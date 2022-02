Denodo est désignée une fois de plus comme Choix des Clients, dans l'édition 2022 du rapport de Gartner Peer Insightstm, "Voice of the Customer": Data Integration Tools





Denodo, le chef de file de l'intégration et de la gestion de données, a annoncé aujourd'hui avoir été désigné une fois de plus comme Choix des Clients (Customers' Choice) dans le rapport de Gartner Peer Insights intitulé « Voice of the Customer » : Outils d'intégration des données ("Voice of the Customer": Data Integration Tools), du 28 janvier 2022. Avec une note globale de 4,4 sur 5, Denodo figure parmi les trois seules entreprises du Magic Quadranttm du Gartner® des Leaders en matière d'outils d'intégration des données, à être désignées comme Choix des Clients de l'année 2022, en plus d'être le troisième fournisseur d'intégration de données le mieux noté dans le rapport de Peer Insights, "Voice of the Customer": Data Integration Tools. La liste complète des 18 fournisseurs, ainsi que les avis et notes des utilisateurs correspondants enregistrés dans la plateforme de Gartner Peer Insights peuvent être consultés ici.

Pour la deuxième année, Denodo a également été positionnée comme « Leader » dans le Magic Quadrant 2021 de Gartner, pour les Outils d'intégration des données, rapport complet où le fournisseur de virtualisation et d'intégration des données est reconnu pour sa capacité d'exécution et l'exhaustivité de sa vision.

Voici quelques avis des clients de Denodo, présentés dans la plateforme 2022, de Gartner Peer Insights, "Voice of the Customer": Data Integration Tools :

« En tant qu'utilisateur professionnel, j'apprécie le fait que l'ingénierie des données a été rendue extrêmement simple et intuitive. Les excellents outils Web facilitent la prestation de services à un large éventail d'utilisateurs et pour de nombreux cas d'utilisation. » L'évaluation est consultable ici dans son intégralité.

« Très bonne expérience. Le logiciel assure les fonctionnalités qui sont décrites sur la fiche produit avec un très haut niveau de professionnalisme. Cela va contribuer à la création d'une culture des données plus forte, en permettant aux utilisateurs professionnels d'accéder plus facilement aux données. » L'évaluation est consultable ici dans son intégralité.

« Voice of the Customer » est un document qui synthétise les avis rassemblés par Gartner Peer Insights pour fournir des informations aux décideurs informatiques. Cette perspective agrégée par les pairs, et combinée aux examens détaillés individuels, vient compléter la recherche des experts de Gartner et peut jouer un rôle clé dans le processus d'achat, car elle se concentre sur les expériences directes des pairs concernant la mise en oeuvre et l'exploitation d'une solution. Dans ce document, seuls sont inclus les fournisseurs comptant un minimum d'au moins 20 avis publiés éligibles, au cours de la période de soumission de 18 mois, spécifiée. Les évaluations sont soumises à un processus rigoureux de validation et de pondération pour garantir leur authenticité.

« Pour nous, si le fait d'être nommé Leader dans le Magic Quadrant 2021, de Gartner est un indicateur clair de notre vision et de notre exécution de premier ordre sur le marché des Outils d'intégration des données ; celui d'avoir été désignés comme Choix des Clients est tout aussi éloquent, car cela témoigne de la façon positive dont nos clients perçoivent nos produits, nos services et notre assistance », a souligné Ravi Shankar, vice-président principal et directeur du marketing, chez Denodo. « Nous sommes fermement déterminés à offrir une valeur client supérieure, et je suis heureux que cela se traduise par de réels résultats commerciaux. »

Sources : Gartner, Gartner Peer Insights ?Voice of the Customer': Data Integration Tools, Peer Contributors, 28 janvier 2021. Gartner, Magic Quadran for Data Integration Tools, Ehtisham Zaidi, Sharat Menon, Robert Thanaraj, Eric Thoo, Nina Showell 25 août 2020.

À propos de Peer Insights

Peer Insights est une plateforme de notations et d'évaluations en ligne des logiciels et services informatiques, rédigées et lues par des professionnels de l'informatique et des décideurs de la technologie. L'objectif est d'aider les dirigeants informatiques à prendre des décisions d'achat, mieux éclairées et de permettre aux fournisseurs de technologies d'améliorer leurs produits à partir de retours d'information objectifs et impartiaux de la part de leurs clients. Gartner Peer Insights rassemble plus de 70 000 évaluations vérifiées sur plus de 200 marchés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gartner.com.

Clauses de non-responsabilité obligatoires

GARTNER, Peer Insights et Magic Quadrant sont des marques déposées ou de service, de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans le monde, et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner Peer Insights rassemble des opinions d'utilisateurs finaux individuels, basées sur leurs expériences propres des fournisseurs répertoriés sur la plateforme ; celles-ci ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait, et ne représentent ni les opinions de Gartner ni celles de ses affiliés. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans son contenu et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de son contenu, notamment toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Denodo

Denodo, chef de file de la virtualisation des données, offre une approche qui permet l'abstraction et l'intégration agiles des données haute performance, ainsi que des services de données en temps réel, dans la gamme la plus vaste de sources de données non structurées, d'entreprise, du cloud et du Big Data, pour un coût deux fois moindre que celui des approches classiques. Les clients de Denodo, issus de tous les principaux secteurs d'activité, obtiennent une agilité commerciale et un retour sur investissement, significatifs, en autorisant un accès plus rapide et simplifié à des données commerciales unifiées, d'où l'optimisation de l'informatique décisionnelle, des analyses de métadonnées, du Web, de l'intégration cloud, des applications à vue unique, et des services de gestion des données d'entreprise. Denodo est une entreprise rentable du secteur privé, bénéficiant du soutien de nombreux fonds d'investissement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.denodo.com, ou composez le +1 877 556 2531 / +44 (0) 20 7869 8053.

