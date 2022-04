La pénurie de compétences inspire de nouveaux projets mainframe en Europe





Encouragées par la hausse des coûts et la rareté des compétences traditionnelles, un nombre restreint mais croissant d'entreprises européennes modernisent leurs applications mainframe (qui tournent sur l'ordinateur central) ou les font migrer vers le cloud, selon un nouveau rapport de recherche publié aujourd'hui par Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), une société de recherche et de conseil en technologie de premier plan au niveau mondial.

Le rapport 2022 ISG Provider Lenstm Mainframes ? Services and Solutions (rapport ISG Provider Lenstm 2022 sur les ordinateurs centraux ? Services et Solutions) pour l'Europe constate que les entreprises sont soumises à une pression croissante qui les force à revoir leur utilisation des ordinateurs centraux, à la suite des perturbations causées par la pandémie et l'évolution des besoins des entreprises. Les fournisseurs européens d'outils et de services de migration mainframe ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de 20 % en moyenne l'année dernière, indique une enquête d'ISG.

ISG souligne que les entreprises continuent à moderniser leurs ordinateurs centraux, même si leurs projets prennent plus de temps que prévu et, parfois, ne sont pas menés à terme. Les entreprises doivent s'attendre à un processus de longue haleine en ce qui concerne l'analyse des systèmes et l'élaboration d'une stratégie de migration à long terme.

« La demande est forte, mais la mise en pratique ne progresse que lentement et le nombre de projets est encore faible », a déclaré Anna Medkouri, associée d'ISG, Modernisation des technologies, en Allemagne. « Les grands fournisseurs de services de migration font état de 15 à 30 projets par an en moyenne en Europe. »

Selon le rapport, les coûts associés aux ordinateurs centraux sont en augmentation, en raison d'une pénurie de compétences Cobol dans les pays européens, nécessaires à la maintenance et à la gestion des systèmes traditionnels. Les éditeurs de logiciels indépendants profitent en outre de la dépendance des ordinateurs centraux et proposent leur expertise à un tarif onéreux.

La crise du COVID-19 a mis en évidence les limites des ordinateurs centraux : selon ISG, en Europe, certaines agences gouvernementales n'ont pas réussi à renforcer leurs systèmes assez rapidement pour répondre à la hausse de la demande de leurs citoyens. Quelques perturbations du système de petite ampleur en ont résulté, ce qui a renforcé l'intérêt pour la migration des applications mainframe vers le cloud.

Dans toute l'Europe, selon le rapport, les entreprises se tournent vers les prestataires de services internationaux qui possèdent les compétences, de plus en plus rares, nécessaires à la mise en oeuvre de grands projets mainframe. À l'inverse de la plupart des prestataires de services informatiques en Europe, le fait d'avoir la même langue et la même culture ne confère pas d'avantages aux petits acteurs locaux.

« Sur ce marché, le langage qui compte, c'est le Cobol », a déclaré Jan Erik Aase, associé et responsable mondial, division recherche d'ISG Provider Lens. « Les petites entreprises rivalisent les unes avec les autres en proposant des niches spécialisées et en s'associant à de grands fournisseurs. »

Le rapport comprend des renseignements sur d'autres questions qui ont un impact sur les stratégies mainframe des entreprises, notamment sur le rôle des fournisseurs de cloud à très grande échelle et la question de savoir si les investissements visant à moderniser les applications Cobol portent leurs fruits.

Le rapport 2022 ISG Provider Lenstm Mainframes ? Services and Solutions évalue les capacités de 42 fournisseurs sur cinq quadrants : Services de modernisation des ordinateurs centraux, Services de modernisation et de transformation des applications mainframe, Mainframes as a Service (MFaaS), Opérations mainframe et Logiciels de modernisation des applications mainframe.

Le rapport désigne Atos, Capgemini, Infosys, Kyndryl et TCS comme leaders dans trois quadrants chacun, et DXC Technology et Wipro comme leaders dans deux quadrants chacun. Advanced, Asysco, AWS (Blu Age), Cognizant, Google, HCL, Micro Focus, TmaxSoft et T-Systems sont nommés leaders dans un quadrant chacun.

Cognizant, Fujitsu, HCL, Heirloom Computing et TCS sont en outre désignés comme des étoiles montantes (« Rising Stars »), à savoir des entreprises au « portefeuille prometteur » et au « fort potentiel » selon la définition d'ISG, dans un quadrant chacun.

Des versions personnalisées de ce rapport sont disponibles sur Google, Freesoft, Infosys et Kyndryl.

Le rapport 2022 ISG Provider Lenstm Mainframes ? Services and Solutions pour l'Europe peut être consulté par les abonnés ou acheté sur cette page Web.

