Avis aux médias : Annonce virtuelle en matière d'infrastructure pour Charlottetown





CHARLOTTETOWN, PE, le 9 févr. 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce en matière d'infrastructure en présence de Sean Casey, député de Charlottetown, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et de Philip Brown, maire de Charlottetown.

Date : Jeudi 10 février 2022

Heure : 10 h HNA

Les médias sont priés d'appeler au plus tard à 9 h 50 HNA

Numéro sans frais : 1-855-453-6961

Identification de la conférence : 7897695

Diffusion en direct : Le public est invité à regarder l'annonce en direct sur la page Facebook de l'Île-du-Prince-Édouard (www.facebook.com/govpe)

