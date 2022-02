BioAuxilium Research élargit son portefeuille d'essais de signalisation cellulaire sans lavage, THUNDER tm TR-FRET





Lors de la conférence et du salon annuels d'audience internationale de la Society for Laboratory Automation and Screening (SLAS) à Boston, BioAuxilium Research Inc., BioAuxilium Research Inc, une société qui fournit des outils biotechnologiques visant à faciliter l'accès à des kits de tests entièrement homologués pour la communauté de la recherche biomédicale, a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son portefeuille technologique de transfert d'énergie par résonance de Förster à résolution dans le temps (TR-FRET) sans lavage, THUNDERtm en intégrant de nouveaux kits de tests de recherche sur les voies de signalisation cellulaire et les biomarqueurs, ainsi qu'un panel de réactifs de type « assortis » (mix and match). Ces nouvelles offres portent le portefeuille de la société à un total de 104 produits.

Développés et fabriqués dans les laboratoires de BioAuxilium, les nouveaux kits de dosage THUNDERtm TR-FRET sont parfaits pour l'étude des voies de signalisation intra- ou extra-cellulaires et comprennent des kinases humaines, des cytokines pro-inflammatoires, et un kit de détection de l'AMPc conçu pour le criblage et la caractérisation des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG). Les réactifs de la boîte à outils THUNDERtm TR-FRET comprennent des anticorps spécifiques marqués à l'europium et au rouge lointain, des anti-épitopes et de la streptavidine pour permettre de mener facilement des essais en interne.

« L'ajout des nouveaux tests et réactifs THUNDERtm TR-FRET fait preuve de notre capacité à poursuivre le développement d'un portefeuille ciblé comprenant des tests de haute qualité, mais toutefois abordables, tant pour la recherche fondamentale que pour la découverte de médicaments », a déclaré Jaime Padros, PhD, président de BioAuxilium Research. « En outre, nous nous engageons à résoudre la crise de la reproductibilité en matière de recherche biomédicale en continuant à fournir des outils de recherche fiables permettant de générer des résultats hautement reproductibles, beaucoup plus rapidement ».

La technologie THUNDERtm TR-FRET de BioAuxilium est une robuste plateforme brevetée, à base d'une paire FRET présentant une compatibilité spectrale et un signal TR-FRET améliorés, des paires d'anticorps optimales sélectionnées spécifiquement pour le TR-FRET, et un panel de tampons de lyse et de dosage optimisés. En outre, tous les tests utilisent un protocole simplifié qui réduit considérablement le temps de manipulation et la variabilité des tests et qui se prête facilement à l'automatisation pour le criblage à haut débit. Tous les produits THUNDERtm TR-FRET sont pleinement homologués pour garantir leur spécificité, leur sensibilité et leur reproductibilité à l'aide d'échantillons biologiques réels.

À propos de BioAuxilium Research Inc.

BioAuxilium est une société canadienne privée spécialisée dans la fourniture d'outils biotechnologiques, et fondée par des scientifiques experts en matière de dosage. Elle se concentre sur le développement et la fabrication de kits de tests de qualité supérieure, très conformes, qui accélèrent la recherche biomédicale. Les kits de BioAuxilium sont basés sur sa technologie brevetée améliorée, THUNDERtm TR-FRET. Ils sont proposés à un prix exceptionnel et sont accompagnés de fiches techniques riches en informations et d'un support technique spécialisé. Bioauxilium fournit également des services personnalisés dans le développement de tests à l'aide de diverses technologies sur une base contractuelle.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 février 2022 à 13:55 et diffusé par :