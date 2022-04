AGC développe sa base de production de produits pharmaceutiques synthétiques en Espagne





TOKYO, 11 avril 2022 /PRNewswire/ -- AGC Inc. (ci-après « AGC »), un fabricant mondial de premier plan basé à Tokyo, spécialisé dans le verre, les produits chimiques et les matériaux de haute technologie, a décidé de développer les infrastructures d'AGC Pharma Chemicals Europe S.L.U. (ci-après « APCE »), une filiale d'AGC en Espagne engagée dans les activités de CDMO (*2) de produits pharmaceutiques synthétiques (*1). Un nouveau bâtiment d'une superficie totale de 7 500 m2 sera construit sur le site de l'entreprise, augmentant ainsi la capacité de production actuelle de 30 %. La mise en service de la nouvelle installation est prévue pour le premier semestre 2024, moyennant un investissement total estimé à environ 100 millions de dollars américains.

Compte tenu de sa vaste expérience et de ses antécédents, APCE a intégré les technologies de synthèse chimique accumulées depuis longtemps par AGC, notamment la connaissance de la manipulation du fluor, et le nombre de contrats de la société augmente plus rapidement que le marché CDMO des produits pharmaceutiques synthétiques, qui connaît une croissance annuelle de plus de 7 %. Pour répondre à cette forte demande, AGC a décidé de poursuivre le développement de la capacité de ce site, en complément de l'expansion de 30 % des installations ( https://www.agc.com/en/news/detail/1200616_2814.html ) annoncée en avril 2020.

Cette expansion prévoit l'introduction d'installations pour les ingrédients pharmaceutiques actifs très puissants (HPAPI) (*3), tels que les médicaments contre le cancer, pour lesquels la demande a augmenté ces dernières années. En outre, AGC envisagera une expansion supplémentaire de sa capacité dans un avenir proche, dans la mesure où le nouveau bâtiment dispose d'un espace additionnel permettant un développement ultérieur.

Dans le cadre de son plan de gestion à moyen terme « AGC plus-2023 », le groupe AGC a positionné ses activités dans le domaine des sciences de la vie, et notamment ses services CDMO agrochimiques/pharmaceutiques et biopharmaceutiques synthétiques, comme l'une de ses activités stratégiques. Le groupe a pour objectif de faire progresser ses ventes dans le domaine des sciences de la vie de 44,9 milliards de yens en 2018 à 135 milliards de yens en 2022 et à 200 milliards de yens ou plus en 2025. Cet investissement fait suite à l'expansion des installations d'AGC Wakasa Chemical en novembre 2021 ( https://www.agc.com/en/news/detail/1202588_2814.html ), et la société continuera ses acquisitions agressives et ses investissements en capital dans ses activités CDMO agrochimiques/pharmaceutiques de synthèse et biopharmaceutiques. Le Groupe AGC s'efforcera de fournir à ses clients de chaque région des services de haute qualité et unifiés au niveau mondial, contribuant ainsi au bien-être des patients et de la société dans son ensemble.

Remarques

(*1) Produits pharmaceutiques synthétiques : Produits pharmaceutiques fabriqués par synthèse chimique, produits pharmaceutiques à petites molécules.

(*2) CDMO : Contract Development & Manufacturing Organization (Organisation de développement et de fabrication sous contrat). Une entreprise qui est engagée pour le compte d'une autre entreprise pour fournir des services de fabrication de produits ainsi que le développement de procédés de fabrication.

(*3) Peut traiter jusqu'à OEB4 (1 à 10 microgrammes/m3)

