prévoir », « avoir la possibilité de », « être en voie de », « estimer », « avoir l'intention de », « supposer », « croire » à la forme affirmative ou négative, au futur ou au conditionnel, et par l'emploi de termes tels que « prévision », « projection » ou d'autres termes semblables. De plus, toute déclaration faisant référence aux attentes ou aux projections de la Société, ou à sa manière d'aborder des événements ou des circonstances futurs constitue des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont ni des faits historiques ni des garanties de performance future; elles reflètent plutôt les opinions, les attentes, les estimations et les projections actuelles de la direction au sujet de la performance opérationnelle et des événements futurs.

Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur des opinions, des hypothèses et des estimations qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par Dialogue à la date du présent communiqué, sont assujetties à des incertitudes, à des risques et à des changements de circonstances inhérents qui pourraient différer de façon significative de ceux envisagés dans les déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent, possiblement de façon significative, de ceux indiqués dans les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque identifiés sous « Facteurs de risque » dans la plus récente notice annuelle de la Société, ainsi que dans d'autres documents périodiques que la Société a déposés auprès des commissions des valeurs mobilières ou d'autorités de réglementation semblables au Canada et qu'elle pourrait déposer dans l'avenir, lesquels sont tous disponibles sous le profil SEDAR de la Société à l'adresse www.sedar.com . Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive de tous les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Dialogue. Il convient donc d'examiner attentivement l'ensemble des facteurs. Rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses s'avéreront. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, car elles ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. Dialogue ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Bien que nous ayons tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon significative de ceux présentés dans l'information prospective, d'autres facteurs - dont nous n'avons pas connaissance ou dont nous pensons actuellement qu'ils ne sont pas significatifs - pourraient également faire en sorte que ces résultats réels ou ces événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont présentés dans l'information prospective. Rien ne garantit que cette information s'avérera, et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon significative de ceux prévus dans cette information. Par conséquent, vous ne devriez pas vous fier indûment à l'information prospective. L'information prospective présentée reflète nos attentes à la date de publication des présents résultats (ou à la date à laquelle elle est formulée); elle peut changer après cette date. Nous nous dégageons expressément de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser cette information prospective, que ce soit par suite de renseignements, d'événements nouveaux ou pour une autre raison, sauf si les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. La totalité de l'information prospective contenue dans le présent communiqué est expressément visée par cette mise en garde.

