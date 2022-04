Pascal Desaint rejoint Ivanti comme directeur régional des ventes pour la France





Ivanti, éditeur d'une plateforme d'automatisation permettant de découvrir, gérer, sécuriser et servir les biens IT du Cloud à la périphérie, annonce la nomination de M. Pascal Desaint au poste de directeur régional des ventes pour la France, avec effet immédiat. À cette fonction, M. Pascal Desaint aura la responsabilité d'accélérer les ventes et consolider les relations avec les partenaires. Le nouveau directeur régional des ventes pourra compter sur le soutien des équipes commerciales pour mener à bien ses différentes missions, sur un marché stratégique pour le groupe.

Nouveau directeur régional des ventes Ivanti pour la France, Pascal Desaint a consécutivement été directeur Europe du Sud de la société israélienne Lannet Datas Communications de 1988 à 1996. Le groupe parviendra, à cette période, à obtenir jusqu'à 52% de parts de marché de la communication Ethernet en France (source IDC). Pascal Desaint passera par la société américaine Fore Systems, comme directeur Europe du Nord. Cette région deviendra la seconde région EMEA en termes de revenus. En 2003, M. Desaint est nommé directeur Europe du Sud d'Aruba Networks, année du lancement de l'équipementier américain en Europe. À son départ en 2011, Aruba Networks est n° 2 des solutions de mobilité et de Wi-Fi sécurisé. En plus de ces fonctions de direction, M. Pascal Desaint a travaillé pour plusieurs intégrateurs d'infrastructures, à l'instar de Dimension Data, avec toujours la même recherche de performance.

« J'ai accepté ce nouveau challenge, parce que j'ai été séduit par l'étendue des solutions et de l'écosystème Ivanti : éditeur de logiciels, de solutions, d'infrastructures IT et de sécurité... », commente M. Pascal Desaint. « Et l'objectif voulu par Ivanti de rendre possible l'Everywhere Workplace, pour les entreprises et les administrations, m'a semblé un projet à la fois ambitieux et réaliste. Je n'ai pas de doute que nous y parviendrons », poursuit M. Desaint.

« Nous sommes ravis que Pascal Desaint rejoigne Ivanti et prenne la direction de notre branche française. Il apporte déjà un avantage significatif à l'équipe », déclare Mirko Hennekes, Vice President, Sales, Ivanti. « Pascal Desaint jouera un rôle important pour qu'Ivanti réalise tout le potentiel de croissance que nous voyons dans la région et renforce notre relation avec les partenaires. »

Pascal Desaint est titulaire d'un MBA et d'un Doctorat en International Business Management, de l'ISM Paris (International School of Management).

Pour toute demande d'entretien, avec M. Pascal Desaint, se rapprocher de l'agence Ranieri. En savoir plus sur Ivanti.

À propos d'Ivanti

Ivanti rend possible l'Everywhere Workplace. Dans l'Everywhere Workplace, les collaborateurs utilisent une multitude de périphériques pour accéder aux données et aux applications du département IT sur différents réseaux, afin de rester productifs en travaillant de partout. La plateforme d'automatisation Ivanti Neurons connecte les solutions Ivanti de gestion unifiée des terminaux (UEM), de sécurité Zero Trust et de gestion des services d'entreprise (ESM), leaders du marché, afin de créer une plateforme IT unifiée permettant l'autoréparation et l'autosécurisation des périphériques, et le self service aux utilisateurs. Plus de 40 000 clients, dont 96 des entreprises Fortune 100, ont choisi Ivanti pour découvrir, gérer, sécuriser et servir leurs biens IT, du Cloud à la périphérie, ainsi que pour fournir une expérience utilisateur d'excellence aux collaborateurs, où qu'ils se trouvent et quelle que soit la façon dont ils travaillent. Pour en savoir plus, visitez le site www.ivanti.fr/ et suivez @GoIvanti.

Communiqué envoyé le 12 avril 2022 à 06:05 et diffusé par :