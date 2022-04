La ministre Hutchings, de passage à l'Île-du-Prince-Édouard, souligne les mesures du budget de 2022 visant à réduire les émissions des activités de transport routier





La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, et le député de Malpeque, Heath MacDonald, étaient à l'Île-du-Prince-Édouard aujourd'hui pour faire le point sur les engagements en matière d'air pur et d'économie vigoureuse énoncés dans le Budget 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 100 milliards de dollars pour prendre les devants dans la lutte aux changements climatiques et la protection de l'environnement. Le gouvernement a fait figure de chef de file mondial en instaurant un prix sur la pollution et a récemment dévoilé le Plan de réduction des émissions, qui définit une approche ambitieuse et réalisable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030, ce qui met le Canada en bonne voie d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Dans le souci de réduire les émissions et la pollution sur la route, le budget de 2022 propose d'accélérer la fabrication et l'adoption de voitures plus propres, de prolonger les incitatifs pour l'achat de véhicules zéro émission jusqu'en mars 2025, et d'investir 500 millions de dollars pour établir un réseau national de bornes de recharge pour véhicules électriques, qui permettra de se rendre de Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) à Victoria (Colombie-Britannique).

Le budget de 2022 aidera le Canada à continuer de jouer un rôle de chef de file dans les efforts mondiaux pour lutter contre les changements climatiques, protéger la nature et établir une économie propre qui créera les emplois bien rémunérés pour la classe moyenne d'aujourd'hui et de demain.

« Le budget de 2022 vise à faire croître l'économie canadienne, à créer de bons emplois et à bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte. Notre plan, qui est responsable et mûrement réfléchi, se traduira par un plus grand nombre de logements et d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens, permettra d'offrir un air plus pur et une eau plus propre à nos enfants et assurera une économie plus forte et plus résiliente pour les années à venir. »

- La vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland

« Le transport routier représente près du quart des émissions de gaz à effet de serre du Canada. Nous sommes conscients qu'il faut agir et offrir des mesures incitatives pour permettre à plus de Canadiens de prendre le volant d'un véhicule zéro émission. Dans cet esprit, le budget de 2022 propose des mesures qui aideront le Canada à demeurer un chef de file de la lutte aux changements climatiques. En outre, les véhicules zéro émission devront représenter au moins 20 % des ventes d'ici 2026. Ces véhicules seront également plus abordables, car les incitatifs à l'achat seront prolongés jusqu'en mars 2025. Enfin, le budget propose l'aménagement d'un réseau national de bornes de recharge auquel les conducteurs pourront se fier. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

