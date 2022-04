PCC SE et Landsvirkjun transformeront les émissions en méthanol vert pour décarboniser le secteur des transports





Landsvirkjun, la compagnie d'électricité nationale d'Islande, et la société d'investissement allemande PCC SE ont décidé d'étudier conjointement la possibilité de capter et d'utiliser les émissions de carbone de l'usine de silicium métallique de PCC dans le Nord-Est de l'Islande. Les émissions de carbone seront utilisées pour produire du méthanol vert qui peut par exemple remplacer le combustible fossile dans les bateaux.

Le méthanol vert jouera un rôle dans l'atténuation du changement climatique

Le méthanol est non seulement un produit chimique liquide utilisé dans des milliers de produits au quotidien, mais le méthanol vert est également considéré par beaucoup comme une alternative prometteuse de vecteur énergétique aux carburants fossiles, avec le potentiel de jouer un rôle clé dans la décarbonisation des navires. La production de méthanol vert nécessite une source de carbone renouvelable issue de l'usine de silicium métallique de PCC en Islande et de l'électricité renouvelable des centrales thermiques de Landsvirkjun. Le processus de la synthèse du méthanol nécessite un apport en dioxyde de carbone pur et en hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau, les seuls sous-produits étant de l'oxygène et de l'eau. Transformer les résidus de dioxyde de carbone en une ressource précieuse grâce à l'utilisation et à la production de carburant contribuera à atténuer le changement climatique et la transition vers une économie circulaire.

Les siliciums métalliques utilisés dans les solutions innovantes pour promouvoir la transition énergétique

PCC SE ambitionne de transformer son usine de silicium métallique à Húsavík en site neutre en carbone en remplaçant les réducteurs de carbone fossile dans sa production par des alternatives renouvelables. L'usine de Bakki émet environ 150 000 tonnes de dioxyde de carbone par an en raison de la nature de la réaction chimique qui réduit le quartzite (SiO 2 ) à l'aide d'un réducteur de carbone pour produire du silicium métallique. Capter et utiliser le carbone renouvelable émis afin de produire du méthanol vert améliorerait l'empreinte carbone des navires et des secteurs utilisant un tel carburant, tout en améliorant l'empreinte carbone de l'usine de silicium métallique de PCC pour surpasser la neutralité carbone. En outre, la nature des siliciums métalliques fait que sans eux, nous ne connaîtrions ni la performance exceptionnelle de l'énergie solaire dans l'Union européenne, ni certaines solutions novatrices comme les anodes de batterie de prochaine génération, qui sont la clé pour une autonomie accrue.

Peter Wenzel, PDG de PCC SE:

"Nous sommes prêts pour passer la vitesse supérieure chez PCC BakkiSilicon, c'est-à-dire capter les émissions de carbone dans notre production et les utiliser en faveur de la transition énergétique. Nos opérations sont déjà en bonne voie en termes de neutralité carbone, mais la production de méthanol vert, qui peut être utilisé comme carburant maritime, permettrait sans aucun doute de franchir un nouveau cap."

Hörður Arnarson, PDG de Landsvirkjun:

"À Landsvirkjun, nous nous félicitons de l'opportunité de collaborer sur une solution verte avec un tel client. La transition énergétique est urgente, en particulier pour les flottes. Si nous pouvons utiliser notre électricité renouvelable pour produire du méthanol vert chez PCC BakkiSilicon, cela représentera un pas en avant vers un avenir vert."

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 avril 2022 à 02:50 et diffusé par :