Zoom annonce de nouvelles fonctionnalités pédagogiques, améliorant l'expérience d'apprentissage hybride pour les enseignants et les étudiants





SAN JOSÉ, Californie, 12 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ : ZM) a annoncé aujourd'hui, lors de la conférence nationale CoSN2022 , de nouvelles fonctionnalités pour l'éducation en réponse aux demandes des enseignants et des administrateurs. Ces fonctionnalités couvrent les offres de discussion et de réunions de Zoom et sont conçues pour soutenir les enseignants qui doivent engager et gérer les étudiants qui rejoignent la classe à distance ou qui soumettent des devoirs.



Arrière-plan virtuel et floutage pour Chromebooks

Les Chromebooks sont un choix populaire parmi les étudiants et les enseignants. L'arrière-plan virtuel et le floutage sont désormais disponibles pour les utilisateurs de la Progressive Web App (PWA) de Zoom pour Chrome . Zoom a développé cette capacité suite aux demandes de divers clients de l'enseignement, y compris des Clayton County Public Schools, l'un des 100 plus grands districts scolaires des États-Unis, desservant plus de 52 000 élèves en Géorgie.

« L'arrière-plan virtuel et le floutage pour les Chromebooks sont extrêmement utiles pour nos étudiants et nos enseignants. De nombreux étudiants étaient réticents à allumer leurs caméras avant cette amélioration des fonctionnalités », a déclaré Rod Smith, directeur technologique des écoles publiques du comté de Clayton.

Améliorations des salles de répartition

Les salles de répartition, une fonctionnalité pédagogique populaire, a également bénéficié d'améliorations dans cette dernière version. Le programme audio permet aux organisateurs de réunions de partager du contenu audio dans les salles de répartition, ajoutant la possibilité de partager des vidéos avec du son. Grâce à l' amélioration de l'intégration LTI Pro , les enseignants peuvent remplir des salles de réunion à partir de la liste des élèves. Cela peut être utilisé pour assigner des salles de répartition à l'avance, puis répartir automatiquement les étudiants dans des salles de répartition.

Les autres fonctionnalités de la salle de discussion et d'attente

Les autres nouvelles fonctionnalités comprennent l' envoi de messages audio et vidéo dans Zoom Chat et la possibilité de renommer les utilisateurs dans la salle d'attente . La vidéo asynchrone donne aux utilisateurs le temps d'examiner leurs réponses, puis de les enregistrer si nécessaire pour fournir des réponses soigneusement élaborées. Les utilisateurs peuvent cliquer sur « vidéo » en bas du client chat et enregistrer un message vidéo d'une durée de 3 minutes maximum qui passe directement dans le canal de discussion hors réunion. Cela est notamment utile dans les situations dans lesquelles les étudiants soumettent de brefs devoirs vidéo. Renommer les participants avant qu'ils ne rejoignent la réunion peut être utile lorsque les étudiants utilisent des appareils partagés, pour créer un groupe d'étudiants anonyme ou pour affirmer l'identité sexuelle.

Anywhere Polls

Anywhere Polls, les sondages disponibles partout, permet de diffuser du contenu d'enquête dans un répertoire central auquel il est possible d'accéder depuis n'importe quel compte de réunion, au lieu d'être associé à une réunion particulière. Cela facilitera la réutilisation des sondages par les enseignants et sera également bénéfique pour la notation. Cette fonctionnalité sera bientôt disponible.

« Nous attendons avec impatience le lancement de la fonction Anywhere Polls », a déclaré John J. « Ski » Sygielski, Ed.D., président-directeur général de HACC, Central Pennsylvania's Community College. « Grâce aux améliorations apportées aux sondages, il sera plus facile pour de grands groupes d'étudiants de fournir des commentaires dans l'ensemble de l'université. Il sera plus facile que jamais pour les enseignants de reproduire le contenu de chaque cours. »

« Rendre nos clients heureux est au coeur de ce que nous faisons chez Zoom », a déclaré Johann Zimmern, responsable de la stratégie mondiale de l'éducation chez Zoom. « Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients mondiaux de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, en tenant compte de leurs demandes et en les impliquant dans le développement de fonctionnalités. En conséquence directe, Zoom a développé ces nouvelles fonctionnalités passionnantes pour l'enseignement. »

Pour plus de détails sur les nouvelles fonctionnalités éducatives de Zoom, veuillez consulter notre blog ici .

À propos de Zoom

Zoom est pour vous. Zoom est un espace où vous pouvez vous connecter aux autres, partager des idées, élaborer des plans et construire un avenir limité uniquement par votre imagination. Notre plateforme de communications sans friction est la seule à avoir commencé par la vidéo comme fondement, et nous avons établi la norme en matière d'innovation depuis lors. C'est pourquoi nous sommes un choix intuitif, évolutif et sécurisé aussi bien pour les grandes entreprises que les petites entreprises ou les particuliers. Fondée en 2011, Zoom est cotée en bourse (NASDAQ : ZM) et a son siège social à San José, en Californie. Rendez-vous sur zoom.com et suivez @zoom .

Relations publiques de Zoom

Beth McLaughlin

Spécialiste des relations publiques

press@zoom.us

Communiqué envoyé le 12 avril 2022 à 11:25 et diffusé par :