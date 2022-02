Marc DeBevoise rejoint Brightcove comme CEO





Brightcove Inc. (Nasdaq : BCOV), leader du streaming vidéo intelligent, de monétisation et de plateforme de communication, a nommé Marc DeBevoise au poste de directeur général et administrateur, qui prendra ses fonctions le 28 mars 2022. Leader accompli dans le domaine des médias et de la technologie, M. DeBevoise succédera à Jeff Ray, qui prendra sa retraite de son poste de CEO et administrateur.

M. DeBevoise apporte à Brightcove plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de la technologie, des médias, de la vente directe aux consommateurs et du streaming. Précédemment, il a occupé le poste de Chief Digital Officer de ViacomCBS, celui de CEO et de président de CBS Interactive, et des postes de direction chez Starz et NBCUniversal. Dans le cadre de ses fonctions chez ViacomCBS, M. DeBevoise a dirigé pour la société à l'échelle mondiale, les opérations unifiées de streaming, numériques et technologiques, et était responsable des services de streaming de la société destinés directement aux consommateurs, dont beaucoup ont été fondé par lui, notamment Paramount+/CBS All Access, CBSN et CBS Sports HQ.

En tant qu'architecte de la stratégie numérique de CBS, M. DeBevoise a positionné la société en une entreprise leader de contenu multiplateforme, dotée d'un portefeuille Internet grand public placé parmi les 10 premiers et en leader du streaming direct au consommateur soutenu par la publicité et les abonnements. Il a également dirigé l'expansion de l'entreprise dans de nombreux autres domaines à forte croissance, notamment la vidéo mobile et sociale, la publicité programmatique orientée données, paris sportifs et jeux.

« Marc est un leader impressionnant et talentueux doté d'une grande expérience en gestion d'équipes importantes et variées, qu'il positionne sur la voie d'une croissance et d'une innovation hors du commun », a déclaré Deb Besemer, présidente du conseil d'administration de Brightcove. « Son fructueux mandat au poste de CDO de ViacomCBS et CEO de CBS Interactive, de responsable du développement d'une activité numérique et de streaming à croissance rapide, représentant plusieurs milliards de dollars, fait de lui un choix indiscutable pour diriger Brightcove. Notre équipe et nos clients tireront grandement profit de l'expérience de Marc ».

« Nous n'en sommes qu'aux tout premiers jours des révolutions de la vidéo en continu et des dispositifs, notamment en termes d'adoption par les entreprises », a déclaré M. DeBevoise. « Brightcove permet à toute entreprise, marque, entité médiatique ou créateur de contenu de créer et de distribuer du contenu selon ses propres conditions et de s'approprier son propre avenir en matière de streaming. Il n'y a simplement pas de meilleur moment pour présenter une plateforme vidéo distribuée et agnostique », poursuit M. DeBevoise. « Brightcove est réputée pour offrir une évolutivité, une sécurité et une fiabilité de classe mondiale, autant d'exigences permettant d'offrir une valeur exceptionnelle aux clients. Je suis très heureux de rejoindre cette équipe talentueuse et me réjouis de proposer davantage d'innovation à nos clients et à leurs publics ».

« Pendant son mandat, Jeff Ray a dirigé une équipe talentueuse pour mener Brightcove sur la voie de la rentabilité, de la croissance et vers une base technologique solide pour l'avenir. Au nom du conseil d'administration et de tous les employés de Brightcove, nous remercions Jeff Ray pour son leadership au cours des quatre dernières années et nous lui souhaitons une retraite heureuse », a déclaré Deb Besemer.

M. DeBevoise rejoint Brightcove, lauréat de deux Emmy Awards technologiques, suite à sa désignation comme leader du Globe 2022 d'Aragon Research, et à ses récentes acquisitions de Wicket Labs, une société d'analyse d'audience offrant une visibilité des utilisateurs sur le contenu et des analyses d'abonnés, et de HapYak, une technologie de pointe qui intègre facilement la vidéo interactive. Cette annonce intervient également alors que la société a récemment lancé une plateforme révolutionnaire de communication d'entreprise en continu, en direct et à la demande, Brightcove CorpTV, et Brightcove Marketing Studio, une solution de marketing numérique qui permet aux responsables marketing dans différentes fonctions de trouver, d'utiliser et de redéfinir facilement le contenu vidéo à partir de leurs systèmes martech quotidiens.

